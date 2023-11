Tablet am Black Friday: Heftige Rabatte - Beste Deals

Neben Smartphones, Laptops und PCs gehören Tablets zu den beliebtesten Produkten am Black Friday. Die besten Angebote gibt es hier.

Apple, Samsung & Co.

Apple, Samsung & Co. Tablet am Black Friday: Top-Marken reduziert - Beste Deals

Berlin.

Tablets sind an Weihnachten als Geschenk sehr beliebt: Bereits zur Black Week und rund um den Black Friday gibt es satte Rabatte

Apple, Google, Samsung und Co.: Welche Tablets sind besonders günstig?

Das sind die besten Tablet-Angebote zum Black Friday

In der Schule, bei der Arbeit oder fürs Gaming und Streaming in der Freizeit – neben Smartphone und Computer hat sich mittlerweile ein Hybrid in der Gesellschaft etabliert: das Tablet. Es vereint die Leistung eines PCs mit der Mobilität und Handhabung eines Smartphones. Einige Tablets können sogar einen Computer ersetzen und über eine Dockingstation mit Monitor, Maus und Tastatur verbunden werden.

Neben Tablets für niedrig dreistellige Beträge sind vor allem die Geräte großer Marken wie Apple oder Samsung äußerst beliebt. Hier lohnt sich der Preisvergleich – insbesondere an Aktionstagen wie dem Black Friday und der anschließenden Cyberweek. Wir haben uns einige Tablets bekannter Marken angeschaut und die Highlights für Sie zusammengefasst.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Tablets am Black Friday: Die besten Produkte

Black Friday: Tablets bis 200 Euro

Black Friday: Tablets bis 500 Euro

Black Friday: Tablets ab 500 Euro

Black Friday-Deal: iPad Pro von Apple

Foto: Amazon

Jetzt für 1.323,69 statt 1.449 Euro (-9%)

Bei Amazon bestellen

Highlights: Apple ist seit jeher ein Platzhirsch in der Branche. Das Flaggschiff in der Kategorie „Tablets“ ist das iPad Pro*. Ausgestattet ist es mit dem M1-Chip sowie einem Liquid Retina XDR-Display für scharfe Bilder. Die ProMotion-Technologie ermöglicht flüssige Bewegungsabläufe und schnelle Reaktionszeiten. Wahlweise gibt es das iPad Pro mit 5G. Bei allen Modellen kommt der Thunderbolt-Anschluss zum Einsatz.

Gut zu wissen: Die iPads von Apple schneiden in nahezu allen Produkttest mit gut oder sehr gut ab. Fast immer wird aber der Preis für die Geräte kritisiert – zumal Zubehörteile wie der Apple Pencil oder die Tastatur „Magic Keyboard“ nicht im Preis inbegriffen sind und bei Bedarf zugekauft werden müssen. Der Kritik gegenübersteht die hohe Leistungsfähigkeit, die die iPads vielen anderen Tablets überlegen macht.

Mehr Rabatt bei Amazon rausholen: Mit Amazon Prime können Sie noch mehr sparen, zum Beispiel bei den Versandgebühren. Außerdem erhalten Sie vor allen anderen Zugang zur kompletten Anzahl der Black Friday-Deals. Holen Sie sich noch heute Ihren Prime-Zugang * und genießen Sie 30 kostenlose Tage als Neukunde!

Tablet-Deals am Black Friday: Das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Foto: Amazon

Jetzt für 1.259 statt 1.459 Euro (-13%)

Bei Samsung bestellen

Highlights: Neben Apple gehört Samsung zu den größten Tech-Produzenten. In Produkttests ganz vorn mit dabei: das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra*. Das Tablet zeichnet sich durch sein 14,6-Zoll-Display aus und wird von einem Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor angetrieben, der eine hohe Leistung verspricht. Zur Ausstattung gehört zudem das Dynamic Amoled 2X Display und die Option, einen Eingabestift (S-Pan) zu nutzen.

Gut zu wissen: In diversen Produkttests kann das Galaxy Tab S9 Ultra überzeugen. Vielfach gelobt wird die hohe Rechenleistung. Genau wie bei Apple ist der hohe Preis aber ein Kritikpunkt. Dazu kommt die Größe, die Vor- und Nachteile hat. Insgesamt wird das Samsung-Tablet aber als eines der besten Android-Tablets auf dem Markt angesehen – insbesondere für Nutzer, die Wert auf ein großes Display legen.

+++ News und Hintergründe finden Sie auf der Black Friday Themenseite +++

Tablets am Black Friday: Das Pixel Tablet von Google

Foto: Amazon

Jetzt für 599 statt 679 Euro (-12%)

Bei Amazon bestellen

Highlights: Neben Smartphones und Smarthome-Geräten hat Google auch ein Tablet im Sortiment: das Google Pixel Tablet*. Im Unterschied zu anderen Tablets punktet das Gerät mit einer innovativen Lautsprecher-Dockingstation, die nicht nur als Ladestation dient, sondern auch die Audioqualität verbessert. Das Google-Tablet verbindet Leistung mit einem hochauflösendem Display und lässt sich problemlos in andere Google-Systeme integrieren.

Gut zu wissen: Das Display und die solide Leistung lassen das Google Pixel Tablet in Tests punkten. Gelobt wird auch die Dockingstation als Lade- und Audiosystem. Kritikpunkte beziehen sich oft auf die Kompatibilität mit Android-Apps, die auf größeren Displays noch Optimierungsbedarf haben. Insgesamt wird das Tablet als eine gute Wahl für Nutzer angesehen, die ein Gerät für den Heimgebrauch suchen, das sowohl als Tablet als auch als Smart Display fungieren kann.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.