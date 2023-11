Black Friday: Die besten Angebote von MediaMarkt und Saturn

MediaMarkt und Saturn bieten in der Black Week sowohl online als auch in den Filialen Angebote an. Hier finden Sie die Top-Deals.

Berlin. Die Black Week ist längst nicht mehr nur ein Aktionstag für große Online-Giganten wie Amazon, Otto und Co. Auch Einzelhändler sind bis zu Black Friday am 24. November aktiv und bieten eine Vielzahl an Angeboten an. Größere Ketten wie MediaMarkt oder Saturn arbeiten mit stationären Geschäften und einem separaten Online-Shop. Manchmal unterscheiden sich diese Angebote – manche Deals gibt es etwa nur exklusiv online.

In diesem Beitrag beschränken wir uns auf die Black-Friday-Deals im Online-Shop von MediaMarkt und Saturn. Beide Unternehmen gehören mittlerweile zusammen und teilen sich auch einen Online-Shop. Wie immer gilt: Gerade bei hochpreisigen Techprodukten sollte man die Preise immer vergleichen – auch in der Black Week. Denn oft gibt es ein Produkt in verschiedenen Shops im Angebot. Online-Vergleichsportale können hier eine Hilfe sein.

Beste Angebote von MediaMarkt und Saturn am Black Friday

Google Pixel 7 128 GB (-24 %)* Samsung Galaxy Book 3 (-39 %)* LG 48A29LA OLED-TV (-61 %)*

Black-Deals bei MediaMarkt und Saturn: Google Pixel zum Sparpreis

Das Pixel 7 ist Teil der Google Familie und eines der Handys, die in der Black Week reduziert angeboten werden.

Foto: Screenshot / MediaMarkt

Highlights: Leistungsstark und mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis – das Pixel 7 ist Teil der Google Familie und eines der Handys, die in der Black Week reduziert angeboten werden. Zu den Ausstattungs-Highlights gehört der Google Tensor G2-Chipsatz und ein 6,3 Zoll (circa 16 Zentimeter) großes Display. Das Google Pixel 7* ist 5G-fähig und besticht mit einer guten Kameraqualität sowie maschinellem Lernen bei der Bildbearbeitung.

Gut zu wissen: Neben dem Google Pixel 7 gibt es auch noch eine Pro-Version – diese ist am Black Friday aber nicht Teil des Black-Deals bei MediaMarkt und Saturn. Beide Versionen gibt es zudem in unterschiedlichen Farben. Das normale Pixel 7 gibt es in Silber, Schwarz und Grün. Auf beiden Smartphones läuft die neuste Android-Version und die Nutzer haben vollen Zugriff auf alle Google-Dienste und Apps.

MediaMarkt und Saturn: Das Samsung Galaxy Book 3 in der Black Week

Eine leistungsstarke Hardware und ein elegantes Design zeichnen das Samsung Galaxy Book 3 aus.

Foto: Screenshot / MediaMarkt

Highlights: Eine leistungsstarke Hardware und ein elegantes Design zeichnen das Samsung Galaxy Book 3 aus. Es verfügt über einen Intel-Core-Prozessor der 13. Generation, der eine effiziente Leistung für verschiedene Anwendungen bietet. Ein Highlight ist außerdem das hochauflösendes Display, das klare und lebendige Bilder liefert. Das Samsung-Notebook unterstützt die Intel-Arc-Grafik, was für eine verbesserte Grafikleistung sorgt. Es ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Gut zu wissen: Als Betriebssystem nutzt das Galaxy Book Windows 11. Zu den Anschlüssen zählen USB-C und HDMI. Verbindungen mit externen Geräten sind zudem über Wi-Fi oder Bluetooth möglich. Neben verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten gibt es auch diverse Farben zur Auswahl. MediaMarkt und Saturn verkaufen das Notebook jedoch nur in der Farbe Grau zum Aktionspreis in der Black Week.

LG-Fernseher 48A29LA bei MediaMarkt und Saturn im Black-Week-Sale

Der LG-Fernseher 48A29LA wird in der Black Week reduziert angeboten.

Foto: Screenshot / MediaMarkt

Highlights: Die hohe Auflösung von 3.840 mal 2.160 Pixel sind eines der Highlights des OLED-TVs von LG. Die neue OLED-Technologie sorgt für tiefes Schwarz und lebendige Farben, was besonders bei der Darstellung von HDR-Inhalten zur Geltung kommt. Eine der Hauptfunktionen des LG 48A29LA ist die Unterstützung verschiedener HDR-Formate, einschließlich Dolby Vision, HDR10 und HLG. Der Fernseher verfügt über LGs webOS-Betriebssystem.

Gut zu wissen: Der LG 48A29LA OLED-TV ist dank einer Vielzahl von Anschlussstellen gut mit externen Geräten vernetzbar. Zu den Anschlüssen zählen HDMI und USB sowie Wi-Fi und Bluetooth als drahtlose Optionen. Der OLED-Fernseher ist im Vergleich zu LED-Fernsehern in der Regel teurer – bietet dafür aber eine bessere Bildqualität. Wie alle neuen Fernsehgeräte ist der LG 48A29LA ein Smart-TV und bietet Zugriff auf Mediatheken, Streamingdienste und viele andere Apps.

