Ooono Blitzerwarner massiv reduziert: In einem Shop sparen Kunden deutlich

Der CO-Driver NO1 von OOONO warnt Autofahrer in Echtzeit vor Blitzern. Am Black Friday ist das Gadget stark reduziert – die Deals.

Berlin. Bloß wenige km/h zu schnell und schon kann es passieren – nahezu jeder Autofahrer hat bereits ein oder in vielen Fällen etliche Male die Erfahrung mit der Geschwindigkeitskontrolle gemacht. Die Geschwindigkeitsüberschreitung ist statistisch gesehen die häufigste Ordnungswidrigkeit – es folgen Handy- sowie Rotlichtverstöße. Für Betroffene kann es richtig teuer werden. Der Bußgeldkatalog sieht seit der jüngsten Aktualisierung 2021 Bußgelder von bis zu 800 Euro und Fahrverbote für bis zu drei Monate vor.

OOONO Blitzerwarner am Black Friday: Warnung vor Radar- und Gefahrenstellen – die Details

Schon ab wenigen km/h zu viel droht ein Bußgeld. Bei Verstößen zwischen ein und zehn km/h sind es innerorts 30 und außerorts 20 Euro Geldstrafe. Doch so weit muss es nicht kommen. Neben Radiohören und guten Ortskenntnissen gibt es zwei weitere Möglichkeiten. Das sind zum einen Blitzerwarnapps wie von "Blitzer.de". In der Basisversion der App wird man vor stationären Blitzern gewarnt. In der Premiumversion sind auch mobile Blitzer auf Basis von Community-Meldungen enthalten. Doch es geht noch einen Schritt besser – dank des CO-Driver NO1 von OOONO*.

➣ OOONO CO-Driver NO1 über Amazon* für 34,95 statt 49,95 Euro (-30 %)

Der CO-Driver NO1 warnt vor Radarfallen und Gefahrenstellen. Er wird im Auto angebracht und verbindet sich über Bluetooth 4.2 mit dem Smartphone. Die Warnungen erfolgen via App und zusätzlich über visuelle und akustische Signale. Das Handy muss also nur im Auto sein – ähnlich wie bei Apple Carplay oder Android Auto. Datengrundlage sind die Community-Meldungen von Millionen von Fahrern über OOOno sowie die Partnerapp "Bliter.de". Der CO-Driver warnt vor folgenden Radar- und Gefahrenstellen:

Stationäre Blitzer

Mobile Blitzer

Abschnittskontrollen

Ampelblitzer

Unfällen

Baustellen

Pannen-Fahrzeugen

Der Blitzerschreck CO-Driver NO1 im Black-Friday-Deal: Wie Nutzer das Gadget bewerten

Der Vorteil gegenüber der "Blitzer.de"-App: Es gibt keine Abogebühren. Als Nutzer zahlt man bloß einmalig für den CO-Driver NO1 – am Black Friday* sind es 34,95 statt 49,95 Euro. Zudem spart man Akku und Datennutzung am Smartphone und erhöht die eigene Verkehrssicherheit. Nutzerinnen und Nutzer des CO-Driver NO1 haben im Schnitt durchweg positive Erfahrungen gemacht. Auf Amazon wird das Gadget mit 4,2 von fünf möglichen Sternen bewertet. Nur 20 Prozent der rund 47.000 Bewerter haben drei Sterne oder weniger vergeben.

Der CO-Driver NO1 kann übrigens noch mehr als bloß warnen. Mit einem einfachen Antippen können Nutzer Radarfallen melden oder bestätigen und mit einem doppelten Antippen können sie auf Gefahrenstellen hinweisen. Das Fazit: Der OOONO CO-Driver NO1 bietet eine innovative Lösung für Autofahrer –er warnt vor Radar- und Gefahrenstellen, ohne die Fahrsicherheit zu beeinflussen. Zudem fallen außer des einmaligen Kaufpreises keine weiteren Kosten an. Ein Nachteil ist die Community-basierte Datengrundlage.

Gerade mobile Blitzer auf weniger befahrenen Straßen werden unter Umständen nicht gemeldet. Der Umfang der Daten ist von der Meldebereitschaft der Nutzer abhängig. Daher bietet auch der OOONO CO-Driver NO1 keine vollständige Sicherheit.

