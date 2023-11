Black Friday 2023: Die besten Angebote von Apple

Berlin. Mit einem Jahresumsatz von über 300 Milliarden US-Dollar gehört Apple zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Erst vor einigen Wochen hatte der Konzern seine neue iPhone-15-Reihe vorgestellt. In vielen Produkttests führen die Geräte das Ranking an. Auch die Tablets von Apple sowie die Smartwatch iWatch gehören in ihrer jeweiligen Produktgruppe zu den derzeit besten Techgeräten.

Gemein haben alle Produkte im Apple-Kosmos: Sie gehören nicht nur zu den allerbesten, sondern auch zu den teuersten Geräten am Markt. Rabatte sind bei Apple kaum zu finden. Etwas Glück können Sparfüchse am Black Friday und in der anschließenden Cyberweek haben. In dieser Zeit bieten viele Händler ihre Produkte zu stark reduzierten Preisen an, mitunter gibt es auch auf Apple-Produkte kleine Preisnachlässe.

Apple-Deals am Black Friday: Das iPhone 15 mit 128 GB Speicher

Highlights: Die iPhone-15-Reihe ist das neuste Flaggschiff von Apple. Neben dem iPhone 15 gibt es die Modelle iPhone 15 Plus, iPhone Pro und das iPhone 15 Pro Max. Zu den wichtigsten Neuerungen gegenüber der iPhone-14-Reihe gehören die 48-Megapixel-Hauptkamera und das „Dynamic Island“ – eine innovative Benutzeroberfläche, die unter anderem Benachrichtigungen und Aktivitäten anzeigt.

Gut zu wissen: Das iPhone 15 ist in verschiedenen Speichergrößen erhältlich, ebenso die drei anderen Modelle. Diese unterscheiden sich grob bei der Leistung, der Bildschirmgröße und der Kamera. Das iPhone 15 mit 128 GB Speicher ist das günstigste Modell der Reihe. Je nach Modell und Speichergröße kann das iPhone aktuell bis zu 1.949 Euro (1 TB) kosten.

Tablet von Apple am Black Friday: Das iPad Pro mit über 12 Zoll

Highlights: Wer ein großes Tablet sucht, wird beim iPad Pro 12,9 Zoll fündig. Das Gerät bietet aber weit mehr, als nur ein großes Liquid Retina XDR Display auszeichnet. Das Herz ist ein leistungsstarker Apple M1 Chip, der für eine beeindruckende Performance sorgt und das Tablet ideal für professionelle Anwendungen und Spiele macht. Das iPad Pro unterstützt zudem den Apple Pencil (2. Generation) – dieser ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

Gut zu wissen: Das iPad Pro mit 12,9 Zoll ist in verschiedenen Speichergrößen im Handel und bietet trotz seiner Größe eine moderate Akkulaufzeit. Moderne Konnektivitätsoptionen wie Wi-Fi 6 und 5G werden unterstützt, als Betriebssystem kommt das neue iPadOS zum Einsatz. Alternativen zum doch recht teuren iPad Pro 12,9 sind das etwas kleinere iPad Pro oder das iPad Air.

Leistungsstarker Laptop von Apple: Das MacBook Pro (2023)

Highlights: Das MacBook Pro (2023) ist das neueste Produkt der MacBook-Reihe und ist ausgestattet mit dem neuen Apple M3 Chip, der eine bessere Leistungsfähigkeit und Effizienz bietet als sein Vorgänger. Das MacBook Pro verfügt über eine 12-Core CPU und eine 18-Core GPU, was eine Steigerung der Grafik- und Verarbeitungsleistung ermöglicht. Im Vergleich zum Vorgänger bietet das MacBook Pro auch eine verbesserte Akkulaufzeit.

Gut zu wissen: Genau wie bei iPhone und iPad gibt es verschiedene Ausführungen und Speicheroptionen beim MacBook Pro. Wie immer gilt: je besser und je größer der Speicher, desto teurer das Gerät. Einheitlich ist Wi-Fi 6 und Thunderbolt 4, was eine schnelle Datenübertragung und Anschlussmöglichkeiten für verschiedene externe Geräte ermöglicht. Alle Geräte kommen zudem mit dem neusten macOS-Betriebssystem.

