Berlin. Inhaber einer Amazon VISA Kreditkarte können diese weiter nutzen. Unter einer Voraussetzung. Wir haben uns das neue Angebot angeschaut.

Die Kreditkarte hat im Portemonnaie vieler Verbraucherinnen und Verbraucher mittlerweile einen festen Platz. Schon seit Jahren steigt die Zahl der ausgegebenen Karten kontinuierlich an. Der Deutschen Bundesbank zufolge war das Jahr 2020 mit rund 40.557 neuen Karten das bisherige Rekordjahr. In Kooperation mit Banken habe einige große Konzerne sogar eigene Kreditkartenmodelle entwickelt – dazu zählte auch Amazon mit der Amazon.de Visa-Karte.

Kreditkarte von Amazon bis März 2024 weiter nutzen – so ist es möglich

Mittlerweile hat der US-Konzern die Kooperation mit der Landesbank Berlin AG beendet. Das bedeutet faktisch das Ende der Visa-Kreditkarte von Amazon. Die betroffenen Kunden wurden in mehreren Wellen von Amazon informiert und konnten die Kreditkarte zum Teil noch bis 30. November über Amazon nutzen. Einige betroffene Kunden können das auch weiterhin. Die Landesbank Berlin AG hat Bestandskundne angeboten, sie zu übernehmen.

Amazon sowie die Landesbank Berlin informierten darüber in einer gesonderten Information, die auch online einsehbar ist. Bis Ende September 2023 konnten die Inhaber der Amazon Kreditkarte die Unterlagen anfordern und ihren Vertrag über die Sparkasse Berlin fortführen. Das Besondere: Die bisherige Amazon Kreditkarte kann so noch bis zum 24. März 2024 weiter genutzt werden. Auch die Bonuspunkte können bis zu einer Deadline weiter gesammelt und eingelöst werden.

Nachfolger der Amazon-Kreditkarte steht fest: Wichtige Funktion fällt weg

Jedoch gelten neue Konditionen und ab 24. März 2024 gibt es für die Kunden eine neue Kreditkarte: die Visa Card Extra der Berliner Sparkasse. Auch das Bonusprogramm führt die Landesbank ab Ende März nicht mehr fort. Die Verbindung zu Amazon besteht dann nicht mehr. Wir haben uns die Konditionen der Landesbank genauer angeschaut – und mit anderen Anbietern verglichen. Dazu eine Übersicht:

1. Gebühr

Die Jahresgebühr der Visa Card Extra beträgt 19,99 Euro.

Am 1. April 2024 wird die Jahresgebühr erstmalig berechnet.

Die Jahresgebühr für die Amazon-Kreditkarte wird anteilig erstattet.

Alle Informationen gibt es im Preis- und Leistungsverzeichnis der Berliner Sparkasse. Hier sind auch alle Änderungen für die Kunden farblich markiert.

2. Bonusprogramm

Das Amazon-Bonusprogramm wird von der Landesbank Berlin bis zum 26. März 2024 uneingeschränkt fortgeführt. Sammeln sowie Einlösen der Punkte ist also weiter möglich. Erst zum 27. März verfallen diese – die Kunden sollten ihre Punkte also vorher einlösen oder in einen digitalen Amazon.de-Gutschein eintauschen. Ab 27. März greift dann ein neues Bonussystem der Sparkasse, das statt mit Punkten mit Cashback arbeitet:

Für jede Bezahlung mit der neuen Visa Card Extra gibt es 0,75 Prozent Cashback.

Es gilt eine maximale Umsatzgrenze von 5000 Euro, maximal sind also 37,50 Euro Cashback pro Jahr möglich.

Die Berliner Sparkasse teilt ausdrücklich mit, dass für die Amazon-Bonuspunkte keine Bargutschrift möglich ist. Alle Punkte müssen bis zum 27. März eingelöst oder in einen digitalen Amazon-Gutschein umgewandelt werden. Für die schon reservierten Punkte für 2024 soll es nach der Kontoschließung aber eine Bargutschrift auf das Amazon.de-Kartenkonto geben. Ab 27. März fällt das Amazon-Punktesystem als Funktion weg.

