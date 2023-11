Staubsauger am Black Friday: Beste Angebote

Haushaltsgeräte wie Staubsauger sind am Black Friday oft besonders stark reduziert. Welche Marken und Produkte sind aktuell am besten?

Berlin. Waschmaschine, Backofen oder Spülmaschine – es gibt Haushaltsgeräte, die sich in fast allen Haushalten finden. Auch der Staubsauger zählt dazu. Die Auswahl ist groß: Vom Tierhaar- über Allergiker bis zum beutellosen Staubsauger gibt es das Haushaltsgerät in verschiedenen Varianten. Sie alle eint: Gute Staubsauger von bekannten Marken wie Bosch oder Dyson gehen ins Geld.

Gerade bei solchen hohen Investitionen lohnt sich der Preisvergleich und der Einkauf an Aktionstagen. Dazu zählen der Prime Day von Amazon oder der Black Friday am 24. November 2023. Auch in der anschließenden Cyberweek können Verbraucher noch gute Angebote finden – doch welche Marken sind gut und was empfehlen Testinstitute wie die Stiftung Warentest? Wir haben uns drei Staubsauger genauer angeschaut.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

+++ News und Hintergründe finden Sie auf der Black Friday Themenseite +++

Staubsauger am Black Friday: Die besten Angebote

Bester Bodenstaubsauger im Test: Der Serie 8 von Bosch am Black Friday

Foto: Amazon

Jetzt für 189,99 statt 329 Euro (-42%)

Bei Saturn bestellen

Highlights: Der Bodenstaubsauger Serie 8* von Bosch kommt mit einer Leistung von 650 Watt daher und punktet im Test der Stiftung Warentest mit einer effizienten und gründlichen Reinigung. Der Staubsauger verfügt über einen Allergie-Filter, der laut Bosch für eine deutlich bessere Luftqualität sorgen soll. Ein Pluspunkt ist zudem der große Aktionsradius, der die Handhabung in größeren Räumen erleichtert.

Gut zu wissen: In Produkttests wird der Bosch Serie 8 für seine gute Saugleistung gelobt. Jedoch merken einige Tester an, dass er in der Praxis weniger effizient sein könnte, als die technischen Daten vermuten lassen. Insgesamt bekommt der Staubsauger aber durchweg gute Bewertungen, insbesondere für seine Handhabung und die Qualität der Reinigung. Im Test der Stiftung Warentest wurde der Bosch-Staubsauger mit der Gesamtnote Gut (2,1) Testsieger.

Markenprodukt im Check: Der Akkustaubsauger V15 Detect von Dyson

Foto: Amazon

Jetzt für 649 statt 799 Euro (-23%)

Bei Dyson bestellen

Highlights: Dyson ist für viele Verbraucher die Nummer eins in der Kategorie Akkustaubsauger. Das Modell V15 Detect Absolute SV22* kommt mit einer Leistung von 660 Watt und einem fortschrittlichen Filtrationssystem daher. Zur Serienausstattung gehört zudem ein integrierter Laser, der auf harten Böden selbst feinste Staubpartikel sichtbar machen soll, welche sonst leicht übersehen werden könnten. Die Akkulaufzeit hat sich gegenüber Vorgängermodellen noch einmal verbessert.

Gut zu wissen: In verschiedenen Tests schneidet der Dyson V15 Detect Absolute SV22 durchweg gut ab. Die Stiftung Warentest vergibt die Gesamtnote 2,6. Die Saugleistung wird mit 2,3 bewertet. Zu erwähnen ist das Sensorenpaket: Der Staubsauger passt seine Saugkraft automatisch an verschiedene Partikelgrößen an – das soll Dyson zufolge die Reinigungseffizienz erhöhen und die Akkulaufzeit verlängern. Für Kritik sorgt der vergleichsweise hohe Preis.

Beutelloser Staubsauger am Black Friday: Der Blizzard CX1 von Miele

Foto: Amazon

Jetzt für 365 Euro

Bei Euronics bestellen

Highlights: Als einer der besten beutellosen Staubsauger überzeugt im Test der Stiftung Warentest der Miele Blizzard CX1 Parquet SKCF5*. Die Vortex-Technologie sorgt für eine hohe Reinigungsleistung – der Hersteller gibt 890 Watt Leistung an. Der Miele-Staubsauger bietet einen HEPA-Filter und „Parquet Twister“ – einer Ausstattung für die schonende und effektive Reinigung von Hartböden.

Gut zu wissen: Trotz fehlendem Beutel punktet der Miele Blizzard CX1 Parquet SKCF5 in Tests mit einer hohen Saugkraft und guter Staubentfernung. Die Vortex-Technologie sorgt für eine gründliche Reinigung und der HEPA-Filter für eine bessere Luftqualität. Für Kritik sorgen das vergleichsweise hohe Gewicht und die Lautstärke des Geräts. Trotz dieser Aspekte wird der Staubsauger insgesamt gut bewertet. Stiftung Warentest hat die Gesamtnote gut (2,3) vergeben.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.