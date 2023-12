Frankfurt am Main. Vom Girokonto bis zum Fest- und Tagesgeld – die ING bietet verschiedene Produkte an und wirbt aktuell mit einer besonderen Aktion.

Neben Filialbanken wie den Sparkassen oder Volksbanken haben sich am Markt auch die sogenannten Direktbanken mittlerweile fest etabliert. Diese Banken beschränken sich auf ein rein digitales Angebot – ein Netzwerk an Filialen oder Geldautomaten führen diese meistens nicht. Dafür bieten sie oft deutlich bessere Konditionen bei ihren Finanzprodukten an. Das können gebührenfreie Girokonten oder auch bessere Zinsen für das Tagesgeld und Festgeld sein.

Sonderaktion der ING: Satte 150 Euro Gutschrift bei diesen Produkten

In einer Umfrage der Norisbank von 2020 gaben 54,8 Prozent der 1022 Befragten an, Kunde einer Direktbank zu sein. Die Online-Plattform Statista verzeichnet ebenfalls eine wachsende Tendenz zu Direktbanken. Im Jahr 2010 waren noch rund 14,9 Millionen Menschen in Deutschland bei einer Direktbank – 2020 waren es schon 22 Millionen. Eine der bekanntesten und zugleich größten Direktbanken ist die ING* mit Sitz in Frankfurt am Main.

Das Angebot der ING reicht von einem gebührenfreien Girokonto über ein Tages- und Festgeld bis zu Wertpapieren in Form eines Direkt-Depots und einer Online-Vermögensverwaltung. Bis zum 4. Dezember hat die Bank eine besondere Aktion am Laufen – für Girokonto, Ratenkredite und Wertpapiere gibt es für Neukunden 150 Euro on top*. Wir haben uns das kostenlose Gehaltskonto der ING* genauer angeschaut und nach folgenden Kriterien untersucht:

Gebühren Zinssätze (Guthaben- und Dispozins) Online-Banking, mobile Bank-App und Bankkarten Zusatzleistungen wie Kreditkarte, Bonusprogramme, Rabatte Nutzererfahrungen zu Kundenservice und dessen Erreichbarkeit

1. Gebühren des ING-Girokontos

Das Girokonto (Gehaltskonto) der ING* ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro kostenlos oder wenn der Kontoinhaber unter 28 Jahre alt ist. Die einzige Ausnahme ist das Girokonto Future mit einer nachhaltigen Einlagenverwendung – es kostet unabhängig von Geldeingang und Alter ein Euro pro Monat.

2. Zinssätze

Die ING gewährt keine Zinsen für das Guthaben. Sparerinnen und Sparer können aber ein Extra-Konto (Tagesgeldkonto)* eröffnen und das Girokonto als Referenzkonto festlegen. Überweisungen sind innerhalb weniger Minuten möglich. Der Dispozins bei einer Kontoüberziehung liegt bei 10,99 Prozent.

3. ING-Girokonto: Online-Banking, mobile Bank-App und Bankkarten

Zum Girokonto gibt es eine kostenfreie Kreditkarte (Visa Debit) von der ING dazu. Diese kann sowohl in Apple- als auch in Google-Pay als Zahlungsmittel hinterlegt werden. Mit der Kreditkarte kann an 97 Prozent der Geldautomaten in Deutschland und anderen Euro-Ländern kostenfrei Bargeld ab 50 Euro abgehoben werden. Eine Girokarte kann zusätzlich bestellt werden und kostet 99 Cent pro Monat.

Die Visa-Kreditkarte gibt die ING als Standardkarte zum Girokonto kostenfrei dazu. © ING | Pressebild

Optional bietet die ING auch eine Girokarte für 99 Cent pro Monat an. © ING | Pressebild

Das Banking erfolgt bei der ING ausschließlich digital – online oder via Telefon. Am einfachsten funktioniert die Kontoverwaltung über die mobile Banking-App ING für Android und iOS. Die App bietet eine Vielzahl von Funktionen, die vom Einsehen der Umsätze über Überweisungen bis zur Geldautomatensuche und der Funktion ING-Bargeld reichen. Auch das Ändern persönlicher Daten, die Bestellung und Sperrung der Bankkarten und das Einsehen der Kontoauszüge sind über die App problemlos möglich.

4. Zusatzleistungen

Neben der kostenfreien Kreditkarte bietet die ING für das Girokonto noch weiterer Leistungen an. Dazu zählt der Cashback-Service „DealWise“ mit bis zu 15 Prozent Cashback in über 800 Online-Shops oder das Sicherheitsversprechen der ING, sollten Dritte an die Zugangsdaten zum Onlinebanking kommen und diese missbrauchen. Die ING verspricht, den finanziellen Schaden zu ersetzen, der entsteht.

Noch bis zum 4. Dezember greift zudem die Black-Week-Aktion*. Wer ein Girokonto eröffnet und mindestens fünfmal innerhalb der ersten vier Monate mit der Visa-Kreditkarte bezahlt, bekommt 150 Euro gutgeschrieben.

