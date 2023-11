Dyson Staubsauger am Cyber Monday stark reduziert: Deal mit Top-Preis

In der Cyber Week bietet Dyson einige Produkte stark reduziert an. Darunter der Staubsauger Gen5 detect – 200 Euro Ersparnis sind drin.

Die kabellosen Staubsauger von Dyson sind am Black Friday im Angebot.

Starker Markenrabatt Dyson Staubsauger stark reduziert – Top-Deal am Cyber Monday

Berlin. Am Black Friday konnten Verbraucherinnen und Verbraucher viele Schnäppchen ergattern. Selbst Produkte der ganz großen Marken wie Apple sind in der Black Week vertreten. Dazu zählt auch der weltweit tätige Konzern Dyson mit Sitz Singapur – das Unternehmen hat sich mit seinen kabellosen Staubsaugern einen Namen gemacht. Doch auch Haarstyling und Raumlüfter gehören zum Produktprotfolio. Im Unterschied zur Konkurrenten wie Bosch oder Miele sind die Dyson-Produkte deutlich teurer. Jetzt in der Cyber Week können Verbraucher aber kräftig sparen.

Im hauseigenen Online-Shop von Dyson reichen die Rabatte von 150 bis 200 Euro. Die Staubsauger hat das Unternehmen am stärksten im Preis gesenkt. Zusätzlich zu den allgemeinen Rabatten hat Dyson immer wieder auch Tagesangebote am Start – etwa am Black Friday oder Cyber Monday. Aktuell ist es der Staubsauger Gen5 detect* mit bis zu 70 Minuten Akkulaufzeit und einer Saugkraft von 280 AirWatt (AW). Eine Saugkraft zwischen 250 bis 400 AW gilt als ein guter Richwert. Wie haben uns das dazugehörige Angebot angeschaut.

Staubsauger von Dyson: 200 Euro Rabatt in der Cyber Week – Gen5 detect

Foto: Dyson/Screenshot

Technische Highlights: Der Gen5detect ist eines der neusten Modelle der Dyson-Familie und gilt als Nachfolger des Dyson V15 Detect gilt. Er verfügt im Unterschied zum Vorgänger über einen Ein-/Ausschalter anstelle eines Auslöseknopfes, ein helleres Licht für die Fluffy Optic Bodendüse und ein Kombi-Werkzeug, das in den Stab integriert ist. Dieses Feature war zuvor nur bei ausgewählten Modellen vorhanden. Die Batterieeinheit ist abnehmbar und die Akkulaufzeit insgesamt etwas besser als die des V15. Ein Highlight ist die für einen Akkustaubsauger hohe Saugleistung von 280 AW und eine HEPA-Filtration, die sogar Viren einfangen kann.

Gut zu wissen: Dyson ist ein von James Dyson 1991 gegründetes britisches Technologieunternehmen. Bekannt wurde der Konzern mit seiner Serie an kabellosen Staubsaugern. Diese sind bekannt für ihre leistungsstarken Motoren, die fortschrittlichen Filtrationssysteme und das charakteristische zyklonische Trennsystem, das eine konstante Saugkraft gewährleistet. Die neuste Generation der Staubsauger – wie der Dyson Gen5detect – kommt mit kommen mit einer hohen Saugkraft bei gleichzeitig immer längeren Akkulaufzeiten. Ein Pluspunkt bei Dyson ist auch die Nachhaltigkeit: Die Filter sind waschbar und können mehrfach wiederverwendet werden.

Welche Leistung sollte ein Dyson-Staubsauger haben?

Die Leistung eines Staubsaugers ist entscheidend für seine Saugkraft. Dyson-Staubsauger sind bekannt für ihre hohe Leistung und Effizienz. Achten Sie auf die Angaben zur Luftwattzahl, um eine Vorstellung von der Saugleistung zu bekommen. Dyson bietet eine Reihe von Modellen mit unterschiedlichen Leistungsstufen, die auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Wie wichtig ist die Akkulaufzeit bei einem Dyson-Staubsauger?

Die Akkulaufzeit ist besonders bei kabellosen Staubsaugern ein wichtiger Faktor. Dyson-Modelle variieren in ihrer Akkulaufzeit, die zwischen 20 Minuten und bis zu einer Stunde bei neueren Modellen liegen kann. Überlegen Sie, wie lange Sie den Staubsauger typischerweise verwenden, um das passende Modell für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Welche Rolle spielt der Preis beim Kauf eines Dyson-Staubsaugers?

Dyson-Staubsauger sind im höheren Preissegment angesiedelt, bieten dafür aber innovative Technologie und hohe Qualität. Der Preis sollte im Verhältnis zur Nutzungshäufigkeit und den individuellen Anforderungen an den Staubsauger betrachtet werden. Es lohnt sich, nach Sonderangeboten oder Rabatten Ausschau zu halten.

Wie entscheidend ist das Volumen des Staubbehälters?

Das Volumen des Staubbehälters beeinflusst, wie oft Sie ihn leeren müssen. Größere Behälter sind praktisch für größere Flächen oder häufigere Nutzung, während kleinere Behälter das Gerät leichter und handlicher machen. Dyson bietet verschiedene Größen, passend für unterschiedliche Bedürfnisse und Wohnungsgrößen.

Welche Bedeutung hat das Gewicht eines Dyson-Staubsaugers?

Das Gewicht ist ein wichtiger Faktor für die Handhabung und Beweglichkeit des Staubsaugers. Leichtere Modelle sind einfacher zu tragen und zu manövrieren, besonders beim Reinigen von Treppen oder schwer zugänglichen Stellen. Dyson hat sowohl leichte als auch schwerere Modelle im Angebot, je nach Leistung und Ausstattung.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.