3. Teilzahlung

Das neue Kartenkonto bei der Berliner Sparkasse wird als Teilzahlungskonto geführt – unabhängig davon, ob diese Funktion bislang genutzt wurde oder nicht. Das bedeutet, dass jedem Amazon-Kunden bei der Sparkasse ein Kreditrahmen einräumt wird, der dann in Anspruch genommen wird, wenn das Kartenkonto zum Termin der monatlichen Abrechnungen kein Guthaben aufweist, das den Minusbetrag ausgleicht. Für die Teilzahlungsfunktion fallen Zinsen an:

Effektiver Jahreszins: 18,41 Prozent

Mehr Informationen zur Teilzahlung gibt es online über die Landesbank Berlin

4. Sonstiges

Das vorhandene Guthaben auf der Amazon-Kreditkarte kann im März nicht auf die neue Kreditkarte übertragen werden. „Falls Ihr Amazon.de-Visa-Kartenkonto am 27. März 2024 einen Guthabensaldo aufweist, wird es an diesem Tag auf das bei uns bekannte Girokonto überwiesen“, heißt es von der Berliner Sparkasse. Partnerkarten werden von der Landesbank nicht angeboten.

5. Zusammenfassung

Wer sich für die Fortführung seines Kreditkartenvertrags bei der Landesbank Berlin entscheiden hat, kann seine Amazon-Kreditkarte wie gewohnt bis einschließlich 26. März 2024 nutzen. Die Punkte im Bonussystem von Amazon können ebenfalls bis zum 26. März gesammelt und eingelöst werden. Ab 27. März wir die Amazon-Visa-Card deaktiviert und vorhandene Bonuspunkte verfallen. Kunden sollte diese vorher einlösen oder in einen Gutschein tauschen.

Die neue Kreditkarte – Visa Card Extra – ist folglich erst ab dem 27. März nutzbar. Zugeschickt wurde diese an die Amazon-Kunden, die sich für die Fortführung entschieden haben, aber schon Ende November, heißt es von der Sparkasse. Informationen zum neuen Online-Banking und der Kartenaktivierung ab März 2024 liegen bei. Ab dem 27. März besteht keine Verbindung mehr zu Amazon – wichtige Dokumente und Kontoauszüge zur alten Amazon-Kreditkarte sollte man bis dahin heruntergeladen haben.

Visa Card Extra im Vergleich: Es gibt kostenlose Alternativen für Amazon-Kunden

Das Angebot der Landesbank Berlin ist primär für die Kunden interessant, die ihre bisherige Kreditkarte und das Bonussystem von Amazon noch ein wenig länger nutzen möchten. Ab Ende März 2024 wird diese Verbindung zu Amazon final gekappt und es gelten die Konditionen der Visa Card Extra. Wer eine Kreditkarte ohne Jahresgebühr bevorzugt, findet einige Alternativen. Zum Teil bieten diese Karten ebenfalls Cashback-Programme an und beinhalten Zusatzelemente wie Versicherungen.

Ein Beispiel ist die kostenlose Kreditkarte der TF Bank in Gold – Kunden profitieren hier von einer großen Zahl an Cashback-Partnern und einem umfangreichen Reiseversicherungspaket. Jedoch ist der effektive Jahreszins mit 24,79 Prozent deutlich höher als bei der Berliner Sparkasse mit derzeit 18,41 Prozent. Generell weisen Kreditkarten ohne Jahresgebühr meist einen höheren Zins auf als Karten mit einer fixen Jahresgebühr.

Fazit zum Amazon-Nachfolger: Am Markt gibt es interessante Alternativen

Die eine beste Kreditkarte gibt es nicht. Vielmehr ist es von den individuellen Bedürfnissen und Voraussetzungen abhängig, welche Kreditkarte infrage kommt oder eben nicht. Das Angebot der Landesbank Berlin ist vor allem für Amazon-Kunden attraktiv, die ihre bisherige Karte und das Bonusprogramm noch ein wenig länger nutzen möchten. Kostenlose Kreditkarten sind attraktiv, wenn man die Teilzahlungsfunktion ohnehin nicht nutzt.

Was sind kostenfreie Kreditkarten?

Kostenfreie Kreditkarten sind Kreditkarten, bei denen keine Jahresgebühr anfällt. Sie bieten die Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen und Geld abzuheben, ohne dass jährliche Kosten anfallen.

Sind kostenfreie Kreditkarten wirklich komplett kostenlos?

Ja, in der Regel fallen bei kostenfreien Kreditkarten keine Jahresgebühren an. Allerdings könnten dennoch Gebühren für bestimmte Dienstleistungen wie Geldabhebungen im Ausland, Ersatzkarten oder Ratenzahlungen anfallen. Es ist wichtig, die Gebührenordnung des jeweiligen Kartenanbieters zu überprüfen.

Welche Vorteile bieten kostenfreie Kreditkarten?

