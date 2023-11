Kfz-Versicherung am Black Friday wechseln: Beste Angebote – wo Sie jetzt sparen

Berlin. Technikprodukte wie Smartphones, Fernseher oder Tablets sind am Black Friday meist stark reduziert und begehrte Waren für die Weihnachtszeit. Doch längst sind es nicht mehr nur klassische Waren, die an Black Friday, Cyber Monday und Black Week mit teils starken Rabatten angeboten werden. Auch Versicherungen werben in dieser Zeit gerne mit Angeboten bei ihren Produkten. Kann sich der Wechsel bei der Kfz-Versicherung am Black Friday lohnen?

Kfz-Versicherung am Black Friday: Beste Angebote – dieser Rechner hilft

Die Versicherung Friday lockt etwa mit einer Kfz-Versicherung ab 7,24 Euro je Monat* und zusätzlich 100 Euro Gutschrift bei einer erfolgreichen Weiterempfehlung. Diese Aktion gilt über den Black Friday hinweg bis zum 30. November. Die DA direkt geht noch weiter und bietet einen 15-%-Black-Week-Rabatt auf alle Kfz-Tarife*, die im Zeitraum 22. bis 30. November abgeschlossen werden. Doch Vorsicht, wie auch bei Black-Week-Angeboten für Stromtarife gibt es bei der Kfz-Versicherung einiges zu beachten.

Die Kosten für eine Versicherung sind immer von verschiedenen und teils individuellen Faktoren abhängig. Im Falle der Kfz-Versicherung ist zunächst die Art der Versicherung entscheidend. Denn Kfz-Versicherung ist nur der Übergriff. Grob wird zwischen Haftpflicht, Teil- und Vollkasko unterschieden. Die Haftpflicht ist, wie der Name schon verrät, Pflicht für alle Autobesitzer. Sie greift bei Unfallschäden, die andere Verkehrs­teilnehmer erleiden.

Sparen mit der Kfz-Versicherung: Diese Faktoren können Sie beeinflussen

Die Voll- und Teilkasko kommt zusätzlich für die Schäden am eigenen Fahrzeug auf. Teilkasko-Tarife übernehmen in der Regel die Kosten für Schäden, für die der Versicherungsnehmer nichts kann – also etwa Wildtier- oder Unwetterschäden. Eine Vollkasko ist die umfassendste Versicherung und kommt für fast alle Schäden auf – auch für eigen verschuldete. Generell empfiehlt sich eine reine Haftpflichtversicherung für ältere Fahrzeuge, die keinen großen Eigenwert mehr haben.

Umgekehrt sollten Eigentümer mit hochwertigen Gebraucht- oder Neuwagen sich mit einer Voll- oder zumindest einer Teilkasko-Versicherung absichern lassen. Je besser und umfangreicher eine Kfz-Versicherung ist, desto höher fällt logischerweise auch der zu zahlende Beitrag aus. Ein entscheidender Faktor ist neben der Versicherungsart auch die Schadensfreiheitsklasse (SF). Wer unfallfrei fährt, rutscht jedes Jahr in eine höhere SF-Klasse.

Was ist die Schadensfreiheitsklasse? Die Schadensfreiheitsklasse (SF-Klasse) ist entscheidend für den Beitragssatz in der Kfz-Versicherung und beeinflusst maßgeblich die Höhe. Jeder Autofahrer beginnt mit einer bestimmten Einstufung in eine SF-Klasse, die seine Fahrerfahrung und Schadensgeschichte widerspiegelt. Mit jedem Jahr, wo schadensfrei gefahren wird, steigt man in eine höhere SF-Klasse auf. Je höher die SF-Klasse, desto niedriger der Beitrag. Im Falle eines Unfalls kann sich die SF-Klasse jedoch verschlechtern, was höhere Beiträge zur Folge hat.

Kfz-Versicherung vergleichen: Angebote am Black Friday finden – Tipps

Je höher die SF-Klasse, desto niedriger fällt der Beitrag für die Kfz-Versicherung aus. Umgekehrt können Versicherungsnehmer auch zurückgestuft werden, wenn sie selbst einen Unfall verursachen. Vergleichsportale wie Check24 und Verivox fragen vor der Suche nach passenden Tarifen immer die SF-Klasse ab. Wer lange unfallfrei fährt, kann beim Beitragssatz bis zu 30 Prozent sparen. Es ist in vielen Fällen also nicht zielführend, nur auf einen Aktionsrabatt zu achten.

Faktoren wie die Versicherungsart, die SF-Klasse und mögliche Zusatzversicherungen wie Schutzbrief oder Auslandsschutz sollten bei der Entscheidung bedacht werden. Umgekehrt können Aktionstage wie der Black Friday eine echte Möglichkeit sein, um einen Vergleich zu starten. Möglicherweise bietet die aktuelle Kfz-Versicherung nicht mehr die besten Konditionen. Wer also in der Black Week vergleicht und wechselt, sichert sich unter Umständen bessere Konditionen und zusätzlich einen kleinen Rabatt oder Bonus.

