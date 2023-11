Heizung am Black Friday: Zubehör drastisch reduziert – die besten Angebote

Zubehörteile für Heizungen können den Energieverbrauch senken. Am Black Friday sind Thermostate und Co. stark reduziert.

Per App kann die Heizung gesteuert und die Raumtemperatur überwacht werden.

Thermostate und Co.

Thermostate und Co. Heizung am Black Friday: Zubehör stark reduziert – Top-Deals

Berlin. Seit der Energiekrise ist das Heizen ein sensibles Thema. Energie einzusparen und in Zukunft auf erneuerbare Energien umzurüsten ist das Ziel. Zumal fossile Energieträger wie Gas oder Öl tendenziell teurer werden. Erst vor ein paar Wochen hat ein Energieexperte vor deutlich ansteigenden Heizölpreisen gewarnt. Wie teuer es für Heizölkunden 2024 werden kann und was die Gründe dafür sind, thematisiert der eben verlinkte Beitrag. Wer Kosten einsparen will, kann schon im Kleinen anfangen.

Das Überprüfen der Vorlauftemperatur der Heizung oder das Entlüften der Heizkörper sind simple Maßnahmen, die man auch ohne einen Fachmann durchführen kann. Zubehörteile wie smarte Thermostate oder Infrarotheizungen können in einigen Fällen ebenfalls einen Teil zum Energiesparen beitragen. In der Black Week sind mehrere dieser Zubehörteile für die Heizung im Angebot. Die besten Deals am Black Friday haben wir hier zusammengefasst.

Thermostate für die Heizung: Sparpreise am Black Friday

Infrarotheizung am Black Friday: Große Marken stark reduziert

Zubehör für ihre Heizung: Wie funktionieren smarte Heizungsthermostate?

Zu Beginn lohnt es sich, in ein Starterset zu investieren.

Foto: Screenshot / Amazon

Sie ähneln äußerlich konventionellen Thermostaten, sind jedoch dank integrierten Technologien in der Lage, über WLAN eine direkte Verbindung zu einer App herzustellen. Dadurch können Nutzerinnen und Nutzer verschiedene Einstellungen vornehmen, während manche Thermostate das Nutzerverhalten lernen und sich entsprechend anpassen​. Die App ersetzt den Regler an der Heizung – so kann man etwa von unterwegs die Heizung an- und abschalten oder die Temperatur anpassen.

Solche Thermostate ermöglichen eine Energieersparnis von bis zu acht Prozent, was sich bei längerer Nutzung an allen Heizkörpern in der Summe bemerkbar macht. Viele Thermostate interagieren zudem mit Smart-Home-Systemen – hierfür müssen alle Teile aber oft vom selben Hersteller sein. Manche Thermostate können über Sprachassistenten wie Alexa oder Siri bedient werden und sogar Wetterdaten einbeziehen, um die Heizung entsprechend anzupassen.

+++ News und Hintergründe finden Sie auf der Black Friday Themenseite +++

Vor der Kaufentscheidung sollten Faktoren wie die Kompatibilität mit einem schon bestehenden Smarthome-System, die Qualität der App, Funktionen wie Fenster-offen-Erkennung, Boost-Funktion, Frostschutz-Automatik sowie Sprachsteuerung berücksichtigt werden​​. Diese Funktionen tragen nicht nur zur Bequemlichkeit bei, sondern können auch helfen, Energiekosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.

Infrarotheizung am Black Friday: Elektroheizung hat entscheidende Vorteile

Manche Infrarotheizungen sind als Bild getarnt und können so ideal in der Raummitte, etwa über dem Sofa, platziert werden.

Foto: Screenshot / Amazon

Wie Heizlüfter gehören Infrarotheizungen zur Kategorie der Elektroheizungen und erzeugen Wärme mittels elektrisch leitfähigen Materialien. Diese erwärmen sich unter Spannung und geben Wärme an den Raum ab. Eine Dämmung auf der Rückseite kann den Energieverlust minimieren – bei einigen Produktpaketen liegt sie bei. Eine Infrarotheizung ist vielseitig einsetzbar – etwa zum Trocknen von Handtüchern im Badezimmer oder in Wänden und Decken zur Raumbeheizung​.

Einer der Nachteile von Infrarotheizungen im Vergleich zu Wärmepumpen sind die geringere Effizienz und damit einhergehend auch höhere Energiekosten. Dieser Nachteil kommt besonders in schlecht isolierten Altbauten zum Tragen, weshalb der Einsatz hier weniger empfohlen wird. Die Vorteile sind wiederum die schnelle und flexible Installation, eine angenehme Wärme ähnlich wie bei Sonnenstrahlen und die Möglichkeit, weniger genutzte Räume punktuell zu heizen.

Ein weiterer Vorteil: Infrarotheizungen sind auch gut für Allergiker geeignet, da sie keinen Staub aufwirbeln. Viele Modelle können platzsparend an der Wand oder Decke montiert werden. Aktuell im Trend sind auch als Bild getarnte Infrarotheizungen – etwa die Infrarotheizung von Königshaus, die es bei Amazon* mit verschiedenen Motiven zu bestellen gibt. Die Geräte eignen sich jedoch primär für das punktuelle Heizen einzelner Räume und sind nicht mit einer Zentralheizung vergleichbar.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.