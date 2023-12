Berlin. Was macht eine gute Debitkarte aus und sind es echte Kreditkarten? Wir haben uns einige Banken angeschaut – teils gibt es Prämien.

Von Prepaid über Charge bis zu Debit – am Markt gibt es eine ganze Reihe verschiedenster Kreditkarten

Einige Direktbanken geben die Debit Kreditkarte als Standardkarte aus und locken mit attraktiven Prämien

Wir haben uns den Kreditkartentyp und die Angebote genauer angeschaut – was ist bei Debitkarten zu beachten?

Das kontaktlose Bezahlen via Bankkarte oder Smartphone nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. Selbst in kleinen Geschäften wie Bäckereien ist das digitale Bezahlen mittlerweile angekommen. Doch trotz der steigenden Zahl an Akzeptanzstellen sind die Deutschen im internationalen Vergleich weiter zurückhaltend. 2022 nutzten die Bundesbürger durchschnittlich 284-mal Bank-, Kreditkarte oder Smartphone für ihre Einkäufe.

Kreditkarte im Finanzcheck: Prepaid-, Charge- und Debit – diese Typen gibt es

Das geht aus einer Auswertung der Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) hervor, über die die „Tagesschau“ berichtet hatte. Im Vergleich zu 2021 ist das ein plus von knapp fünf Prozent. Ganz vorn im Ranking der Bankkarten steht die Girokarte (EC-Karte) mit 41,9 Prozent Umsatzanteil im Jahr 2023, heißt es in einer Auswertung des Kölner Forschungsinstituts EHI Retail Institute GmbH. Die Kreditkarte folgt dahinter mit 8,2 Prozent.

Gerade im Urlaub oder fürs Online-Shopping ist die Kreditkarte für viele ein wichtiger Begleiter geworden. Der Markt hat reagiert – neben Banken bieten mittlerweile eine Vielzahl von Anbietern eine oder mehrere Kreditkarten an. Von der kostenlosen Kreditkarte über goldene und platine Kreditkarten mit Zusatzfunktionen bis zur Schufa-freien Kreditkarte – die Auswahl ist mittlerweile riesig. Grob lassen sich Kreditkarten aber in fünf Kategorien einteilen:

Charge Revolving Prepaid Debit Spezial- oder Bonuskarten

Debit Kreditkarten ohne Gebühr – Banken locken derzeit mit Top-Prämie

Die Debit Kreditkarte nimmt eine Sonderstellung ein. Im Unterschied zu anderen Kartenarten ist diese öfter kostenlos im Girokonto inbegriffen. Im Gehaltskonto der ING oder im Girokonto der N26 fungiert die Debitkarte mittlerweile sogar als Standardkarte – das bedeutet: Der Kunde bekommt gar keine Girokarte (EC-Karte) mehr kostenfrei ausgestellt. Daher sind viele Debitkarten auch nur in Kombination mit einem Girokonto verfügbar:

Aber die Nutzung einer Debit- statt einer Girokarte bringt auch Nachteile mit sich. Debitkarten werden meistens in Kooperation mit Visa oder Mastercard ausgegeben. Sie sind aber nicht an das Girokartennetzwerk in Deutschland angeschlossen. Das bedeutet: Vor allem im Einzelhandel kann es zu Problemen kommen. Kleine Händler wie Restaurants oder Bäckereien haben oft bloß ein Lesegerät für Girokarten. Kredit- oder Debitkarten werden nicht akzeptiert.

Auch in kleineren Geschäften können Verbraucher verstärkt auch per Karte bezahlen. Nicht immer werden neben der Girokarte aber auch Visa oder Mastercard akzeptiert. © IMAGO/Archiv | Unbekannt

Debitkarte im Vergleich: Oft starke Unterschiede – worauf zu achten ist

Zudem gelten für Debitkarten oft andere Rahmenbedingungen wie bei der Kreditkarte. Einige Banken werben etwa mit Zahlungen und kostenfreiem Geldabheben im Ausland. Doch bei manchen Debitkarten ist das nur in der Eurozone möglich. Einige Banken wie die N26 oder die C24 knüpfen die Konditionen der Mastercard Debit * an das Kontomodell. Premiumkunden haben mit ihrer Debitkarte mehr Möglichkeiten als Basiskunden.

