Eiskratzer Kärcher EDI 4 massiv reduziert: Beste Angebote am Black Friday

Am Black Friday sind auch viele Produkte der Marke Kärcher im Angebot. Auch der elektrische Eiskratzer Kärcher EDI 4 – ein Deal-Check.

Black Week-Deal Kärcher-Eiskratzer EDI 4 am Black Friday drastisch reduziert

Berlin. Alle Jahre wieder trifft es im Winter viele Autofahrer – das Eiskratzen am frühen morgen oder späten abend. Für viele Pendler heißt es morgens mehr Zeit einplanen. Denn neben Kratzen und womöglich Ausfahrt freischaufeln sind auch Verkehrsbehinderungen nicht unüblich. Doch zumindest für das meist lästige Eiskratzen gibt es technische Abhilfe. Statt Kratzen per Hand erledigt eine kleine Maschine die Arbeit: der elektrische Eiskratzer Kärcher EDI 4 – aktuell im Angebo t* für 45,88 Euro (-21 %) . Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Aktuell gibt es das Gerät am Black Friday reduziert.

Eiskratzer von Kärcher am Black Friday: Satte Rabatte für Alltagshelfer

Die Funktion ist denkbar einfach. An der Unterseite des EDI 4 sitzt eine rotierende Scheibe mit sechs Kunststoffklingen. Diese entfernt gleichmäßig das Eis, ohne die Scheibe zu beschädigen. Der Anwender muss das Gerät bloß einschalten und gleichmäßig über die vereiste Scheibe bewegen. Laut Kärcher reicht eine einzelne Akkuladung für mehrere Anwendungen. Muss der EDI 4 geladen werden, leuchtet eine LED-Anzeige auf. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der Eiskratzer mit wenig Druck langsam über die vereiste Scheibe bewegt wird.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Einem Testbericht von "Chip" zufolge ist der elektrische Eiskratzer von Kärcher effektiv bei der Entfernung von leichten bis mittleren Eisschichten auf fast allen Autoscheiben. Der Bericht hebt positiv hervor, dass nur wenig Druck erforderlich ist, um das Eis zu entfernen und dass das Gerät gut in der Hand liegt. Auch die Kundenrezensionen auf Amazon sind durchweg positiv. Oft genannt werden die Zeitersparnis und die mühelose Entfernung von Eis im Vergleich zum händischen Kratzern. Mögliche Alternativen zum Markenprodukt von Kärcher sind:

Der Suparee elektrischer Eiskratzer * für 44,79 statt 55,99 Euro (-20 %)

* für 44,79 statt 55,99 Euro (-20 %) Der beheizbare flowgoer Schneeschieber * für 22,99 statt 44,99 Euro (-49 %)

FAQ: Was beim Eiskratzen zu beachten ist

Kann man Eisbildung auf Autoscheiben vorbeugen?

Es gibt mehrere Methoden. Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines Essig-Wasser-Gemischs (Verhältnis 3:1), das am Abend vorher auf die Scheibe aufgetragen wird. Dies funktioniert allerdings nur bis zu einer Temperatur von minus 5 Grad Celsius. Auch das Anbringen einer Thermo-Frontscheibenabdeckung kann helfen, dass es gar nicht erst zur Frostbildung kommt.

Welches Werkzeug sollte man zum Eiskratzen verwenden?

Zum Eiskratzen eignet sich am besten ein Eiskratzer aus Kunststoff, idealerweise mit einem integrierten Besen. Metallschaber sind weniger geeignet, da sie die Scheibe leicht zerkratzen können. Auch von Alternativen wie CD-Hüllen oder Kochfeldschabern sollte man absehen. Elektrische Eiskratzer wie von Kärcher sind ebenfalls eine Option – aber nicht zwingend erforderlich. Ein günstiger Handeiskratzer erfüllt ebenfalls seinen Zwecks – dieser sollte im Idealfall aus Kunststoff bestehen.

Darf man heißes Wasser zum Enteisen der Autoscheiben verwenden?

Nein, man sollte niemals heißes Wasser verwenden, um Eis auf gefrorenen Scheiben abzutauen. Der hohe Temperaturunterschied kann dazu führen, dass die Scheibe unter Spannung steht und sogar zerspringen kann.

Gibt es besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Eiskratzen?

Beim Eiskratzen sollte man generell vorsichtig sein, um keine Schäden an der Scheibe zu verursachen. Insbesondere sollte man darauf achten, die an der Windschutzscheibe angebrachte Überprüfungsplakette nicht zu beschädigen, da dies zusätzliche Kosten verursachen kann.

Wie kratzt man Eis richtig von einem Auto?

Man sollte stets einen Eiskratzer aus Kunststoff verwenden, um zu vermeiden, dass die Scheiben zerkratzt werden. Es ist wichtig, sanft und gleichmäßig zu kratzen, um Schäden an der Scheibe oder dem Lack des Autos zu vermeiden.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.