Die Europäische Einlagensicherung Stellen Sie sich vor, Sie haben Geld auf der Bank und hören plötzlich, dass ihre Bank Probleme hat. Was passiert mit Ihren Ersparnissen? Hier kommt die europäische Einlagensicherung ins Spiel – sie ist wie ein Rettungsring für Ihre Bankguthaben. Was ist das? Die europäische Einlagensicherung ist ein Versprechen: Sollte Ihre Bank scheitern, ist Ihr Geld bis zu 100.000 Euro sicher. Das gilt für jeden Kunden und jede Bank in der EU. Wie funktioniert es? Wenn eine Bank pleitegeht, sorgt das Einlagensicherungssystem dafür, dass Sie Ihr Geld schnell zurückbekommen – normalerweise innerhalb von sieben Arbeitstagen. Was müssen Sie tun? Nichts! Dieser Schutz ist automatisch und kostet Sie keinen Cent. Die Banken zahlen in einen Fonds ein, der dieses Sicherheitsnetz finanziert. Wichtig zu wissen: Die Einlagensicherung ist national organisiert. Im Falle einer Bankenpleite muss jeder Staat mit seiner eigenen Wirtschaftskraft aufkommen und die Schäden ersetzen. Dazu ist er nach EU-Recht verpflichtet. Ist der finanzielle Schaden aber größer als das, was ein Land aus eigenen Mitteln leisten kann, könnten Sparer im Extremfall leer ausgehen.

5. Nutzererfahrungen

Die 1965 in Frankfurt am Main gegründete ING-DiBa AG ist Deutschlands älteste und laut einer Datenauswertung von Statista auch die beliebteste Direktbank in Deutschland. 31 Prozent der Befragten mit Direktbankkonto haben ihr Geld bei der ING angelegt, so das Ergebnis der Datenanalysten. Nach wie vor sind viele Kundinnen und Kunden mit der Bank zufrieden. Über „Trustpilot“ wird die ING mit 4,1 von fünf möglichen Sternen bewertet.

Was ist Trustpilot? Trustpilot ist eine bekannte Online-Bewertungsplattform, die es Verbrauchern ermöglicht, ihre Erfahrungen mit Unternehmen zu teilen und Bewertungen abzugeben. Gegründet im Jahr 2007 in Dänemark, hat sich Trustpilot schnell zu einer globalen Präsenz entwickelt und bietet laut eigenen Angaben eine transparente und zugleich unabhängige Bewertungs- und Feedback-Plattform für Kunden und Unternehmen an. Da die Bewertungen von privaten Nutzern verfasst werden, lassen sie sich nicht überprüfen. Viele Berichte zu einem Unternehmen können aber eine Orientierung sein und ein Stimmungsbild vermitteln. Die Nutzung von Trustpilot ist kostenlos. Eine Alternative zu Trustpilot sind die Testberichte der Stiftung Warentest. Diese sind jedoch in den meisten Fällen kostenpflichtig.

Positiv:

Kundenservice der ING: Viele Kunden loben die schnelle, effektive Hilfe bei Betrugsversuchen, technischen Problemen und allgemeinen Anfragen. Beratung und Service: Mehrfach gelobt werden Kompetenz, Freundlichkeit und Geduld der Mitarbeiter – besonders bei der Lösung technischer Probleme und Fragen zur Baufinanzierung. Kredite und Betreuung: Einige Kunden berichten von positiven Erfahrungen bei der Kreditabwicklung, diese wird als schnell und unkompliziert beschrieben, auch bei höheren Beträgen. Immobilienfinanzierung: Kunden schätzen in ihren Bewertungen die Unterstützung bei Immobilienfinanzierungen. Unterstützung im Banking: Viel gelobt wird die persönliche Unterstützung bei Problemen – etwa bei der Umstellung von Telefon- auf Online-Banking.

Negativ:

Kundenservice der ING: Mehrere Kunden berichten von langen Wartezeiten, um telefonisch Unterstützung zu bekommen. Probleme mit Technik und Diensten: In einigen Bewertungen ist von Schwierigkeiten bei der Aktivierung von Geräten und Diensten, wie dem Photo-TAN-Verfahren, zu lesen. Prozesse und Systeme: Einige Nutzer zeigen sich frustriert wegen komplizierter Prozesse, insbesondere im Zusammenhang mit Online-Banking und Einmalpasswörtern. Einzahlung von Bargeld: Einige Kunden bemängeln die geringe Anzahl von Automaten für Bargeldeinzahlungen. Giropay-Transaktionen: Zum Teil wird von Hinweisen auf Verzögerungen bei der Durchführung von Giropay-Transaktionen berichtet.

Unsere Liste ist eine grobe Zusammenfassung der Hauptpunkte aus den Kundenbewertungen von Trustpilot. Zu beachten ist, dass Erfahrungsberichte von Nutzern subjektiv sind und sich nicht unabhängig überprüfen lassen. Positiv zu nennen ist, dass sich die ING die Bewertungen anschaut und einigen Nutzern antwortet. Insgesamt schneidet die Direktbank bei den Nutzererfahrungen positiv ab – bei Trustpilot, aber auch in den Bewertungen bei Finanztip und Focus Online.

Fazit zum Girokonto: Die ING ist nicht nur wegen der Prämie interessant

Unser Fazit: Ein Girokonto bei der ING bietet viele Vorteile. Bei einem regelmäßigen Geldeingang von mindestens 700 Euro und für unter 28-Jährige ist die Kontoführung kostenlos. Die mobile Banking-App ist umfangreich und attraktive Zusatzleistungen wie das Cashback-Programm oder das Sicherheitsversprechen runden das Angebot ab. Im Unterschied zu anderen Direktbanken ist die Zahl der Geldabhebungen am Automaten unbefristet und die optionale Girokarte mit 99 Cent vergleichsweise günstig.

Luft nach oben ist bei der Kreditkarte. Leistungen wie Versicherungspakete oder die gebührenfreie Nutzung weltweit fehlen. Hier sind andere Direktbanken etwas besser aufgestellt. Die C24 bietet etwa eine Reiseversicherung für die oberen Kontomodelle und eine kostenfreie Kreditkartennutzung weltweit an. Eine weitere Alternative ist das Girokonto der N26* – mehr dazu in unserem großen Vergleich kostenloser Girokonten 2023

