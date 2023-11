Samsung Galaxy in der Cyber Week: Starke Rabatte bei Top-Marken

In der Cyber Week sind Smartphones begehrte Ware. Auch Samsung und Apple sind vertreten. Die besten Angebote haben wir hier gelistet.

In der Cyber Week sind vor allem ältere Modelle oft am stärksten reduziert.

Black Week aktuell Smartphones am Cyber Monday: Top-Deals bei Samsung und Apple

Berlin.

Auch nach dem Black Friday können Verbraucherinnen und Verbraucher noch gute Angebote für Smartphones finden

Selbst Geräte großer Marken wie Apple, Samsung oder Google sind in der ab Cyber Monday beginnenden Cyber Week vertreten

Wir haben uns verschiedene Angebote angeschaut und die Angebote nach Marke für Sie sortiert

Vor wenigen Wochen erst hat Apple seine neue iPhone-15-Reihe vorgestellt. Und auch andere bekannte Marken wie Samsung, Huawei oder Google belegen in Produkttests und Rankings die oberen Plätze. Eines haben fast alle gemein: Die Investition geht ins Geld – allen voran für Hightech-Modelle. Umso interessanter ist der Black Friday und die folgende Cyber Week. Smartphones gehören hier zu den begehrtesten Produkten.

Auch Markengeräte sind oft stark reduziert. Primär bei älteren Modellen ist das Sparpotenzial groß. Das iPhone 14 Pro Max unterscheidet sich nur leicht vom aktuellen Modell und kann für viele Käufer völlig ausreichen. Daher gilt: Auch in der Zeit um Cyber Monday sollte man sich nicht nur die neuen Flaggschiff-Smartphones anschauen. Bei Vorgängermodellen ist oft mehr Rabatt möglich.

Smartphones in der Cyber-Week: Top-Deals und Rabatte am Cyber Monday

Foto: Screenshot / Amazon

➣ Google Pixel 7 Pro mit 128 GB *

➣ 689,52 statt 899 Euro (- 23%)

Das Google Pixel 7 Pro ist durch den Google Tensor G2 schneller, effizienter und sicherer geworden, bietet die beste Kameraqualität in der Pixel-Serie und einen intelligenten Akku für über 24 Stunden Nutzung. Mit einem 5-fach-Teleobjektiv, einem Ultraweitwinkelobjektiv mit Makromodus und der Funktion "Cinematic Blur" für dramatische Effekte erfasst es jedes Detail. Der Titan M2-Sicherheitschip und das integrierte VPN von Google One schützen Daten, während Live-Übersetzungsfunktionen in 48 Sprachen Gespräche, Speisekarten und Chats übersetzen können.

Apple iPhone 14 Pro Max: Rabatte beim Vorgängermodell sichern

Foto: Amazon

Jetzt für 1.086 statt 1.274,90 Euro (-14%)

Bei Amazon bestellen

Highlights: Schon das iPhone 14 Pro Max *von Apple setzt neue Maßstäbe in der Smartphone-Welt. Der 6,7-Zoll-Bildschirm, das Gewicht von 240 Gramm und der große Speicher machen es zu einem Schwergewicht in der Branche. Eine Neuerung zu älteren Modellen ist das „Dynamic Island“, eine innovative Lösung, die die Notch ersetzt und als interaktive Info- und Eingabefläche dient. Das iPhone 14 Pro Max bietet zudem einen dauerhaft aktiven Bildschirm, der wichtige Informationen auch im abgedunkelten Zustand anzeigt. Äußerlich ausgestattet ist das iPhone 14 Pro Max mit einem robusten, extra gehärteten Spezialglas und einem Edelstahlrahmen.

Gut zu wissen: Das iPhone 14 Pro Max muss sich nicht hinter der iPhone-15-Reihe verstecken. Die Kombination aus hochwertiger Verarbeitung, Materialien und technischen Features wie dem Dynamic Island macht das iPhone auch aktuell noch zu einem Super-Smartphone, das im Alltag gute Dienste erweist. In Tests überzeugt das Gerät auch mit seiner Kamera, hervorzuheben ist die 48-Megapixel-Sensorkamera und der Frontkamera-Autofokus.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Details zu den Black-Friday-Deals

Foto: Amazon

Jetzt für 949 statt 1.399 Euro (-32%)

Bei Samsung bestellen

Highlights: Das Samsung Galaxy S23 Ultra * ist ein technologisches Kraftpaket, das mit vielen Features beeindruckt. Es verfügt über ein 6,8-Zoll großes OLED-Display, das mit einer WQHD+-Auflösung von 3088 mal 1440 Pixeln und einer Pixeldichte von 503 ppi für eine außergewöhnlich scharfe und klare Darstellung sorgt. Eine der größten Neuerungen ist die 200-Megapixel-Hauptkamera, die zusammen mit einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkellinse und zwei 10-Megapixel-Telelinsen für gute Fotoergebnisse sorgt. Das Gerät wird von einem angepassten Snapdragon-Prozessor angetrieben, der eine Akkulaufzeiten von mehr als 16 Stunden ermöglicht. Ein weiteres Highlight ist der im Gehäuse integrierte S-Pen, der sich für Notizen und Skizzen eignet.

Gut zu wissen: In den beiden aktuellsten Produkttests von „Chip“ und „Computer Bild“ wird das Samsung Galaxy S23 Ultra insgesamt sehr positiv bewertet. Besonders gelobt wird die 200-Megapixel-Hauptkamera, die auch bei Nacht überzeugende Fotos liefert. Die Ladezeit wird von beiden Testportalen als Manko gesehen. Ansonsten kann das Flaggschiff von Samsung aber in allen Testkategorien punkten und gehört zu den derzeit besten Smartphones am Markt.

Das Xiaomi 13T Pro in der Black Week: Was Käufer wissen müssen

Foto: Amazon

Jetzt für 849,99 statt 899,80 Euro (-6%)

Bei Amazon bestellen

Highlights: Das Xiaomi 13T Pro * präsentiert sich als ein leistungsstarkes Smartphone, das sich mit der High-End-Konkurrenz messen kann. Es verfügt über ein 6,7-Zoll großes OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 144 Hertz, das für eine flüssige Darstellung und scharfe Bilder sorgt. Eine Besonderheit ist der rasante Prozessor, der auch anspruchsvolles 3D-Gaming ermöglicht. Eine gute Triple-Kamera und die schnelle Akkuladezeit runden das Smartphone ab.

Gut zu wissen: In den beiden Testberichten von „Connect“ und „Chip“ werden das Display, die Kamera und die Akkulaufzeit des Xiaomi 13T Pro gelobt. Die Triple-Kamera liefert gute Ergebnisse, besonders bei Aufnahmen am Tag. Bei Nacht kommt das Smartphone etwas ins Straucheln und kann mit anderen Smartphones der Eliteklasse nicht ganz mithalten. Dafür punktet es mit einem OLED-Display mit 144 Herz.

