Otto mit Top-Deals zum Black Friday: Beste Angebote

Im Jahr 1949 von Werner Otto in Hamburg gegründet, hat sich der gleichnamige Konzern zu einem der größten Versandhändler in Deutschland gewirtschaftet. Früher war es der Katalog – heute ist Otto vorrangig mit seinem Onlineshop „Otto.de“ erfolgreich. Die Produktpalette ist groß – von Mode über Technik bis zu Haushaltsgeräten bietet sich Kundinnen und Kunden eine riesige Auswahl an Produkten und jetzt in der Black Week auch an Angeboten.

Otto ist nicht nur am Black Friday aktiv. Schon im ganzen November hatte der Versandhändler seine „Black Deals“ beworben. In der Woche vom 20. bis 24. November können Kundinnen und Kunden aber auf besonders satte Rabatte hoffen. Den am 24. November erreicht die Rabattjagd mit dem Black Friday ihren Höhepunkt. Aktuell gibt es bei Otto über 5800 Black-Deals – wir haben uns hier im Beitrag einige der besten Angebote angeschaut.

Markenprodukte im Sale: iPhone 14 bei Otto für unter 800 Euro

Das iPhone 14 von Apple.

Jetzt für 759,99 statt 999 Euro (-24%)

Highlights: Mit einem 6,1-Zoll Super Retina XDR OLED-Display mit einer Auflösung von 2532 mal 1170 Pixeln gehört das iPhone 14 * zu den Premium-Smartphones am Markt. Herzstück des Smartphones ist Apples leistungsstarker A15 Bionic Chip, der eine effiziente Leistung verspricht. Mit an Bord ist eine Dual-Kamera-Konfiguration mit Fotografie- und Videotechnologie, Nachtmodus sowie 4K Dolby Vision HDR-Aufnahme.

Auch ein Black-Deal: Apple iPhone 14 Plus * für 1.099,99 statt 1.539 Euro (-29 %)

Gut zu wissen: Das iPhone 14 gibt es in verschiedenen Speichervarianten und Farben. Bei der 128 und 256 Gigabyte (GB) Version gewährt Otto einen Nachlass von 80 Euro – bei der 512-GB-Variante sind es sogar 90 Euro Rabatt gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). In allen Ausstattungsvarianten verfügt das iPhone 14 über Face ID für eine sichere Authentifizierung und Apple Pay als Bezahloption.

Samsung-Kühlschrank an Black Friday: Knapp 900 Euro Rabatt bei Otto

Der Samsung Side-by-Side Kühlschrank „RS6JA8511S9/EG“.

Jetzt für 999 statt 1.899 Euro (-47%)

Highlights: Mit einem Gesamtvolumen von 634 Litern ist der Samsung Side-by-Side Kühlschrank RS6JA8511S9/EG * ein geräumiges Gerät und ideal für größere Haushalte. Der Kühlschrank kommt mit der Energieeffizienzklasse E und verbraucht pro Jahr etwa 351 Kilowattstunden (kWh) Strom. Ein Highlight ist die No-Frost-Technologie – dank dieser gehört das regelmäßige Abtauen der Vergangenheit an. Der Gefrierbereich bietet noch einmal ein Volumen von 225 Litern.

Gut zu wissen: Der Samsung Side-by-Side Kühlschrank lässt fast keine Wünsche offen. Eine Abtauautomatik im Kühlteil und Extra-Funktionen wie ein Eiswürfelspender erweisen sich als praktische Alltagshelfer. Zu beachten ist: Der Kühlschrank benötigt aufgrund seiner Größe und Kapazität einen entsprechenden Stellplatz. Er ist als frei stehender Kühlschrank konzipiert und die Türen gehen in beide Richtungen auf – auch das ist bei der Platzierung zu beachten.

Siebträgermaschine am Black Friday: „LaSpecialista“ von De‘Longhi bei Otto

Die Kaffeemaschine „LaSpecialista“ von De‘Longhi.

Jetzt für 449 statt 635 Euro (-29%)

Highlights: Kaffeegenuss für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – dafür steht die Kaffeemaschine „LaSpecialista“ von De‘Longhi *. Die Siebenträgermaschine kommt mit einer Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten – dazu zählt auch ein integriertes Mahlwerk mit präzisen Mahlgradeinstellungen. Die Maschine verfügt über eine Leistung von 1450 Watt und einen Druck von 19 bar. Ein weiteres Highlight ist der Sensor „Grinding Technology“, der für eine gleichbleibende und präzise Kaffeedosierung sorgt.

Gut zu wissen: Zur Ausstattung der Siebenträgermaschine gehört eine aktive Temperaturkontrolle, die die Temperatur während des gesamten Brühvorgangs stabil hält. Gelobt werden das elegante Design und die robuste Bauweise der Maschine. Otto bietet gleich mehrere Modelle der „LaSpecialista“ zum Black Friday stark reduziert an. Die Maschinen unterscheiden sich in ihrer Größe sowie im Leistungs- und Lieferumfang.

