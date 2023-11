iPad von Apple zum Black Friday: Top-Deal stark reduziert

Berlin. Ob im Test der Stiftung Warentest, bei "Computer Bild" oder im Ranking von "Chip" – das iPad Pro von Apple taucht in Produkttest immer ganz oben auf. Es ist die Kombination aus Display, Leistung und Ausstattung, die die Tester überzeugt. Stolze 2.732 mal 2.048 Pixel Auflösung liefert das Liquid-Retina-XDR-Display. Angetrieben wird das Hightech-Gerät vom Apple-eigenen M2-Prozessor – anspruchsvolle Spiele und verschiedene Anwendungen gleichzeitig sind für das iPad Pro kein Problem.

Apple bietet das iPad Pro in zwei Größen an: 11 Zoll und 12,9 Zoll. Ausstattung und Leistung sind bei beiden iPad-Modelle fast identisch. Der markanteste Unterschied ist tatsächlich der minimal größere Bildschirm der 12,9-Zoll-Variante.

In der Black Week und am Black Friday sind beide Modelle in vielen Online-Shops stark reduziert. Aktuell gibt es aber etwas mehr Rabatt auf das iPad Pro 12,9. Hier im Beitrag gehen wir deshalb auf die Angebote für die 12,9-Zoll-Variante ein. Die besten Apple-Deals allgemein haben wir im eben verlinkten Beitrag für Sie zusammengefasst.

iPad Pro 12,9 am Black Friday: Beste Angebote in der Black Week

Zum Black Friday gibt es das iPad Pro 12,9 in einigen Shops stark reduziert

Jetzt für 1.599,99 statt 2.409 Euro (-34 %)

Das Liquid Retina XDR-Display liefert in Tests eine hohe Schärfe und intensive Farben mit guten Kontrasten. Angetrieben wird das iPad vom Apple neuen M2-Prozessor. Die Ausstattung ist nahezu identisch zum Vorgänger, wobei sich Vorder- und Rückkamera etwas verbessert haben. Ein besonderes Feature ist der Folgemodus, der Videotelefonate erleichtert. Trotz fehlendem Pencil und Keyboard im Lieferumfang und einem hohen Preis wird das iPad in Tests für das scharfe Display und die gute M2-Performance gelobt. In allen Produkttests reicht es für die Note Gut oder Sehr gut.

FAQ-Guide zum Tablet So finden Sie das passende Produkt

1. Was ist der Hauptzweck des Tablets?

Bevor Sie ein Tablet kaufen, überlegen Sie, wofür Sie es hauptsächlich verwenden möchten. Brauchen Sie es für grundlegende Aufgaben wie das Surfen im Internet und das Lesen von E-Books oder benötigen Sie ein leistungsfähigeres Gerät für berufliche Anwendungen oder Grafikdesign? Die Antwort auf diese Frage beeinflusst die Wahl des Betriebssystems, die Hardware-Spezifikationen und die Größe des Tablets.

2. Welches Betriebssystem ist für mich am besten geeignet?

Die gängigsten Betriebssysteme für Tablets sind iOS (Apple), Android (Google) und Windows (Microsoft). Jedes System hat seine eigenen Vor- und Nachteile. iOS ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit und das umfangreiche App-Angebot, Android für seine Anpassungsfähigkeit und Vielfalt an Geräten und Windows für seine Kompatibilität mit PC-Software.

3. Wie wichtig sind die technischen Spezifikationen?

Technische Details wie Prozessorleistung, RAM, Speicherplatz und Akkulaufzeit sind entscheidend, je nachdem, wie Sie das Tablet nutzen möchten. Für anspruchsvolle Aufgaben wie Videobearbeitung oder Spiele sollten Sie ein Gerät mit einem leistungsstarken Prozessor und ausreichend RAM wählen. Für alltägliche Aufgaben sind weniger leistungsstarke Spezifikationen ausreichend.

4. Welche Bildschirmgröße und -auflösung sollte das Tablet haben?

Persönliche Vorlieben und der hauptsächliche Verwendungszweck sollten für die Bildschirmgröße entscheidend sein. Kleinere Bildschirme zwischen sieben und acht Zoll sind tragbarer, während größere Bildschirme ab zehn Zoll besser für das Ansehen von Videos und das Arbeiten geeignet sind. Die Auflösung ist wichtig für die Bildqualität, besonders wenn Sie das Tablet zum Lesen oder für grafikintensive Anwendungen verwenden.

5. Wie wichtig ist die Konnektivität?

Überlegen Sie, ob Sie ein Tablet nur mit Wi-Fi oder eines mit zusätzlicher Mobilfunkverbindung benötigen. Letzteres ist nützlich, wenn Sie unterwegs sind und keinen Zugang zu Wi-Fi haben. Für die mobile Internetnutzung wird in der Regel aber ein separater Mobilfunkvertrag benötigt.

