Spielzeug am Black Friday: Beste Angebote mit hohen Rabatten

Kurz vor Weihnachten sind Spielwaren in Läden und Online-Shops besonders gefragt. Am Black Friday können Sie gute Angebote finden.

Berlin. Von Lego über Playmobil bis zu Spielkonsolen oder Kinder-Tablets – die Weihnachtszeit steht für viele Familien ganz im Zeichen der Geschenke. Die Auswahl ist mittlerweile riesig, zumal sich die Einkäufe immer spürbarer vom stationären in den Online-Handel verlagern. Ein Vorteil: Verbraucherinnen und Verbraucher können die Preise einzelner Produkte besser vergleichen – und haben einen guten Überblick über die aktuellen Angebote.

Der Black Friday am 24. November und die anschließende Cyberweek bieten dafür eine gute Gelegenheit. In dieser Zeit gibt es bei vielen Händlern oft besonders starke Rabatte. Viele Online-Shops beschränken sich dabei nicht bloß auf den 24. November. Wer bei großen Shops wie Amazon, Otto und Co. schaut, findet jetzt schon attraktive Black-Week-Angebote. Wir haben uns Spielwaren aus drei Kategorien näher angeschaut, die schon jetzt im Sale sind.

Spielwaren am Black Friday: Die besten Angebote

Black Friday: Toniebox & Co. bis zu 64 % reduziert

Gesellschaftsspiele: Angebote in der Black Week

Spielwaren am Black Friday: Lego Creator Serie – alle Infos

Foto: Screenshot / MyToys

Highlights: Die Creator Serie von Lego * bietet eine vielseitige Sammlung von Baukästen, die Kreativität und Fantasie fördern sollen. Diese Sets zeichnen sich durch ihre 3-in-1-Designs aus, denn jedes Set kann in drei verschiedene Modelle umgebaut werden. Die Serie umfasst eine breite Palette von Themen, die von Fahrzeugen und Tieren bis zu Gebäuden und Landschaften reicht. Ein besonderes Merkmal der Lego Creator Serie ist die Detailtreue und die realistische Gestaltung der Modelle.

Gut zu wissen: Konzipiert für verschiedene Altersgruppen, zeichnet sich die Lego Creator Serie durch die Komplexität der Modelle aus. Einige Sets sind einfach aufgebaut, andere sind speziell für erfahrene Baumeister konzipiert. Erfreulich ist, dass alle Sets oft mit anderen Lego-Serien kompatibel sind, was die Möglichkeiten für kreative Konstruktionen erweitert. Der Preis der einzelnen Lego-Sets variiert, daher lohnt sich der Preisvergleich.

Lego am Black Friday stark vergünstigt

Harry Potter-Serie:

Lego 76419: Schloss Hogwarts * für 117,07 statt 169,99 Euro (-31 %)

statt 169,99 Euro Lego 76389: Kammer des Schreckens * für 95,43 statt 139,99 Euro (-32 %)

statt 139,99 Euro Lego 76403: Zaubereiministerium * für 69,99 statt 99,99 Euro (-30 %)

statt 99,99 Euro Lego 76420: Trimagisches Turnier * für 33,49 statt 44,99 Euro (-26 %)

Star Wars-Serie:

Black-Friday-Deal von Amazon: Das Fire HD 10 Kids Pro-Tablet

Foto: Screenshot / Amazon

Jetzt für 129,99 statt 214,99 Euro (-40%)

Bei Amazon ansehen

Highlights: Das Fire HD 10 Kids Pro-Tablet von Amazon wurde speziell für Kinder im Grundschulalter konzipiert und kommt mit einer robusten und kinderfreundlichen Benutzeroberfläche. Das Tablet verfügt über ein 10,1-Zoll Full HD-Display und einen 32 GB großen internen Speicher, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Eine der Hauptfunktionen des Fire HD 10 Kids Pro ist der kindersichere Browser, der den Zugang zu altersgerechten Inhalten ermöglicht und gleichzeitig Sicherheit bietet.

Gut zu wissen: Amazon legt dem Fire HD 10 Kids Pro-Tablet eine robuste Hülle bei, die das Gerät vor Stößen und Stürzen schützen soll. Im Preis inbegriffen ist zudem eine umfangreiche Bibliothek mit kindgerechten Büchern, Spielen, Apps und Videos. Auch ist es möglich, verschiedene Benutzerprofile zu erstellen, sodass Eltern Inhalte und Nutzungszeiten individuell anpassen können. Die Eltern können zudem den Zugriff auf bestimmte Apps und Funktionen beschränken.

Black Friday: Brio-Holzspielzeug deutlich rabattiert

Brio 33773: Starter-Set * für 29,99 statt 49,99 Euro (-40 %)

statt 49,99 Euro (-40 %) Brio 33649: Großer Hauptbahnhof * für 29,29 statt 49,99 Euro (-41 %)

statt 49,99 Euro (-41 %) Brio 33402: Mittelgroßes Schienensortiment * für 21,79 statt 39,99 Euro (-46 %)

statt 39,99 Euro (-46 %) Brio 33505: Roter Reisezug * für 18,89 statt 28,99 Euro (-35 %)

Black-Week-Deal mit Biss: Das T-Rex-Spielset von Playmobil

Foto: Screenshot / MyToys

Jetzt für 33,99 statt 49,99 Euro (-32%)

Bei Amazon ansehen

Highlights: Playmobil hat pünktlich zum Black Friday mehrere Spielsets stark reduziert – darunter das Set T-Rex-Angriff *. Neben einem T-Rex sind im Set ein Playmobil-Dinoforscher, ausgestattet mit Narkosegewehr und Fotokamera und ein Deinonychus-Dinosaurier enthalten. Wie in allen Sets lassen sich auch hier die Figuren bewegen. Sie können ihre Köpfe nach oben und unten neigen, die Unterkiefer aufklappen sowie Arme und Beine einzeln bewegen.

Gut zu wissen: Genau wie die Sets von Lego sind auch die Spielsets von Playmobil untereinander gut kombinierbar. Die meisten Playmobil-Spielzeuge werden ab vier Jahren empfohlen und können in stationären Geschäften sowie in verschiedenen Online-Shops erworben werden. Playmobil bietet auch direkt einen Online-Shop an, in dem in der Black Week verschiedene Sets teils stark reduziert sind.

