Smartwatch am Black Friday: Die besten Angebote für Sparer

Neben Handys und Co. gehören Smartwatches zu den begehrten Produkten am Black Friday. Was sind die aktuell besten Modelle am Markt?

Berlin. Schrittzähler, Schlafanalyse, Herzfrequenzmesser – und einige Modelle bieten sogar eine Blutdruck- oder EKG-Messfunktion. Smartwatches können immer mehr und haben sich bei vielen Menschen im Alltag etabliert. Für eine Uhr kann man wenige hundert bis über 1000 Euro ausgeben. Allen voran Premium-Uhren wie von Samsung oder Apple gehen ins Geld.

Umso mehr lohnt sich eine Bestellung am Black Friday, der dieses Jahr am 24. November stattfindet. Auch in der anschließenden Cyberweek können Verbraucherinnen und Verbraucher noch gute Schnäppchen ergattern. Eine weitere Besonderheit am Black Friday: Auch Markenprodukte sind am Aktionstag oft reduziert. Wir haben uns einige Smartwatch-Modelle genauer angeschaut, die im Test überzeugt haben.

+++ News und Hintergründe finden Sie auf der Black Friday Themenseite +++

Smartwatch am Black Friday: Beste Angebote und Testsieger

Smartwatch im Check: Apple Watch Series 8 am Black Friday

Foto: Amazon

Jetzt für 361,02 statt 419 Euro (-14%)

Bei Amazon bestellen

Highlights: Die Apple Watch Series 8 (GPS)* setzt auf bewährte Stärken und fügt neue Funktionen hinzu. Eines der markantesten Merkmale ist das große OLED-Display, das dank schmaler Ränder eine gute Bildqualität bietet. Die Uhr ist staubdicht nach IP6X und bleibt beim Schwimmen wasserdicht. Hervorzuheben sind die neuen Sensoren für Gesundheit und Sicherheit, einschließlich eines Temperatursensors, der neue Einblicke in die Gesundheitsüberwachung ermöglicht. Die Uhr ist in den Größen 41 Millimeter (mm) und 45 mm erhältlich.

Gut zu wissen: Im Test von Computer Bild hat die Apple Watch Series 8 die Note „sehr gut“ (1,4) bekommen, die Stiftung Warentest bewertet die Uhr mit „gut“ (1,6). Die Smartwatch von Apple überzeugt durch eine komfortable Bedienung, ein großes Display und einen großen Funktionsumfang. Besonders gelobt werden in den Tests die neuen Sensoren zur Autounfallerkennung und die Temperaturanalyse. Apple bietet regelmäßige Software-Updates an. Ein kleiner Kritikpunkt ist die kurze Akkulaufzeit und die Tatsache, dass die Uhr ausschließlich mit iPhones kompatibel ist.

Beste Angebote am Black Friday entdecken: Google Pixel Watch

Foto: Amazon

Jetzt für 219 statt 379 Euro (-42%)

Bei Amazon bestellen

Highlights: Die Google Pixel Watch* ist Googles erste eigene Smartwatch und kommt mit einer umfangreichen Ausstattung und starken Fitnessfunktionen, die durch die Übernahme von Fitbit integriert wurden. Sie verfügt über ein helles, 1,2 Zoll großes OLED-Display mit Always-On-Funktion und ist in einer Größe von 41 Millimetern erhältlich. Die Pixel Watch kommt mit einer Vielzahl an Sensoren für die Gesundheitsüberwachung, inklusive EKG, Pulsmessung und Blutsauerstoffsättigung. Zudem sind GPS-, Lage-, Beschleunigungs- und ein barometrischer Höhensensor mit an Bord, wasdie Pixel Watch ideal für Outdoor-Aktivitäten macht.

Gut zu wissen: „Chip“ bewertet die Google Pixel Watch mit der Gesamtnote „gut“ (1,7). Die Stiftung Warentest kommt zu einem ähnlichen Urteil (1,8). Die Smartwatch überzeugt in den Tests mit ihrer starken Ausstattung und der Integration von Google-Diensten. Eine präzise Erfassung von Fitness- und Gesundheitsdaten machen die Uhr zu einem Allrounder. Allerdings wird die sehr kurze Akkulaufzeit von nur etwa 18 Stunden als Nachteil gesehen. Die Pixel Watch ist kompatibel mit Android-Handys und iPhones, bietet jedoch keine automatische Trainingserkennung und Workout-Pausenerkennung, was bei Konkurrenzmodellen und anderen Fitbit-Geräten üblich ist.

Smartwatches am Black Friday: Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Foto: Amazon

Jetzt für 324,57 statt 449 Euro (-27%)

Bei Samsung bestellen

Highlights: Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic* zeichnet sich durch ein Stahldesign und ein scharfes Display aus. Sie kommt mit einem umfangreichen Fitnesstracking und einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Tagen. Ein Highlight ist die physische, drehbare Lünette, die eine intuitive Navigation ermöglicht. Die Smartwatch ist in zwei Größen erhältlich (43mm und 47mm), wobei das größere Modell ein 1,5-Zoll-AMOLED-Display mit einer etwas besseren Helligkeit besitzt, was selbst bei direkter Sonneneinstrahlung eine gute Lesbarkeit gewährleistet.

Gut zu wissen: Im Test von „PC Welt“ zeigt die Samsung Galaxy Watch 6 Classic einige Stärken, aber auch Schwächen. Trotz des leistungsfähigen Exynos W930-Chipsatzes und zwei GB RAM-Speicher kann es gelegentlich zu Verzögerungen in der Reaktionszeit kommen. Die GPS-Genauigkeit wird als solide bewertet und die Uhr bietet eine Vielzahl von Sportarten zur Aufzeichnung. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu zwei Tage, jedoch nur bei ausgeschaltetem Always-On-Display. Einige Funktionen wie EKG und Blutdrucküberwachung sind nur exklusiv für Samsung-Handys verfügbar.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.