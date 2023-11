Kopfhörer am Black Friday: Mega-Angebote für Sony-Kopfhörer

Techprodukte wie Kopfhörer sind am Black Friday und der Cyberweek besonders gefragt. Was sind die besten Produkte? Hier lesen Sie mehr.

Airpods & Co. Kopfhörer zum Black Friday: Mega-Deals für Sony & Co.

Berlin.

Bei Kopfhörern sind am Black Friday und in der Black Week vor allem die Geräte von Sennheiser und Apple nachgefragt

Insbesondere die Airpods Pro 2 sind für Verbraucher zu empfehlen, wie Produkttester finden

Welche Kopfhörer-Deals gibt es sonst noch? Hier finden Sie die besten Angebote am und rund um den Black Friday

Ob in der Bahn, bei der Arbeit oder daheim – Kopfhörer oder Ohrstecker sind bei vielen Verbrauchern fest im Alltag integriert. Gerne gibt man dafür auch etwas mehr aus und freut sich, wenn es gerade bei Marken-Produkten satte Rabatte gibt. Aktionstage wie der Prime Dayvon Amazon oder derBlack Friday mit der anschließenden Cyberweek sind dafür gute Daten.

Ab dem 24. November geht es los. Am Prime Day im Oktober waren besonders Kopfhörer von Marken wie von Apple oder Sony gefragt. Entsprechend sind diese Top-Marken auch am Black Friday und in der Cyberweek mit Deals in Online-Shops und im Einzelhandel vertreten. Die besten Deals finden Sie hier.

Kopfhörer am Black Friday: Die besten Angebote von Top-Marken

Foto: Screenshot / Amazon

➣ Over Ear: Sony WH-1000XM4 kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer*

➣ 209 statt 379 Euro (- 45 %)

Die Sony WH-1000XM4 Kopfhörer bieten aktives Noise Cancelling, dank des HD Noise Cancelling Prozessors QN1, der sich an Bewegungsmuster anpasst und Luftdruck berücksichtigt. Durch LDAC ermöglichen sie High-Resolution Audio-Inhalte in fast der gleichen Qualität wie kabelgebundene Verbindungen. Die Funktion "Speak-to-Chat" stoppt automatisch bei Gesprächen, und Sensoren schalten die Kopfhörer aus, wenn sie nicht getragen werden. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden, Quick Charge und Multipoint Connection für die gleichzeitige Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten bieten sie Flexibilität und Komfort. Der Lieferumfang enthält eine Transporttasche, einen Flugzeugadapter, ein Kopfhörerkabel und ein USB-C-Kabel.

Auch diese Alternativen für Kopfhörer lohnen sich:

Black Friday: Kopfhörer-Deals unter 100 Euro

Black Friday: Kopfhörer-Angebote von 100 bis 200 Euro

Apple AirPods Pro (2. Generation) am Black Friday kaufen

Foto: Amazon

Jetzt für 239 statt 279 Euro (-14%)

Highlights: Die Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Ladecase (2022) * sind mit dem neuen Apple H2-Chip ausgestattet, der eine verbesserte Audioverarbeitung und Energieeffizienz bietet. Sie unterstützen Active Noise Cancellation und Adaptive Transparency, um Umgebungsgeräusche intelligent zu regulieren. Die Bedienung erfolgt intuitiv über Berührungsgesten, mit denen Nutzer Medien abspielen, Anrufe tätigen und zwischen den Hörmodi wechseln können. Zudem ist das MagSafe Ladecase mit USB-C-Anschluss kompatibel und unterstützt das Laden mit Apple Watch Ladegeräten.

Gut zu wissen: In Testberichten wird die zweite Generation der AirPods Pro für ihre verbesserte Geräuschunterdrückung und die neue Adaptive Transparency-Funktion gelobt, die es ermöglicht, wichtige Umgebungsgeräusche wahrzunehmen, während unwichtige Geräusche gefiltert werden. Die Nutzererfahrung wird durch die hohe Klangqualität und die verbesserte Akkulaufzeit weiter aufgewertet. Nutzerbewertungen heben häufig die komfortable Passform und die einfache Integration in das Apple-System hervor.

JBL Reflect Flow Pro: Günstige Schnäppchen am Black Friday

Foto: Amazon

Jetzt für 120 statt 179,99 Euro (-33%)

Highlights: Die JBL Reflect Flow Pro * sind True Wireless In-Ear-Kopfhörer, die mit aktiver Geräuschreduzierung (ANC) ausgestattet sind und damit eine Abschirmung von Außengeräuschen bieten. Mit einem Gewicht von etwa 15 Gramm sind sie leicht und bieten verschiedene Ohrstöpselgrößen für eine individuelle Passform. Die Kopfhörer kommen mit einem Etui, das auch als Powerbank genutzt werden kann.

Gut zu wissen: Laut Stiftung Warentest zeichnen sich die JBL Reflect Flow Pro durch einen hohen Tragekomfort aus, insbesondere bei sportlichen Aktivitäten sitzen sie super. Die Klangqualität wird positiv bewertet, weshalb Tester das Preis-Leistungs-Verhältnis loben.

Top-Marke am Black Friday: Sennheiser Momentum True Wireless 3

Foto: Amazon

Jetzt für 189,99 statt 259,90 Euro (-27%)

Highlights: Die Sennheiser Momentum True Wireless 3 * sind hochwertige In-Ear-Kopfhörer, die mit True Wireless und aktiver Geräuschreduzierung (ANC) ausgestattet sind, um eine deutliche Abschirmung von Außengeräuschen zu gewährleisten. Sie sind nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt und wiegen etwa 12 Gramm. Die Kopfhörer bieten vordefinierte Bedienmöglichkeiten, die sich bei einigen Modellen per App anpassen lassen und kommen mit einem Etui, das gleichzeitig als Powerbank dient.

Gut zu wissen: Die Kopfhörer Sennheiser Momentum True Wireless 3 werden von Stiftung Warentest für ihren Tragekomfort sowohl im Alltag als auch bei Bewegung positiv bewertet. Sie sind für den täglichen Gebrauch und als Headset geeignet. Mit einem mittleren Onlinepreis von etwa 197 Euro (Stand: November 2023) bieten sie eine Kombination aus Qualität und Funktionalität.

