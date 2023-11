Adventskalender am Black Friday stark reduziert: Beste Deals

Berlin. Der Black Friday ist eine perfekte Möglichkeit, um vor Weihnachten günstige Geschenke zu kaufen. Besonders Adventskalender sind stark reduziert und bereiten kurz vor Dezember eine Freude. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Angebote für Kinder und Erwachsene. Selbst Top-Marken und hochwertige Adventskalender mit ausgefallenen Überraschungen sind bei Amazon stark reduziert.

Das Beste: Wer Beauty-Adventskalender wie von Douglas oder L'Oréal Paris sucht kommt dabei ebenso auf seine Kosten wie Fans von Harry Potter, Jurassic World, Star Wars oder Disney. Auch kulinarische Adventskalender und Playmobil- und Lego-Adventskalender sind im Angebot. Die besten Deals haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Black Friday vor Weihnachten: Beauty-Adventskalender stark reduziert

➣ Douglas Adventskalender * mit 24 Beauty- und Kosmetikartikeln

➣ 159,95 Euro statt 169,95 Euro (6 Prozent Rabatt)

➣ Alternative: Douglas Luxury Pflege- Make Up-Adventskalender für 129 statt 199 Euro bei Douglas.de * (Achtung: andere Produkte)

Der Douglas Adventskalender bietet 24 Beautyprodukte in einem festlichen Design mit Maßen von 57 x 49 Zentimeter und einem Gewicht von 4 Kilogramm. Der Gesamtwert der verschenkten Produkte beträgt laut Verkäufer 300 Euro, darunter fallen Produkte von Luxus-Marken wie Prada, Thierry Mugler oder Yves Saint Laurent.

Weitere reduzierte Beauty- und Kosmetik-Adventskalender:

➣ Stop the Water while using me! Adventskalender mit Naturkosmetik: * 26,95 Euro statt 79 Euro (66 Prozent Rabatt)

➣ Nyx Mini-Adventskalender mit Lippen-Makeup und 12 Türchen: * 29,99 Euro statt 45,99 Euro (35 Prozent Rabatt)

➣ L'Oréal Men Expert DIY-Adventskalender für Männer: * 45,45 Euro statt 69,99 Euro (35 Prozent Rabatt)

➣ L'Oréal Paris Mini-Adventskalender mit 12 Türchen: * 39,99 Euro statt 49,99 Euro (20 Prozent Rabatt)

➣ Neonail Adventskalender mit UV-Nagellacken: * 71,99 Euro statt 89,99 Euro (20 Prozent Rabatt)

➣ Kneipp Adventskalender mit Pflegeölen, Badezusätzen, Handcremes und mehr: * 47,95 Euro statt 49,99 Euro (4 Prozent Rabatt)

Black Friday: Die besten kulinarischen Adventskalender bei Amazon

➣ mymuesli Deluxe-Adventskalender * mit 24 Türchen

➣ 156,99 Euro statt 184,95 Euro (15 Prozent Rabatt)

➣ Alternative: mymuesli Deluxe-Adventskalender für 139,95 (reduziert) bei mymuesli.com

Der Deluxe-Adventskalender von mymuesli ist 40 x 40 Zentimeter groß und kommt mit 24 Frühstücksüberraschungen aus 9 Produktkategorien, darunter Müslis, Porridges, Nut Butter Balls, Müsliriegel, Snack Mixes, Crunchy Bites, Tee und praktisches Zubehör wie eine Infuser Thermo Bottle, ein Teeglas von Tree of Tea und einen Müsli 2Go Becher. Die besondere Überraschung am 24. Dezember komplettiert den Adventskalender aus Passau.

Weitere reduzierte Adventskalender von bekannten Food-Marken:

➣ Kellogg's Frühstücks-Adventskalender:* 20,69 Euro statt 31,99 Euro (35 Prozent Rabatt)

➣ Ricola Adventskalender mit Bonbons: * 25,99 Euro statt 37,99 Euro (32 Prozent Rabatt)

➣ Pringles Chips-Adventskalender: * 22,99 Euro statt 32,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

➣ Kalea Wein-Adventskalender (enthält Alkohol): * 83,99 Euro statt 99,95 Euro (16 Prozent Rabatt)

➣ waterdrop Adventskalender mit Geschmacks-Würfeln für Getränke: * 109,65 Euro statt 129 Euro (15 Prozent Rabatt)

Black Week und Black Friday Adventskalender: Playmobil, Lego & Co.

➣ Lego Friends Adventskalender * mit 24 Spielzeugen

➣ 12,99 Euro statt 26,99Euro (52 Prozent Rabatt)

➣ Alternative: Lego Friends Adventskalender für 17,99 Euro (reduziert) bei Mediamarkt *

Der LEGO Friends Adventskalender 2023 ist perfekt für Kinder ab 6 Jahren. Er enthält 2 neue LEGO Friends Figuren, 24 Überraschungsspielzeuge und 8 Tierfiguren. Jede Tür verbirgt eine neue Minipuppe, Haustierfigur oder Zubehör für abwechslungsreichen Spielspaß bis Weihnachten. Die Mini-Modelle bieten verschiedene Abenteuer und werden auf einer Spielmatte präsentiert, die auch als Dekoration dient.

Weitere Adventskalender mit starken Rabatten:

➣ Playmobil Polizei-Adventskalender: * 14,99 Euro statt 24,99 Euro (40 Prozent Rabatt)

➣ Star Wars Adventskalender zum Basteln: * 19,98 Euro statt 49,99 Euro (60 Prozent Rabatt)

➣ Jurassic World Dino-Adventskalender: * 14,99 Euro statt 44,99 Euro (67 Prozent Rabatt)

➣ Harry Potter-Adventskalender für Gryffindor: * 27,14 Euro statt 44,99 Euro (40 Prozent Rabatt)

