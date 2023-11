Dyson am Black Friday drastisch reduziert: Beste Deals

Black Week Dyson am Black Friday: Beste Angebote mit großen Rabatten

Berlin.

Dyson hat sich längst als Top-Marke für Staubsauger etabliert: Auch die Styling-Produkte sind extrem gefragt

Allerdings hat das auch seinen Preis: Immerhin gibt es am Black Friday hohe Rabatte

Die besten Dyson-Deals am Black Friday und in der Black Week finden Sie hier

Der Begriff Tempo für Taschentuch oder Zewa für Küchenrolle haben sich im allgemeinen Sprachgebrauch vieler Verbraucher fest etabliert. Der Markenname wird zum Begriff einer Produktkategorie – ist das passiert, hat ein Unternehmen viel erreicht und eine enorme Marktbekanntheit erlangt. In der Produktkategorie kabellose Staubsauger hat Dyson die Nase vorn. Vielen ist der Name in Verbindung mit Haushaltsgeräten ein Begriff.

Bekannt ist auch, dass die Staubsauger von Dyson generell im oberen Preissegment angesiedelt sind. Aktionstage wie der nächste Black Friday am 24. November sind daher gute Gelegenheiten, um sich ein Dysongerät zuzulegen. Schon aktuell wirbt der Konzern mit attraktiven Angeboten. Für den Dyson Gen5detec Absolute gibt es 200 Euro Rabatt *. Über die neusten Geräte und besten Angebote informieren wir Sie hier.

Die Angebote von Dyson am Black Friday

Dyson-Zubehör mit Black Friday-Rabatt

Black Friday-Schnäppchen bei OTTO

Black-Friday-Deals von Dyson: Der Gen5detec Absolute im Sale

Die kabellosen Staubsauger von Dyson sind am Black Friday im Angebot.

Foto: Pressebild / Dyson

Jetzt für 799 statt 999 Euro (-20%)

Bei Dyson bestellen

Highlights: Der kabellose Staubsauger Gen5detec Absolute * wird von Dyson mit einer Top-Saugleistung und Effizienz beworben. Eine seiner Hauptfunktionen ist das Erkennen von nicht sichtbarem Staub und Allergenen, die er entfernt. Dieses Modell eignet sich als Staubsauger daher auch für Menschen mit Haustieren oder Allergien. Ein Highlight ist die Laser-Stauberkennungstechnologie – kleinste Staubpartikel werden sichtbar und können eingesaugt werden.

Gut zu wissen: Der Staubsauger wird zusammen mit verschiedenen Aufsätzen und Zubehörteilen geliefert, die für verschiedene Oberflächen geeignet sind. Im Vergleich zu Vorgängermodellen hat sich die Akkulaufzeit verbessert. Der Gen5detec Absolute von Dyson besitzt ein berührungsloses Entleerungssystem, was die Reinigung des Gerätes enorm erleichtert. Statt knapp 1000 Euro kostet das Gerät aktuell nur 799 Euro im Dyson-Onlineshop.

Der Nass- und Trockensauger Dyson V15s Detect am Black Friday

Foto: Pressebild / Dyson

Jetzt für 949 Euro

Bei Dyson bestellen

Highlights: Im Unterschied zum Gen5detec Absolute ist der V15s Detect von Dyson * ein Nass- und Trockensauger und eignet sich ausschließlich für Hartböden. Die Akkulaufzeit beträgt laut Herstellerangaben 60 Minuten, der Akku ist austauschbar. Auch der V15 verfügt über die Laser-Stauberkennungstechnologie, die es ermöglicht, Staubpartikel am Boden sichtbar zu machen. Das Gerät passt die Saugkraft automatisch an die Bodenbeschaffenheit und die Schmutzart an.

Gut zu wissen: Der V15s Detect zählt zu den teuersten Geräten von Dyson. Er wird aber in Testberichten gleichzeitig als qualitativ hochwertig beschrieben. In den Tank passen 300 Milliliter (ml) Wasser. Im Online-Shop von Dyson wird das Angebot für den V15s Detect* mit einer Black Friday Preis-Garantie beworben, während die anderen Angebote im Dysonshop sich täglich ändern können. Es lohnt sich daher, in der Black Week die Preise regelmäßig im Augen zu behalten.

Angebote von Dyson am Black Friday: Satter Rabatt für den V8

Foto: Pressebild / Dyson

Jetzt für 299 statt 399 Euro (-25%)

Bei Dyson bestellen

Highlights: Das V8-Modell von Dyson ist eines der bekanntesten Produkte der Marke. Es zeichnet sich durch seine Flexibilität und Effizienz aus und eignet sich vor allem für kleinere Haushalte. Die Akkulaufzeit ist mit 40 Minuten etwas geringer als beim V156 und dem Gen5detec. Dank der kleineren Größe ist der Dyson V8 * aber auch leichter zu handhaben und erleichtert das Saugen in schwer zugänglichen Bereichen.

Gut zu wissen: Wie alle Modelle von Dyson ist der V8 in der Anschaffung nicht günstig. Er punktet dafür mit einer starken Leistung bei gleichzeitig leisem Betrieb. Die Wartung und Bedienung wird in Testberichten als einfach beschrieben und der Filter des V8-Staubsaugers ist waschbar. Konzipiert wurde der V8 für kleinere Flächen, was sich auch im Preis von aktuell 299 Euro widerspiegelt. Ohne Rabatt liegt der Preis bei 399 Euro.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.