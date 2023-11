Black Friday: Sonicare DiamondClean drastisch reduziert - Deal hat Besonderheit

Black Week Black Friday: Sonicare DiamondClean so günstig wie nie

Berlin. Die Black Week läuft auf Hochtouren. Zahlreiche Marken-Produkte sind am und rund um den Black Friday drastisch reduziert. Dazu gehören auch elektrische Zahnbürsten. Dabei schielen Verbraucher besonders auf Top-Marken wie Sonicare von Philips, die derzeit besonders stark auf Amazon rabattiert ist.

Genauer gesagt handelt es sich um die Philips Sonicare DiamondClean 9000*, die um satte 60 Prozent reduziert ist. Statt 499,99 Euro kostet die Zahnbürste bei Amazon nur 199,99 Euro. Sie kommt sogar im Doppelpack daher, was sie zu einer idealen Option für Paare macht.

Die Zahnbürste ist bereits länger auf dem Markt, "Öko-Test" bewertete die Philips Sonicare DiamondClean 9000* im Jahr 2021 mit dem Prädikat "gut" und einer Note von 1,5.

Doch was macht die Zahnbürste so besonders? Mit der Philips Sonicare DiamondClean 9000* können Nutzer ihre Putzroutine über die Sonicare App verfolgen und optimieren. Vier verschiedene Putzmodi – Clean, Deep Clean+, Gum Health und White+ – bieten individuelle Optionen für die Pflege von Zähnen und Zahnfleisch. Das Set beinhaltet zwei Philips Philips Sonicare DiamondClean 9000* Schallzahnbürsten in Schwarz und Roségold, vier C3 Premium Plaque Defence-Bürstenköpfe, ein Glas-Ladegerät und zwei Ladestationen.

Es gibt natürlich weitere stark rabattierte Alternativen:

➣ Philips Sonicare 9900 Prestige * für 224,99 statt 299,99 Euro (-25 %)

➣ Braun Oral-B Pro 3 3000 * für 64,99 statt 99,99 Euro (-35 %)

Häufige Fragen und Antworten zu elektrischen Zahnbürsten: Welche Reinigungstechnologie ist am effektivsten?

Elektrische Zahnbürsten verwenden verschiedene Technologien, wie oszillierend-rotierende oder Schalltechnologie. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Oszillierende Bürstenköpfe sind für eine gründliche Plaque-Entfernung bekannt, während Schallzahnbürsten sanfter zu empfindlichem Zahnfleisch sein können.

Wie wichtig sind die verschiedenen Putzmodi?

Viele elektrische Zahnbürsten bieten unterschiedliche Modi für die tägliche Reinigung, Zahnfleischpflege, Sensitiv-Reinigung oder Aufhellung. Diese Modi können je nach individuellen Bedürfnissen und Zustand der Zähne und des Zahnfleisches nützlich sein.

Welche Rolle spielen die Kosten für Ersatzbürstenköpfe?

Die Anschaffungskosten einer elektrischen Zahnbürste sind nur ein Teil der Gesamtkosten. Die regelmäßige Erneuerung der Bürstenköpfe kann langfristig ins Gewicht fallen, daher sollte man auch die Verfügbarkeit und die Preise der Ersatzköpfe berücksichtigen.

Sind zusätzliche Funktionen wie Apps und Drucksensoren sinnvoll?

Zusatzfunktionen wie Bluetooth-Verbindung zu Apps für die Putzroutine oder Drucksensoren, die vor zu starkem Druck warnen, können für manche Nutzer hilfreich sein. Diese Funktionen bieten zusätzliche Informationen und Feedback zur Putztechnik, sind aber nicht für jeden unbedingt notwendig.

Wie entscheidend ist die Akkulaufzeit?

Die Akkulaufzeit variiert zwischen den Modellen. Während einige Zahnbürsten nur wenige Tage halten, bieten andere mehrere Wochen Laufzeit. Für Personen, die häufig reisen oder nicht regelmäßig aufladen möchten, kann eine längere Akkulaufzeit ein entscheidender Faktor sein.