Für die Verbraucher bedeutet das: Auch Debitkarte ist nicht gleich Debitkarte. In der Funktionsweise gleichen sich die Bankkarten – im Detail wie bei Auslandsentgelten gibt es aber Unterschiede. Daher sollte man sich nicht bloß die Girokonten einzelner Banken anschauen, sondern sich auch die Leistungen der inbegriffen Bankkarten berücksichtigen. Wer viel in kleineren Städten unterwegs ist, wo es noch weniger Akzeptanzstellen für Visa und Mastercard gibt, ist mit einer Girokarte sogar besser beraten.

Das Symbol am unteren rechten Rand einer Karte zeigt, um welchen Kartentyp es sich handelt. © IMAGO | Michael Gstettenbauer

Kostenlose Alternative zur Debitkarte: Zum Teil sogar ohne Bankkonto

Eine Alternative zur Debitkarte ist die Charge-, Revolving- und Prepaidkarte. Der Vorteil hier: Im Unterschied zur Debitkarte wird oft kein neues Girokonto benötigt. Bei einigen Banken reicht ein Referenzkonto für die Verrechnung aus – oder das Guthaben wird wie bei der Prepaidkarte einbezahlt. Eine andere Möglichkeit ist die Girokarte mit Co-Badging. Diese Bankkarten sind mit Maestro oder V-Pay als Ergänzung ausgestattet und sind im Ausland als Zahlungsmittel einsetzbar.

Bei Charge- oder Revolving Kreditkarten ist der Vorteil, dass hier meistens kein separates Bankkonto wie bei einer Debit- oder eben der Girokarte nötig ist. Einige Kreditkarten sind zudem kostenlos und verursachen keine Gebühren, solange die Teilzahlungsfunktion nicht genutzt und der gewährte Kreditrahmen rechtzeitig ausgeglichen wird. Hierzu zählt etwa die goldene Kreditkarte der TF Bank oder die Kreditkarte der Bank Norwegian.

Normale oder Debit Kreditkarte? Wie sich die Typen identifizieren lassen

Ob die eigene Kreditkarte eine Debitkarte ist, kann leicht nachgeprüft werden. Debit Kreditkarten haben das Kürzel „Debit“ auf der Vor- oder Rückseite stehen. Die Abkürzung „Credit“ steht für die klassische Kreditkarte. Auch anhand der Merkmale – Kontobindung und kein Kreditrahmen – kann man eine Debitkarte von einer Charge- oder Revolving Kreditkarte unterscheiden. Ist eine Bankkarte an das Girosystem in Deutschland angeschlossen, ist das „girocard“-Symbol aufgedruckt.

Unser Fazit: Eine Debitkarte ist speziell bei den Girokonten vieler Direktbanken mittlerweile der Standard und kann eine klassische Kreditkarte als Zahlungsmittel im Ausland oder online ersetzen. Problematisch kann es im Einzelhandel werden, wo Visa oder eben Mastercard nicht akzeptiert werden. Auch einen Kreditrahmen mit der Möglichkeit für Teilzahlungen bieten Debitkarten nicht. Ein Tipp: Legen Sie sich eine Kredit- oder Girokarte zusätzlich zur Debitkarte zu.

Giro- oder Kreditkarte separat beantragen – diese Möglichkeiten gibt es

Sollte es bei einem Bezahlsystem mal zu Störungen kommen, ist es generell sinnvoll, noch eine alternative Bezahlkarte oder eben Bargeld parat zu haben. Wer eine traditionelle Kreditkarte bevorzugt, findet attraktive Angebote, für die oft kein neues Girokonto eröffnet werden muss. Manche Direktbanken wie die ING bieten zum Girokonto * eine Girokarte auch optional gegen eine Gebühr an. Das kann sich rechnen, nutzt man diese regelmäßig.

Was sind kostenfreie Kreditkarten?

Kostenfreie Kreditkarten sind Kreditkarten, bei denen keine Jahresgebühr anfällt. Sie bieten die Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen und Geld abzuheben, ohne dass jährliche Kosten anfallen.

Sind kostenfreie Kreditkarten wirklich komplett kostenlos?

Ja, in der Regel fallen bei kostenfreien Kreditkarten keine Jahresgebühren an. Allerdings könnten dennoch Gebühren für bestimmte Dienstleistungen wie Geldabhebungen im Ausland, Ersatzkarten oder Ratenzahlungen anfallen. Es ist wichtig, die Gebührenordnung des jeweiligen Kartenanbieters zu überprüfen.

Welche Vorteile bieten kostenfreie Kreditkarten?

Kostenfreie Kreditkarten bieten viele Vorteile – dazu zählen:

Bargeldlose Zahlungen: Sie ermöglichen einfache und bequeme Einkäufe online und in Geschäften.

