Black Friday 2023: Beste Angebote von Samsung

Auch Samsung macht in der Black Week mit und bietet bis zum Black Friday viele Produkte reduziert an. Hier finden Sie die besten Deals.

Berlin. Technikgeräte gehören in der Black Week zu den begehrtesten Produkten. Kein Wunder – immerhin machen sich bei Smartphones, Tablets und Co. schon kleine Rabatte im Preis bemerkbar. Auch Samsung macht in der Rabattschlacht mit und bietet viele Produkte stark reduziert an oder schenkt zum Gerät passende Zubehörteile dazu. Verbraucherinnen und Verbraucher finden direkt im Online-Shop von Samsung* Angebote oder über Partner wie Amazon.

Im Unterschied zu den besten Angeboten von Apple am Black Friday erscheinen die Samsung-Deals lukrativer. Die Erfahrung der Vorjahre zeigt, dass Anbieter wie Samsung oder Huawei an Aktionstagen oft stärkere Rabatte auf ihre Produkte geben als Apple – trotzdem lohnt sich immer der Vergleich. Gerade bei höherpreisigen Produkten sollten Verbraucher immer mehrere Online-Shops durchforsten und die Angebote der Händler vergleichen.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Beste Angebote von Samsung am Black Friday

Samsung-Deal am Black Friday: Galaxy Tab S9 und Gratis Keyboard

Foto: Screenshot / Amazon

Highlights: Im eigenen Online-Shop hat Samsung eigene Black-Friday-Deals am Start. Einer davon ist das Samsung Galaxy Tab S9 für 1089 statt 1239 Euro. Das S9 verfügt über ein Dynamic Amoldes 2X Display und kommt mit einer Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hertz (Hz). Eines der Highlights ist der Klang, der Dolby Atmos und den Quad-Lautsprechern zu verdanken ist. Der neue Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz sorgt für eine gute Performence.

Gut zu wissen:Samsung bietet das Galaxy Tab S9 in der Black Week* in verschiedenen Ausführungen an. Der Preis von 1089 Euro bezieht sich auf das Basismodell mit Wi-Fi und 512 Gigabyte (GB) Speicher. Je nach Ausstattung kann sich dieser Preis ändern. Das Cover-Keyboard ist bei allen Ausstattungsvarianten kostenfrei dabei. Das S9 kommt mit einer etwas besseren Akkulaufzeit als der Vorgänger und hat die aktuelle 13er-Version von Android 13 mit an Bord.

+++ News und Hintergründe finden Sie auf der Black Friday Themenseite +++

Samsung-Smartphone am Black Friday: Samsungs A14 zum Sparpreis

Foto: Screenshot / Amazon

Highlights: Das Samsung Galaxy A14 besticht durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz des vergleichsweise geringen Preises von unter 150 Euro kommt das Smartphone mit einem 6,6 Zoll (circa 17 Zentimeter) Display und einer Triple-Kamera-Konfiguration. Das neuste Modell ist 5G-fähig und punktet mit einem leistungsstarken Akku. Die Kamera schießt Fotos mit 48 Megapixel. Es stehen verschiedene Farben zur Auswahl.

Gut zu wissen: Neben der Farbe stehen auch verschieden Speichervarianten zur Auswahl – bis zu 128 GB sind möglich. Optional kann man statt 5G auch eine günstigere 4G-Variante wählen – ideal, wenn man auf einen 5G-Mobilfunktarif ohnehin verzichten möchte. Das Samsung Galaxy A14* kommt mit einem USB Typ-C-Anschluss und einem Fingerabdrucksensor. Mit den High-End-Smartphones von Samsung kann es nicht mithalten. Dafür kostet es aber auch nur einen Bruchteil davon.

QLED Fernseher von Samsung: Black-Deal verspricht Hammer-Rabatt

Foto: Screenshot / Otto

Highlights: Das wohl größte Highlight ist sicher der Preis. Im Shop von Otto ist der QLED-Fernseher von Samsung* stark von 2999 Euro auf 1499 Euro reduziert. Das Premium-TV-Gerät kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 85 Zoll (214 Zentimeter) und einer UHD 4K-Auflösung. Verschiedene Technologien sorgen für starke und realistische Farben. Ein Highlight ist zudem das Dual LED, das den Farbton und Kontrast je nach Inhalt und Beleuchtung des Raumes anpasst.

Gut zu wissen: Der Samsung QLED ist wie alle neuen Fernsehsysteme mit der Smart-Home-Technologie ausgestattet. Neben dem klassischen Fernsehen hat man damit Zugriff auf eine ganze Reihe von Apps – inklusive Mediatheken und Streaming-Dienste. Dank diverser Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und USB sind externe Geräte wie Spielkonsolen kein Problem. Der Fernseher ist Wi-Fi-fähig – fürs Streaming sollte die Internetbox in Gerätenähe sein.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.