Kostenfreie Kreditkarten bieten viele Vorteile – dazu zählen:

Bargeldlose Zahlungen: Sie ermöglichen einfache und bequeme Einkäufe online und in Geschäften.

Sie ermöglichen einfache und bequeme Einkäufe online und in Geschäften. Weltweite Akzeptanz: Die meisten kostenfreien Kreditkarten werden international akzeptiert.

Die meisten kostenfreien Kreditkarten werden international akzeptiert. Geldabhebungen: Sie können an Geldautomaten Geld abheben.

Sie können an Geldautomaten Geld abheben. Sicherheit: Kreditkarten bieten oft einen gewissen Schutz vor Betrug und Diebstahl.

Kreditkarten bieten oft einen gewissen Schutz vor Betrug und Diebstahl. Bonusprogramme: Einige Karten bieten Belohnungen wie Cashback oder Punkte für Einkäufe.

Gibt es Einschränkungen bei kostenfreien Kreditkarten?

Ja, es können Einschränkungen gelten. Zum Beispiel könnten Kreditlimits niedriger sein als bei kostenpflichtigen Karten. Auch könnten die angebotenen Bonusprogramme oder Versicherungsleistungen begrenzter sein.

Worauf sollte ich bei der Auswahl einer kostenfreien Kreditkarte achten?

Gebühren: Überprüfen Sie, ob es versteckte Gebühren für bestimmte Dienstleistungen gibt.

Überprüfen Sie, ob es versteckte Gebühren für bestimmte Dienstleistungen gibt. Zusatzleistungen: Achten Sie auf eventuelle Versicherungen, Reisevorteile oder Bonusprogramme.

Achten Sie auf eventuelle Versicherungen, Reisevorteile oder Bonusprogramme. Akzeptanz: Stellen Sie sicher, dass die Karte international akzeptiert wird.

Stellen Sie sicher, dass die Karte international akzeptiert wird. Kreditlimit: Prüfen Sie, ob das Kreditlimit Ihren Bedürfnissen entspricht.

Prüfen Sie, ob das Kreditlimit Ihren Bedürfnissen entspricht. Kundenservice: Informieren Sie sich über die Qualität des Kundenservice des Kartenanbieters.

Gibt es Alternativen zu kostenfreien Kreditkarten?

Ja, kostenpflichtige Kreditkarten bieten oft erweiterte Leistungen wie höhere Kreditlimits, umfassendere Versicherungsangebote und exklusive Bonusprogramme. Es kommt darauf an, welche Leistungen Ihnen wichtig sind und ob Sie bereit sind, dafür eine Jahresgebühr zu zahlen.

Wie beantragt man eine kostenfreie Kreditkarte?

Normalerweise können Sie online einen Antrag auf eine kostenfreie Kreditkarte bei der ausgewählten Bank oder dem Kartenanbieter stellen. Sie müssen oft persönliche und finanzielle Informationen angeben, um Ihre Bonität zu überprüfen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Debitkarte und einer Kreditkarte?

Eine Debitkarte ist mit Ihrem Bankkonto verbunden und verwendet Ihr vorhandenes Guthaben, während eine Kreditkarte Kredit von der Bank leiht, den Sie später zurückzahlen müssen. Debitkarten verhindern, dass Sie Schulden ansammeln, während Kreditkarten Kreditmöglichkeiten bieten.

Wie geht man verantwortungsvoll mit einer Kreditkarte um?

Pünktliche Zahlungen: Zahlen Sie Ihre Kreditkartenschulden immer pünktlich, um Zinsen zu vermeiden.

Zahlen Sie Ihre Kreditkartenschulden immer pünktlich, um Zinsen zu vermeiden. Kontrolle der Ausgaben: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Abrechnungen, um Ausgaben im Auge zu behalten.

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Abrechnungen, um Ausgaben im Auge zu behalten. Kreditlimit beachten: Überschreiten Sie nicht Ihr Kreditlimit, um Strafen zu vermeiden.

Überschreiten Sie nicht Ihr Kreditlimit, um Strafen zu vermeiden. Sicherheit: Geben Sie Ihre Kartendaten niemals an unbekannte Quellen weiter und melden Sie verlorene oder gestohlene Karten sofort.

Was passiert, wenn Kreditkartenschulden nicht bezahlt werden können?

Wenn Sie Ihre Kreditkartenschulden nicht rechtzeitig begleichen können, werden hohe Zinsen fällig, und Ihre Kreditwürdigkeit könnte negativ beeinflusst werden. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit Ihrer Bank in Verbindung zu setzen und nach Lösungen zu suchen – wie beispielsweise Ratenzahlungen.

