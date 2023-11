Gaming am Black Friday: Spektakuläre Deals im Check

Auch Gamer können am Black Friday kräftig abräumen. Wir haben uns verschiedene Angebote für Konsolen, Spiele und Co. angeschaut.

Berlin. Millionen von Spielkonsolen werden jedes Jahr weltweit verkauft. Einer Auswertung von „Statista“ zufolge führt Sony das Ranking an. Jedoch nicht mit der neuen Playstation 4, sondern mit der älteren 2er-Version. Platz zwei und drei gehen an Nintendo mit den Konsolen DS und Switch. Die Xbox von Microsoft taucht erst weit unten in der Statistik auf – die Hersteller Sony und Nintendo waren mit Blick auf die Absatzzahlen 2023 bisher die großen Gewinner. Lesen Sie hier: PlayStation 5 reduziert: Starkes Angebot zum Black Friday

Jetzt kurz vor Weihnachten steigt die Nachfrage nach den Geräten noch einmal deutlich an. Wer sich noch ein gutes Angebot sichern möchte, wird möglicherweise am Black Friday und der anschließenden Cyberweek fündig. Der „schwarze Freitag“ fällt dieses Jahr auf den 24. November, die Cyberweek beginnt damit am 25. November. Wir haben uns einige potenzielle Angebote angeschaut.

Black Friday: Beste Deals bei Konsolen

Beste Deals bei Gaming-PCs und Laptops am Black Friday

Black Friday-Angebote für Controller, Maus & Co.

Spielkonsolen am Black Friday: Die PS4 im Check

Foto: Amazon

Highlights: Die Sony PlayStation 4 * gehört zu den beliebtesten Spielekonsolen und ist das ehemalige Flaggschiff von Sony. Das Spielangebot ist sehr umfangreich und ein leistungsstarker Prozessor sowie eine moderne Grafikkarte runden das Angebot ab. Die Konsole unterstützt sowohl physische als auch digitale Spieleformate und bietet Zugang zu einem umfangreichen Online-Store. Ein weiteres Highlight ist die Integration von Social-Media-Funktionen, die es Spielern ermöglicht, Gameplay zu teilen und mit Freunden zu interagieren.

Gut zu wissen: Sony hat sich als führendes Unternehmen bei den Spielkonsolen etabliert. Die Playstation 4 ist bekannt für ihre Benutzerfreundlichkeit und die breite Palette an verfügbaren Spielen, die alle Altersgruppen und Interessen abdecken. Die Multimedia-Funktionen der Konsole machen das Streamen von Filmen und Musik so einfach wie nie. Zu beachten ist, dass die PS4 in verschiedenen Modellen erhältlich ist, die sich in Leistung und Ausstattung unterscheiden.

Gaming-Hit Minecraft am Black Friday: Alles wichtige

Foto: Amazon

Highlights: Minecraft * ist ein beliebtes Sandbox-Spiel, das Spielern eine Welt voller endloser Möglichkeiten bietet. In Minecraft geht es darum, Blöcke zu sammeln und zu platzieren, um Strukturen zu bauen, Ressourcen zu sammeln und Abenteuer zu erleben. Die offene Welt des Spiels wird prozedural generiert, was bedeutet, dass jede Welt einzigartig ist und nahezu unbegrenzte Erkundungsmöglichkeiten bietet. Spieler können im Kreativmodus mit unbegrenzten Ressourcen bauen oder im Überlebensmodus spielen, wo sie Nahrung sammeln, gegen Monster kämpfen und die Spielwelt erkunden müssen.

Gut zu wissen: Minecraft ist auf mehreren Plattformen spielbar, darunter PC, Konsolen und mobile Geräte. Das Game hat eine große Online-Community, die regelmäßig eigene Inhalte wie Mods, Skins und benutzerdefinierte Karten erstellt. Das Spiel entwickelt sich dadurch immer weiter. Minecraft ist sowohl für Einzelspieler als auch für Multiplayer geeignet und spricht verschiedene Altersguppen an.

Gaming-PC zum fairen Preis: Der Erazer Engineer X20 von Medion

Foto: Amazon

Highlights: Der Medion Erazer Engineer X20 * gehört zu den Gaming-PCs und zeichnet sich durch seine starke Leistung und umfangreiche Ausstattung aus. Im Herzen des Systems arbeitet ein aktuelle Intel Core i7-12700 Prozessor mit bis zu 4,9 GHz, unterstützt von 12 Kernen und 20 Threads. Eine Besonderheit ist die Nvidia GeForce RTX 3070 LHR Grafikkarte, sie garantiert eine hohe Auflösung und flüssiges Gameplay – selbst bei anspruchsvollen Spielen.

Gut zu wissen: In verschiedenen Produkttests bekommt der Medion Erazer Engineer X20gute Bewertungen für seine Performance und die Zuverlässigkeit. Er ist besonders für Gamer geeignet, die Wert auf hohe Grafikleistung und schnelle Reaktionszeiten legen. Der Gaming-PC von Medion gehört trotz der umfangreichen Ausstattung immer noch zum vergleichsweise preiswerten Gaming-Segment.

