Saugroboter am Black Friday: Die besten Deals und Rabatte für Top-Marken

Gute Saugroboter gehen ins Geld, wenn die Leistung stimmen soll. Welche Angebote am Black Friday wirklich etwas wert sind, erfahren Sie hier.

Saugroboter: Angebote in der Black Week.

Black Week Saugroboter: Die Top-Deals am Black Friday

Berlin. Nicht mehr selbst zum Staubsauger greifen müssen: Was vor einigen Jahren noch Zukunftsmusik war, ist in vielen Haushalten mittlerweile Realität. Aktuell gibt zahlreiche gute Modelle am Markt, die zwischen wenigen hundert bis weit über tausend Euro kosten. Die Stiftung Warentest hatte im Oktober zwölf neue Saugroboter getestet und ihrer Datenbank zugefügt.

Grob kann man zwischen Saug-Wisch-Robotern und reinen Saugrobotern unterscheiden. Wir haben uns die Preis-Leistungs-Sieger und die Testsieger genauer angeschaut. Auch am Black Friday sollten Verbraucher sich immer verschiedene Angebote und Modelle eines Produkts anschauen und vergleichen. Denn manche Produkte sind stärker reduziert als andere – und vielleicht genauso gut.

Die besten Angebote für Saugroboter am Black Friday

Der Kärcher Saugroboter RCV 3 ist für Hartböden und Teppiche konzipiert. Er entfernt Staub gründlich und verfügt über eine zuschaltbare Wischfunktion für hartnäckigen Schmutz. Mit der App-Steuerung und dem LiDAR-Lasersensor für präzise Navigation ist er autonom und bewegt sich problemlos unter niedrigen Möbeln. Im Set enthalten sind der Roboter, eine Ladestation, ein 2-in-1-Behälter, Bürsten, Filter und Reinigungstücher für eine effiziente Reinigung.

Saugroboter am Black Friday: Die Testsieger

Saugroboter am Black Friday für unter 1000 Euro

Black Friday: Saugroboter unter 500 Euro

Saugroboter mit Wischfunktion: Black Friday-Deals

Saug- und Wischroboter von Medion am Black Friday

Highlights: Der Medion X40 SW * ist ein Saug- und Wischroboter, der sich durch seine effiziente und systematische Reinigungsweise auszeichnet. Das Modell verfügt über eine Kombination aus Hauptbürste und Seitenbürste, die eine gründliche Reinigung auf verschiedenen Oberflächen versprechen. Der Roboter ist mit einer App steuerbar, mit der Verbotszonen festgelegt und individuelle Reinigungspräferenzen eingestellt werden können. Mit einer Betriebszeit von etwa 240 Minuten bringt der Medion X40 SW eine gute Akkuleistung mit.

Gut zu wissen: Laut der Produktbewertung von Stiftung Warentest hat der Medion X40 SW die Gesamtnote 2,5 (gut) bekommen. Hervorgehoben werden seine effektive Saugfunktion auf Hartböden und seine Sicherheitsmerkmale. Weniger überzeugend war dafür die Leistung auf Teppichböden, was jedoch durch den attraktiven Preis des Geräts ausgeglichen wird. Der Medion X40 SW wurde aufgrund seines Preis-Leistungs-Verhältnisses als Preistipp in der Kategorie der Saugroboter mit Wischfunktion gekürt.

Black Friday-Angebote für Saugroboter ohne Wischfunktion

Saugroboter iRobot Roomba i3+ am Black Friday

Highlights: Der iRobot Roomba i3+ * zeichnet sich durch seine hochwertige Konstruktion und fortschrittliche Technologie aus. Er verfügt über eine integrierte Absaugstation, die es ihm ermöglicht, sich bis zu 60 Tage lang selbst zu entleeren. Dieser Saugroboter ist besonders für Haustierbesitzer und Allergiker geeignet, da er effektiv Tierhaare aufnimmt und Allergene in speziellen Beuteln einfängt. Die Navigation erfolgt systematisch und zielgerichtet, wobei der Roboter auch auf Teppichen gut arbeitet. Zusätzlich bietet er eine App-Steuerung, über die die Reinigung eingestellt und unterwegs überwacht werden kann

Gut zu wissen: In verschiedenen Tests und Meinungsanalysen hat der iRobot Roomba i3+ durchweg positive Bewertungen bekommen. Besonders gelobt wird die starke Saugleistung auf Hartböden und Teppichen sowie die effiziente Absaugstation. Kritikpunkte waren der relativ hohe Geräuschpegel und die empfindliche Frontplatte. Er gilt als eine gute Wahl für Nutzer, die Wert auf eine gründliche Reinigung und Bequemlichkeit legen, auch wenn einige Einschränkungen in der Ausstattung und Lautstärke zu beachten sind.

Wischroboter iRobot Braava Jet m6 50 Prozent reduziert

Wischen und Fegen in einem Gerät

Mit Präzisions-Sprühstrahl

Koppelbar mit Roomba-Geräten

Saugroboter Miele RX3 Scout Home Vision am Black Friday

Highlights: Der Miele RX3 Scout Home Vision * ist ein Premium-Saugroboter, der sich durch seine innovative 3D-Smart-Navigation und ein 4-stufiges Reinigungssystem auszeichnet. Er bietet eine Laufzeit von 120 Minuten und ist mit zwei Frontkameras für eine präzise 3D-Objekterkennung ausgestattet. Ein Highlight ist die Live-Bildübertragung auf mobile Endgeräte, die es Nutzern ermöglicht, den Reinigungsprozess in Echtzeit zu verfolgen. Gelobt werden die systematische Reinigung und die erstklassige Staubaufnahme.

Gut zu wissen: In mehreren Tests und Bewertungen hat der Miele RX3 Scout Home Vision gut abgeschnitten. Er wird für seine starke Reinigungsleistung auf Hartböden und seine gute Praxistauglichkeit gelobt. Ein Kritikpunkt ist, dass sich das Gerät gelegentlich festfährt und Schwierigkeiten hat, zur Ladestation zurückzukehren. Die App wird als verbesserungswürdig eingestuft.

