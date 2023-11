Kaffeevollautomat am Black Friday: Beste Angebote

Berlin. Vor Weihnachten noch Geschenke einkaufen oder sich selbst etwas gönnen – dafür bietet sich am 24. November der Black Friday und die anschließende Cyberweek an. Sowohl im stationären Einzelhandel als auch in Online-Shops wie Amazon können in dieser Zeit gute Schnäppchen ergattert werden. Gerade bei teureren Produkten wie Smartphones oder auch Kaffeevollautomaten kann sich der Preis- und Produktvergleich lohnen.

Über die beliebtesten Kaffeevollautomaten und die Testsieger der Stiftung Warentest hatten wir vor einiger Zeit berichtet. Dabei hat sich gezeigt: Ein guter Kaffeevollautomat muss nicht teuer sein. An Tagen wie dem Amazon-Prime-Day oder jetzt dem Black Friday können Verbraucherinnen und Verbraucher noch zusätzlich Geld sparen. Die Top-Produkte für die Schnäppchenjagd finden Sie hier.

Kaffeevollautomat am Black Friday: Die besten Angebote

De‘Longhi Kaffeevollautomat Eletta Explore 2200 Serie EP2231/40 LatteGo von Philips GranAroma SM6580/00 von Saeco

Kaffeevollautomat Eletta Explore am Black Friday

Foto: Amazon

Highlights: Der De‘Longhi Kaffeevollautomat Eletta Explore hat im Test der Stiftung Warentest mit der Gesamtnote „gut“ (1,7) überzeugt und sich gegen Konkurrenten wie Saeco und Philips durchgesetzt. Zu den technischen Highlights zählen eine große Auswahl an Getränken, die einfache Handhabung und die besten Umwelteigenschaften im Test. Der Automat bietet 40 vorinstallierte Kaffeerezepte und 13 verschiedene Mahlgrade, die eine individuelle Kaffeezubereitung ermöglichen.

Gut zu wissen: In der Test-Review wurde besonders die Vielfalt der Getränkeauswahl und die Benutzerfreundlichkeit des De‘Longhi Eletta Explore gelobt. Mit einem Fassungsvermögen von 300 Gramm für Bohnen und einem knapp zwei Liter großen Wassertank ist der Vollautomat auch für häufigen Gebrauch gut ausgestattet. Trotz des relativ hohen Preises von über 800 Euro bietet das Gerät ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem aufgrund seiner umfassenden Funktionen und der positiven Umwelteigenschaften.

Kaffeevollautomat 2200 Serie EP2231/40 LatteGo am Black Friday

Foto: Amazon

Highlights: Der Philips Kaffeevollautomat 2200 Serie EP2231/40 LatteGo wurde von der Stiftung Warentest als Preisleistungssieger ausgezeichnet und hat die Note „gut“ (2,1) bekommen. Dieses Modell zeichnet sich durch seine Top-Ausstattung zu einem erschwinglichen Preis aus. Es bietet Benutzern die Möglichkeit, verschiedene Kaffeespezialitäten zuzubereiten, unterstützt durch das innovative LatteGo-Milchsystem, das schnelle und einfache Milchschaumzubereitung ohne Schlauch ermöglicht.

Gut zu wissen: In der Test-Review wurde hervorgehoben, dass der Philips Kaffeevollautomat in der Getränkezubereitung sogar besser abschnitt als der zweitplatzierte Kaffeevollautomat von Saeco. Für einen Preis von rund 400 Euro erhalten Käufer ein gut ausgestattetes Gerät, das eine intuitive Bedienung und Wartung bietet. Obwohl es günstiger als der Testsieger von De‘Longhi ist, bietet der Philips 2200 Serie EP2231/40 LatteGo eine solide Leistung und eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten.

Kaffeevollautomat GranAroma SM6580/00 am Black Friday

Highlights: Der Saeco GranAroma SM6580/00 positioniert sich im Test der Stiftung Warentest als ein hochwertiger Kaffeevollautomat mit einer umfangreichen Palette an Getränkeoptionen. Er bietet die Möglichkeit, die Kaffeestärke, die Menge an Kaffee und Milch sowie den Mahlgrad und die Temperatur individuell einzustellen. Das Gerät verfügt über ein benutzerfreundliches Display, das die Auswahl und Anpassung der Kaffeespezialitäten erleichtert. Zusätzlich gibt es die Option für heißes Wasser auf Knopfdruck.

Gut zu wissen: In der Bewertung durch Stiftung Warentest wurde der Saeco GranAroma SM6580/00 nur minimal schlechter als der Testsieger von De‘Longhi bewertet und hat insgesamt eine gute Beurteilung bekommen. Mit einem Preis von etwa 680 Euro liegt der Vize-Testsieger preislich zwischen dem Testsieger und dem Preisleistungssieger von Philips. Die Test-Review betont, dass trotz der etwas geringeren Handhabungsbewertung im Vergleich zum Testsieger, der GranAroma SM6580/00 für den alltäglichen Gebrauch mehr als ausreichend ist und eine gute Balance zwischen Preis und Leistung bietet.