Sie ermöglichen einfache und bequeme Einkäufe online und in Geschäften. Weltweite Akzeptanz: Die meisten kostenfreien Kreditkarten werden international akzeptiert.

Die meisten kostenfreien Kreditkarten werden international akzeptiert. Geldabhebungen: Sie können an Geldautomaten Geld abheben.

Sie können an Geldautomaten Geld abheben. Sicherheit: Kreditkarten bieten oft einen gewissen Schutz vor Betrug und Diebstahl.

Kreditkarten bieten oft einen gewissen Schutz vor Betrug und Diebstahl. Bonusprogramme: Einige Karten bieten Belohnungen wie Cashback oder Punkte für Einkäufe.

Gibt es Einschränkungen bei kostenfreien Kreditkarten?

Ja, es können Einschränkungen gelten. Zum Beispiel könnten Kreditlimits niedriger sein als bei kostenpflichtigen Karten. Auch könnten die angebotenen Bonusprogramme oder Versicherungsleistungen begrenzter sein.

Worauf sollte ich bei der Auswahl einer kostenfreien Kreditkarte achten?

Gebühren: Überprüfen Sie, ob es versteckte Gebühren für bestimmte Dienstleistungen gibt.

Überprüfen Sie, ob es versteckte Gebühren für bestimmte Dienstleistungen gibt. Zusatzleistungen: Achten Sie auf eventuelle Versicherungen, Reisevorteile oder Bonusprogramme.

Achten Sie auf eventuelle Versicherungen, Reisevorteile oder Bonusprogramme. Akzeptanz: Stellen Sie sicher, dass die Karte international akzeptiert wird.

Stellen Sie sicher, dass die Karte international akzeptiert wird. Kreditlimit: Prüfen Sie, ob das Kreditlimit Ihren Bedürfnissen entspricht.

Prüfen Sie, ob das Kreditlimit Ihren Bedürfnissen entspricht. Kundenservice: Informieren Sie sich über die Qualität des Kundenservice des Kartenanbieters.

Gibt es Alternativen zu kostenfreien Kreditkarten?

Ja, kostenpflichtige Kreditkarten bieten oft erweiterte Leistungen wie höhere Kreditlimits, umfassendere Versicherungsangebote und exklusive Bonusprogramme. Es kommt darauf an, welche Leistungen Ihnen wichtig sind und ob Sie bereit sind, dafür eine Jahresgebühr zu zahlen.

Wie beantragt man eine kostenfreie Kreditkarte?

Normalerweise können Sie online einen Antrag auf eine kostenfreie Kreditkarte bei der ausgewählten Bank oder dem Kartenanbieter stellen. Sie müssen oft persönliche und finanzielle Informationen angeben, um Ihre Bonität zu überprüfen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Debitkarte und einer Kreditkarte?

Eine Debitkarte ist mit Ihrem Bankkonto verbunden und verwendet Ihr vorhandenes Guthaben, während eine Kreditkarte Kredit von der Bank leiht, den Sie später zurückzahlen müssen. Debitkarten verhindern, dass Sie Schulden ansammeln, während Kreditkarten Kreditmöglichkeiten bieten.

Wie geht man verantwortungsvoll mit einer Kreditkarte um?

Pünktliche Zahlungen: Zahlen Sie Ihre Kreditkartenschulden immer pünktlich, um Zinsen zu vermeiden.

Zahlen Sie Ihre Kreditkartenschulden immer pünktlich, um Zinsen zu vermeiden. Kontrolle der Ausgaben: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Abrechnungen, um Ausgaben im Auge zu behalten.

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Abrechnungen, um Ausgaben im Auge zu behalten. Kreditlimit beachten: Überschreiten Sie nicht Ihr Kreditlimit, um Strafen zu vermeiden.

Überschreiten Sie nicht Ihr Kreditlimit, um Strafen zu vermeiden. Sicherheit: Geben Sie Ihre Kartendaten niemals an unbekannte Quellen weiter und melden Sie verlorene oder gestohlene Karten sofort.

Was passiert, wenn Kreditkartenschulden nicht bezahlt werden können?

Wenn Sie Ihre Kreditkartenschulden nicht rechtzeitig begleichen können, werden hohe Zinsen fällig, und Ihre Kreditwürdigkeit könnte negativ beeinflusst werden. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit Ihrer Bank in Verbindung zu setzen und nach Lösungen zu suchen – wie beispielsweise Ratenzahlungen.

