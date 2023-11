Black Friday 2023: Die besten Angebote vom Erotik-Shop Eis.de

In der Black Week ist auch der Erotik-Shop Eis.de mit zahlreichen Angeboten am Start. Wir haben die Top-Deals am Black Friday gelistet.

Berlin. Früher waren sie ein Tabuthema – heute finden sich Sextoys in immer mehr Schlafzimmern. Einer Studie von „Durex“ zum Sexleben der Deutschen zufolge sind besonders die 25- bis 34-Jährigen experimentierfreudig. Knapp über 70 Prozent der Befragten innerhalb der Altersgruppe gaben an, Sextoys zu verwenden. Neben Erotik-Stores rücken als Bezugsquelle auch Online-Shops wie „Eis.de“ in den Fokus. Die Auswahl an Produkten ist hier mittlerweile riesig.

Allein „Eis.de“ hat eine ganze Rubrik mit Black-Friday-Deals am Start. Die Rabatte reichen bis zu 100 Prozent – bedeutet: Einige der Sexspielzeuge werden verschenkt. Zu beachten ist: Eis.de setzt einen Mindestbestellwert von 39,99 Euro voraus. Zudem muss die Versandpauschale von 4,95 Euro eingerechnet werden. Wir haben uns auf Grundlage von Testberichten die besten Angebote von Eis.de am Black Friday genauer angeschaut.

Heiße Angebote von Eis.de am Black Friday

Testsieger bei Stiftung Warentest: Der Vibrator Satisfyer Pro 2. als Black-Deal

Der Vibrator Satisfyer Pro 2.

Foto: Screenshot / Eis.de

Highlights: Millionenfach verkauft ist der Satisfyer Pro 2.* einer der beliebtesten Sextoys. Im Unterschied zu traditionellen Geräten verwendet der Satisfyer eine einzigartige Druckwellentechnologie, die berührungslose Stimulation bietet. Der Vibrator ist laut den Herstellerangaben wasserdicht und verfügt über mehrere Intensitätsstufen, die über Tasten am Gerät eingestellt werden können. Der Vibrator ist aus körperfreundlichen Materialien gefertigt und leise im Betrieb.

Gut zu wissen: Mittlerweile gibt es eine riesige Auswahl an Sextoys am Markt. Die Stiftung Warentest hatte 2016 einige Produkte genauer unter die Lupe genommen – darunter den Satisfyer Pro 2. In der Kategorie Schadstoffe schnitt das Gerät mit der Note gut (1,6) ab und zählt damit zu den Testsiegern. Zu beachten ist, dass die Wahrnehmung von Stimulation sehr persönlich ist. Daher variieren die Erfahrungsberichte stark.

Black-Deals bei Eis.de: BDSM – Hand- und Fußfesseln zum Sparpreis

Gepolsterte Hand- und Fußfesseln, erhältlich auf Eis.de.

Foto: Screenshot / Eis.de

Highlights:Gepolsterte Hand- und Fußfesseln*, wie sie von Eis.de angeboten werden, gelten wegen ihrer Vielseitigkeit und dem Komfort als äußerst beliebt. Diese Fesseln sind mit weichem Material gepolstert, um Druckstellen und Unbehagen zu vermeiden, was sie ideal für längere Tragezeiten macht. Die Fesseln bieten robuste Verschlüsse, die eine sichere Anwendung gewährleisten, während sie gleichzeitig einfach zu handhaben sind.

Gut zu wissen: Neben der Qualität des Materials sowie der Verarbeitung sollte immer die Sicherheit und das Einverständnis aller Beteiligten bedacht werden. Der Vorteil bei Eis.de-Artikeln: Die Produkte im Online-Shop stammen in der Regel von renommierten Anbietern und erfüllen Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Trotzdem sollte bei regelmäßiger Benutzung immer auf Abnutzungen und Beschädigungen überprüft werden.

Gleitgel „Superglide“ bei Eis.de: Starke Rabatte in der Black Week

Das Eis.de-Gleitgel „Superglide“.

Foto: Screenshot / Eis.de

Highlights: Silikonbasierte Gleitgele sind für ihre lang anhaltende Gleitfähigkeit und seidige Textur bekannt. Ein weiterer Vorteil: Diese Art der Gleitgele sind in der Regel hypoallergen und eignen sich gut für empfindliche Haut. Laut Eis.de ist die Textur farb- und geruchlos sowie latexkondomsicher. Dadurch ist die Verwendung mit allen Latexkondomen problemlos möglich. Das Eis.de-Gleitgel „Superglide“* ist dermatologisch getestet und klinisch bewertet.

Gut zu wissen: Silikonbasierte Gleitgele sind in der Regel etwas schwieriger abzuwaschen als wasserbasierte Gleitgele. Trotz der allgemein guten Verträglichkeit ist es immer ratsam, das Gleitgel vor der Anwendung auf einer kleinen Hautstelle zu testen, um allergische Reaktionen auszuschließen. Die Produktreihe „Superglide“ und ähnliche Produkte sind bei Eis.de in verschiedenen Größen und Verpackungen erhältlich.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.