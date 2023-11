Amazon Fire TV stark reduziert: Die besten Amazon-Deals am Black Friday

Amazon wirbt am Black Friday immer mit starken Angeboten und Rabatten. Meist gehören dazu die Eigenmarken – welche sind das genau?

Ob die Amazon Prime Days oder der kommende Black Friday am 24. November – Amazon veranstaltet alljährlich Aktionstage oder beteiligt sich an diesen. Die Kundinnen und Kunden profitieren in dieser Zeit von Rabatten und können das ein oder andere Schnäppchen ergattern. Von Kleidung über Technikprodukte bis zu Kleidung und Kosmetik – die Produktpalette von Amazon ist riesig.

An Aktionstagen sind neben zahlreichen Marken auch die Eigenmarken von Amazon stark reduziert. Zu den am meisten gekauften und bekanntesten gehören das E-Book Kindle oder der Lautsprecher Amazon Echo. Es gibt aber noch zahlreiche andere Eigenmarken mit Bezeichnungen wie „Amazon Basics“ oder „Amazon Essentials“ – darunter fallen kleinere Produkte wie Haushaltsgeräte oder Technikzubehör.

E-Book-Reader von Amazon: Kindle Paperwhite am Black Friday

Jetzt für 119,99 statt 149,99 Euro (-20%)

Highlights: Zu den bekanntesten Produkten von Amazon gehört der Kindle Paperwhite * von mit 16 GB Speicher und einem 6,8 Zoll großen Display. Das Gerät zeichnet sich durch sein leichtes und schlankes Design aus, was es ideal für unterwegs macht. Das 6,8-Zoll-Display bietet eine hohe Auflösung und hat sich auch bei schlechteren Lichtverhältnissen bewährt. Laut Amazon ist das E-Book sogar wasserfest.

Gut zu wissen: Die lange Akkulaufzeit ist eine Stärke des Kindle Paperwhite, ebenso die umfangreiche Amazon-Bibliothek mit E-Books, Zeitschriften und Audiobüchern, die zum Teil sogar kostenfrei sind. Der E-Book-Reader ist in verschiedenen Versionen erhältlich, die sich hauptsächlich beim Speicherplatz und der Displaygröße unterscheiden. Für Kinder hat Amazon eine eigene E-Reader-Reihe herausgebracht.

Lautsprecher von Amazon: Der Echo Dot am Black Friday

Jetzt für 21,99 statt 64,99 Euro (-66%)

Highlights: Auch im Smart-Home-Segment hat sich Amazon einen Namen gemacht. Ein bekannter Vertreter der Produktgruppe ist der Smart Speaker Amazon Echo Dot * in der mittlerweile fünften Generation. Dieses Modell zeichnet sich im Vergleich zu seinen Vorgängern durch ein verbessertes Design und eine Reihe neuer Funktionen aus. Dazu zählt ein verbesserter Klang und ein integrierter Temperatursensor, der es Benutzern ermöglicht, die Raumtemperatur zu überwachen und mit Smart-Home-Geräten zu interagieren.

Gut zu wissen: Amazons bekannte Sprachassistentin Alexa ist im Echo Dot integriert. Das Sprachmodell kann eine Vielzahl von Aufgaben ausführen und die Steuerung von anderen Smart-Home-Geräten übernehmen. Der Echo Dot ist in verschiedenen Farben erhältlich und benötigt für seinen vollen Funktionsumfang eine ständige Internetverbindung.

Amazon Fire TV Stick am Black Friday: So wird jeder Fernseher zum Smart-TV

Jetzt für 21,99 statt 44,99 Euro (-51%)

Highlights: Streaming auf einem alten Fernseher? Der Amazon Fire TV Stick * macht es möglich. Das Gerät ist ein kompakter Streaming-Stick, ähnlich dem Google Chromecast. Dieser ermöglicht das Film- und Musik-Streaming, welches sich auch leicht über die Alexa-Sprachfernbedienung bedienen lässt. Der Stick unterstützt verschiedene Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Netflix, YouTube und viele andere.

Gut zu wissen: Für die Nutzung des Amazon Fire TV Sticks sind keine besonderen Voraussetzungen nötig. Einzig einen HDMI-Anschluss muss der Fernseher haben und ein WLAN-Zugang wird benötigt. Die Internetverbindung sollte stabil sein und sich in der Nähe des Sticks befinden. Über die Alexa-Sprachsteuerung lassen sich zudem Smart-Home-Geräte zu steuern und Informationen wie Wetterberichte oder Nachrichten abzurufen.