Was soll die Kfz-Versicherung abdecken? Was die Stiftung Warentest rät

Neben dem Beitragssatz sollten Verbraucher generell immer die Leistungen im Blick behalten. Gerade bei Neu- oder hochwertigen Gebrauchtwagen sind einige Leistungen in der Kfz-Versicherung wichtig. Die Stiftung Warentest stuft folgende Kfz-Leistungen als wichtig ein:

Deckungssumme in der Kfz-Haftpflichtversicherung: Empfohlen wird eine Deckungssumme von 50 bis 100 Millionen Euro, um auch seltene hohe Schäden abzudecken. Für Personenschäden gelten jedoch oft niedrigere Deckungssummen von 12 bis 15 Millionen Euro pro Person. Zusatzversicherung für Mietwagen: Bei Nutzung von Mietwagen im Ausland bietet dieser Zusatz eine erhöhte Deckung, um die oft niedrigeren gesetzlichen Deckungssummen in einigen Urlaubsländern auszugleichen. Auslandsschadenschutz: Als Zusatz in der Kfz-Haftpflichtversicherung regelt dieser Schutz die Schadenabwicklung mit ausländischen Versicherungsgesellschaften bei unverschuldeten Unfällen im Ausland. Klausel zur groben Fahrlässigkeit: In der Kfz-Teil- und Vollkaskoversicherung kann bei grob fahrlässig verursachten Schäden die Leistung gekürzt werden. Viele Tarife bieten jedoch eine Klausel, die auf diesen Einwand verzichtet und auch bei grober Fahrlässigkeit zahlt. Neuwertentschädigung: Diese Klausel in der Teil- und Vollkasko sorgt dafür, dass bei einem Unfall der Neuwert des Fahrzeugs ersetzt wird. Eine Frist von mindestens zwölf Monaten wird empfohlen. Folgeschäden: In einfachen Teilkaskotarifen sollten nicht nur direkte Schäden, sondern auch teure Folgeschäden, wie beispielsweise ein Motordefekt durch einen undichten Kühlerschlauch, abgesichert sein. Wildunfälle: Viele Kfz-Teilkaskoversicherungen decken nur Unfälle mit Haarwild. Eine Erweiterung auf „alle Tiere“ ist sinnvoller, um auch Schäden durch andere Tiere abzudecken. Schadenrückkauf: Diese Klausel ermöglicht es, einen bereits regulierten Schaden innerhalb von sechs bis zwölf Monaten selbst zu begleichen, um den Schadenfreiheitsrabatt zu erhalten. Fahrerschutz: Eine Zusatzpolice, die für den Fahrer bei einem selbstverschuldeten Unfall greift, um Kosten wie Schmerzensgeld oder Verdienstausfall abzudecken, die von der normalen Kfz-Haftpflichtversicherung nicht getragen werden. E-Auto-Spezifika: Für Elektroautos wird eine Vollkaskoversicherung mit Allgefahrendeckung empfohlen, um spezifische Risiken wie Akku- und Ladevorgangsschäden sowie den Diebstahl von Ladekabeln abzusichern.

Weniger Leistungen bieten mehr Sparpotenzial, mehr eine größere Sicherheit. Neben den enthaltenen Leistungen kann bei der Kfz-Versicherung aber noch an anderen Stellschrauben gedreht werden, um die Beiträge zu senken. Dazu zählen Neukunden-Aktionen oder spezielle Rabatte wie am Black Friday. Auch über die Selbstbeteiligung – also die Kosten, die im Schadensfall selbst getragen werden müssen – kann man sparen. Oft sind 300 Euro Selbstbeteiligung in Verträgen Standard.

Beitrag für die Kfz-Versicherung senken: Hier können Verbraucher sparen

Günstiger wird es zudem, wenn man statt monatlich jährlich bezahlt und wirklich nur so viel Jahreskilometer angibt, wie man auch tatsächlich fährt. Für Stadtfahrer reichen oft schon 10.000 Kilometer pro Jahr aus. Auch die Anzahl und das Alter der eingetragenen Fahrer sind ein Preisfaktor. Je weniger Fahrer und mehr Fahrerfahrung, desto günstiger sind allgemein die Beiträge. Preisschrauben, die generell für niedrigere Beiträge stehen, sind:

Werkstattbindung: Der Versicher wählt die Werkstatt im Schadensfall aus.

Der Versicher wählt die Werkstatt im Schadensfall aus. Telematik: Manche Versicherungen bieten Sensoren an, die das Fahrverhalten aufzeichnen. Wer vorsichtig fährt, bekommt einen Rabatt.

Manche Versicherungen bieten Sensoren an, die das Fahrverhalten aufzeichnen. Wer vorsichtig fährt, bekommt einen Rabatt. Stellplatz: Wer sein Fahrzeug in einer Garage, unter einer Überdachung oder auf seinem Grundstück parkt, bezahlt oft etwas weniger, als wenn der Stellplatz nicht fest definiert ist

Fazit zur Kfz-Versicherung: Nicht nur am Black Friday – worauf es ankommt

Unser Fazit: Der Vergleich der Kfz-Versicherung in der Black Week kann sich lohnen. Manche Versicherer gewähren Neukunden in dieser Zeit Rabatte. Zudem ist für die Kündigung bestehender Verträge der 30. November oft Stichtag, ehe sich der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Wer also jetzt noch ein gutes Angebot findet, kann rechtzeitig zum 1. Januar 2024 wechseln. Nur auf Black-Friday-Rabatte sollten Verbraucher jedoch nicht schauen.

Viele Faktoren sind für die Preisbildung bei der Kfz-Versicherung entscheidend. Wer etwa in seinem bestehenden Tarif an Stellen wir der Jahreskilometerzahl oder der Fahrzeugunterbringung dreht, kann Geld sparen. Auch beim Abschluss einer neuen Kfz-Versicherung sollte man immer auf Versicherungsart, Leistungen und Ausgangssituation wie Stellplatz und Co. achten, damit man am Ende nicht mehr bezahlt als notwendig.

