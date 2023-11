Spülmaschine am Black Friday: Kräftig sparen – satte Rabatte bei großen Marken

Spülmaschinen sind in der Black Week stark reduziert. Einige der besten Angebote am Black Friday haben wir hier für Sie aufgelistet.

Berlin.

Haushaltsgeräte wie Geschirrspüler sind am Black Friday besonders stark reduziert – allen voran in Online-Shops

Selbst bekannte Marken wie Miele oder Bosch gibt es in der Black Week günstiger

Wir haben die besten Angebote am Black Friday nach Preisen sortiert aufgelistet

Von Technik über Mode bis zu Reisen – die Produktpalette am Black Friday ist mittlerweile riesig. Neben klassischen Produkten gibt es sogar Black-Deals bei Dienstleistungen wie Versicherungen und Stromtarifen. Viel Sparpotenzial gibt es bei teuren Technik- und Luxus-Produkten. Dazu zählen auch Haushaltsgeräte wie Wasch- oder Spülmaschinen. Viele Online-Shops, die gezielt diese Geräte verkaufen, werben aktuell mit satten Rabatten – darunter Otto oder Alternate.

Die Angebote am Black Friday begrenzen sich dabei nicht nur auf No-Name-Produkte. Auch Geräte prominenter Marken werden in der Black Week zu reduzierten Preisen angeboten. Über die besten Angebote von Apple und die Top-Deals von Samsung berichten wir in separaten Beiträgen. In diesem Artikel finden Sie eine Auflistung von Spülmaschinen, die als Black-Deals gekennzeichnet und gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) stark reduziert sind.

Spülmaschinen unter 1000 Euro:

Spülmaschinen unter 800 Euro:

Spülmaschinen unter 500 Euro:

Spülmaschinen unter 300 Euro

+++ News und Hintergründe finden Sie auf der Black Friday Themenseite +++

FAQ: Schritt für Schritt zur passenden Spülmaschine

1. Worauf ist beim Energie- und Wasserverbrauch zu achten?

Niedrige Verbrauchswerte sind bei der Kaufentscheidung für eine Spülmaschine wichtig. Diese Informationen sind auf dem Energielabel des Geräts zu finden. Insbesondere das Eco- oder Sparprogramm, das auf dem Energielabel als „Standardprogramm“ für den Strom- und Wasserverbrauch angegeben ist, sollte berücksichtigt werden.

2. Was ist beim Kauf eines gebrauchten Geschirrspülers zu beachten?

Falls Käufer Wert auf die Umweltfreundlichkeit eines Geräts legen, könnte der Kauf eines gebrauchten Geschirrspülers weniger ideal sein. Ansonsten ist empfehlenswert, nach dem originalen Kaufbeleg zu fragen und den Zustand des Geräts – am besten persönlich vor Ort – genau zu prüfen.

Energieeffizienzklasse Definition A Höchstmaß an Energieeffizienz, sehr geringer Energieverbrauch B Sehr hohe Energieeffizienz, geringer Energieverbrauch C Gute Energieeffizienz, moderater Energieverbrauch D Durchschnittliche Energieeffizienz E Unterdurchschnittliche Energieeffizienz F Niedrige Energieeffizienz G Sehr niedrige Energieeffizienz, höchster Energieverbrauch

3. Welche Funktionen sind bei einer Geschirrspülmaschine wichtig?

Eine gute Geschirrspülmaschine sollte nicht nur das Geschirr effektiv reinigen, sondern es idealerweise auch gut trocknen, sodass es direkt in die Schränke eingeräumt werden kann. Zusätzliche Funktionen wie verschiedene Spülprogramme und Trocknungsoptionen können ebenfalls nützlich sein.

4. Wie wichtig sind Strom-, Wasser- und Geräuschsparsamkeit?

Gute Maschinen sollten effizient mit Strom und Wasser umgehen und dabei möglichst leise sein. Das Energielabel gibt Aufschluss über den Stromverbrauch, eine gute Energieklasse sollte bei neuen Geräten Standard sein.

5. Wie findet man das passende Modell für die eigenen Bedürfnisse?

Fachhändlern sind gute Anlaufstellen, um verschiedene Modelle zu vergleichen. Spezifische Anforderungen in Bezug auf Größe, Kapazität und Funktionen sollten von Beginn an berücksichtigt werden. Um einen Überblick über die Preise und Angebote am Markt zu bekommen, sind Vergleiche im Internet sinnvoll. Hat man sich für ein Modell entscheiden, sollte man die Preise vergleichen und speziell bei Online-Händlern die Lieferbedingungen prüfen.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.