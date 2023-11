Fernseher am Black Friday stark reduziert: Beste Deals für Top-Marken

Technikprodukte wie Fernseher sind als Angebote am Black Friday äußerst beliebt. Wir haben uns einige der Top-TV-Geräte angeschaut.

Black Week Fernseher & Smart-TV am Black Friday: Beste Deals

Berlin.

Smart-TVs und Fernseher sind am Black Friday besonders beliebt

Von Samsung bis LG: Wir haben zahlreiche Angebote für Sie durchgeschaut

Die besten Deals für Fernseher am Black Friday finden Sie hier

In Zeiten der großen Streamingportale rückt gerade für viele junge Menschen das klassische Fernsehen in den Hintergrund. Auch in der Fernsehindustrie führte das zu einem Umdenken. Neue Geräte können heute weit mehr als nur das TV-Programm abspielen. Die technische Entwicklung ist rasant – Auflösung, Bildrate und Ton werden immer besser. Fast alle Geräte sind heutzutage ein Smart-TV und mit den gängigen Streamingportalen kompatibel.

Ein weiterer Vorteil: Neue Geräte sind meist deutlich energiesparender als alte Fernseher. Daher kann sich der Umstieg lohnen. An Aktionstagen wie dem Black Friday (24. November) und der anschließenden Cyberweek finden sich oft besonders gute Angebote – ideal, um sich nach neuen Geräten umzuschauen. Wir haben uns mehrere TV-Geräte und dazugehörige Testberichte angeschaut. Neben bekannten Namen wie Samsung haben sich mittlerweile auch neue Marken am Markt etabliert.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Fernseher am Black Friday: Die interessantesten Angebote

55 Zoll: LG OLED 55C37LA * für 1.405,08 statt 2.399 Euro (-41 %) 43 Zoll: Sony KD-43X80L 4K * für 499 statt 599 Euro (-17 %) 43 Zoll: Philips 43PUS8548/12 LED-Fernseher * für 449 statt 799 Euro (-44 %)

Fernseher vom Samsung: Beste Deals

Samsung gehört zu den beliebtesten Fernseh-Herstellern. Hier sind ein paar der Top-Angebote zum Black Friday:

Smart-TVs von LG: Beste Angebote am Black Friday

Auch LG gehört zu den führenden Herstellern von SmartTVs. Hier sind einige der besten Angebote:

Fernseher am Black Friday: Mittelgroße Geräte bis 50 Zoll

TV-Deals in der Black Week: Fernseher über 50 Zoll

65 Zoll: Philips 65PUS8507/12 4K UHD/LED-TV * für 777 statt 1.299 Euro (-40 %)

statt 1.299 77 Zoll: LG OLED77B39LA * für 1.999 statt 2.499 Euro (-20 %)

TV-Sticks am Black Friday im Angebot

Streaming-Deal: Sky, Netflix und Paramount im Paket

Inkl. Sky Go Plus, Paramount+ und Netflix

Wunschgutschein (100 Euro) und 500 Payback Basis-Punkte

Ersparnis im ersten Jahr: 288 Euro

Zum Angebot: Sky-Paket inkl. Paramount+, Netflix uvm. * für monatlich 40 statt 64 Euro im ersten Jahr (-37 %)

Black Friday-Deals: Kleine Fernseher unter 30 Zoll

19 Zoll: Medion E11916 LCD-TV * für 129,99 statt 159,99 Euro (-19 %)

statt 159,99 Euro 24 Zoll: Sharp 24EA4E LED-TV * für 146,02 statt 179 Euro (-18 %)

Fernseher am Black Friday: Der LG OLED 55C37LA im Angebot

Foto: Screenshot / Amazon

Jetzt für 1.405,08 statt 2.399 Euro (-41%)

Bei Amazon bestellen

Highlights: Der OLED 55C37LA von LG * kommt mit einer hohen Bildqualität und modernster Technologie. Das Gerät verfügt über ein 55-Zoll-OLED-Display mit der LG-eigenen evo-Technologie, die eine höhere Helligkeit und verbesserte Farbgenauigkeit verspricht. Der Fernseher unterstützt 4K-Auflösung und HDR. Zusätzlich bietet der LG OLED55C37LA eine hohe Bildwiederholrate, was ihn ideal für das Ansehen von Sportereignissen und das Spielen von Videospielen macht.

Gut zu wissen: Der Oled von LG ist ein klassischer Smart-TV, der Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten und Apps bietet. Er unterstützt zudem Sprachsysteme wie Google Assistant und Amazon Alexa und lässt sich daher gut in ein Smart-Home-System integrieren. Verschiedene Anschlüsse wie HDMI und USB machen ihn zudem kompatibel mit externen Systemen wie Heimkino-Anlagen oder diversen Gamingkonsolen.

Black Friday-Tipp: Der Sony KD-43X80L 4K am Black Friday

Foto: Screenshot / Amazon

Jetzt für 499 statt 599 Euro (-17 %)

Bei Amazon bestellen

Highlights: Der Sony BRAVIA KD-43X80L * ist ein 43-Zoll-Fernseher und Teil der BRAVIA-Reihe von Sony. Das Modell bietet eine 4K-Auflösung und ist mit einer Triluminos Pro-Technologie ausgestattet, die laut Sony für ein verbessertes Farbspektrum sorgt und die Farbgenauigkeit verbessert. Der KD-43X80L bietet auch eine gute Bewegungsschärfe, was ihn für das Ansehen von Sport und Actionfilmen geeignet macht.

Gut zu wissen: Der Fernseher ist ein Smart-TV der nächsten Generation. Im Unterschied zu älteren Modellen bietet er nicht bloß Zugriff auf die Mediatheken und Streamingdienste, sondern ist direkt an Google-TV gekoppelt. Das soll eine genauere Navigation und Personalisierung ermöglichen, heißt es von Sony. Die X-Balanced Speaker sorgen für einen guten Klang und wie auch der LG-Fernseher ist auch das Sony-Gerät einer der Testsieger von Stiftung Warentest.

+++ News und Hintergründe finden Sie auf der Black Friday Themenseite +++

Preistipp am Black Friday: Der Fernseher Philips 43PUS8548/12

Foto: Screenshot / Amazon

Jetzt für 449 statt 799 Euro (-44 %)

Bei Amazon bestellen

Highlights: Der Philips 43PUS8548/12 LED-Fernseher * ist ein kleinerer 43-Zoll-4K-Ambilight-TV. Die interessanteste Ausstattung des Smart-TV ist das 3-seitige Ambilight, das den Bildschirm optisch erweitert, indem es farbige Lichteffekte an die Wand direkt hinter dem Gerät projiziert. Die Technologie passt sich dem angezeigten Inhalt an und sorgt für ein immersives Seherlebnis. Der Fernseher bietet eine 4K Ultra HD-Auflösung und ist mit der P5 Perfect Picture Engine ausgestattet, die für verbesserte Bildqualität und flüssige Bewegungen sorgt.

Gut zu wissen: Auch der Philips 43PUS8548/12 Smart-TV kommt mit integriertem Google TV und mehreren HDMI-Eingängen für externe Geräte. Es ist wichtig zu beachten, dass der Fernseher im Vergleich zu anderen neuen Geräten nur eine native Bildwiederholrate von 60 Hz aufweist, was für die meisten Inhalte aber ausreichend ist. Der Philips 43PUS8548/12 ist eine gute Wahl für Nutzer, die einen kleinen Fernseher mit umfangreicher Ausstattung im unteren Preissegment suchen.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.