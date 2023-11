Elektrische Zahnbürste Black Friday: Beste Deals - Top-Marke stark reduziert

Berlin.

Elektrische Zahnbürsten sind beim Black Friday oft stark reduziert

So auch in diesem Jahr: Kurz vor Weihnachten gibt es zahlreiche Top-Marken wie etwa Philips oder Oral-B im Angebot

Das sind die besten Angebote zum Black Friday für elektrische Zahnbürsten

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Doch vor Weihnachten und Silvester steht mit dem Black Friday und der darauffolgenden Cyberweek noch einmal ein großes Shopping-Event an. Verbraucher haben so die Gelegenheit, beim Geschenkekaufen das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Beim Black Friday sind Produkte besonders beliebt, die sonst vergleichsweise teuer sind.

Dazu gehören auch elektrische Zahnbürsten, die für eine optimale Zahngesundheit sorgen sollen. Unsere Erfahrungen von früheren Shopping-Events wie etwa auch dem Amazon Prime Day zeigen, dass elektrische Zahnbürsten häufig stark rabattiert werden. Doch nach welchen Modellen sollten Verbraucher Ausschau halten? In diesem Artikel zeigen wir Ihnen die besten elektrischen Zahnbürsten. Sobald wir von Angeboten mit großen Rabatten vor oder am Black Friday hören, aktualisieren wir diesen Artikel. Lesen Sie hier: Sonicare DiamondClean am Black Friday so günstig wie nie

Elektrische Zahnbürste am Black Friday: Interessante Produkte

Black Friday-Zahnbürsten: Die besten Deals bei den Elektrischen

Black Friday: Zahnbürsten für Kinder

Black Week-Deals bei Mundduschen

Philips Sonicare 9900 Prestige am Black Friday

Jetzt für 224,99 statt 299,99 Euro (-25%)

Bei Amazon bestellen

Highlights: Die Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 * ist mit einer Sensorik ausgestattet, die Druck, Bewegung und Abdeckung während des Zähneputzens bis zu 100 Mal pro Sekunde misst und die Intensität automatisch anpasst, um das Zahnfleisch zu schützen. Der All-in-One Bürstenkopf ermöglicht laut dem Hersteller eine bis zu 20-fach effektivere Plaque-Entfernung. Ergänzt wird die Zahnbürste durch die Philips Sonicare App, die auf künstlicher Intelligenz basiert und personalisierte Tipps zur Zahnpflege liefert.

Gut zu wissen: Tests bestätigen, dass die Philips Sonicare 9900 Prestige eine exzellente Reinigungsleistung mit einer einfachen Bedienung kombiniert. Die Synchronisation mit der dazugehörigen App bietet zusätzlichen Mehrwert durch individuelle Fortschrittsberichte und Pflegeempfehlungen. Allerdings wird bemängelt, dass das Hauptgerät als auch die Ersatzbürstenköpfe im höheren Preissegment liegen, was die langfristigen Kosten der Zahnpflege erhöht.

Braun Oral-B Pro 3 3000 am Black Friday

Jetzt für 64,99 statt 99,99 Euro (-37%)

Bei MediaMarkt bestellen

Highlights: Die Oral-B PRO 3 3000 * kombiniert oszillierende, rotierende und pulsierende Bewegungen. Die Andruckkontrolle warnt vor zu starkem Druck und schützt so das Zahnfleisch. Mit drei Reinigungsmodi – Tägliche Reinigung, Aufhellen und Sensitiv – passt sich die Zahnbürste individuellen Bedürfnissen an. Der Lithium-Ionen-Akku hält nach Hersteller-Angaben bei voller Ladung über zwei Wochen. Der Timer unterstützt das Einhalten der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von zwei Minuten.

Gut zu wissen: Die Oral-B PRO 3 3000 erhielt in Tests von Stiftung Warentest das Gesamturteil „Gut“ mit der Note 2,2, wobei sie für eine effektive Säuberung sorgt. Obwohl die Handhabung Verbesserungspotenzial aufweist, zeichnet sich das Modell durch niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten aus, was es zu einer günstigen Option für Verbraucher macht.

Happybrush Vibe 3 am Black Friday

Jetzt für 84,99 Euro

Bei Amazon bestellen

Highlights: Mit 40.000 Vibrationen pro Minute und verschiedenen Reinigungsmodi (Normal, Sensitiv, Polieren) bietet die Happybrush Vibe 3 * eine gründliche Reinigungsleistung. Hervorzuheben ist der ökologische Aspekt: Das Gehäuse besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik und die Bürstenköpfen aus nachwachsenden Rohstoffen. Der Akku hält bis zu sechs Wochen.

Gut zu wissen: Die Happybrush Vibe 3 bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie reinigt effektiv und ist einfach in der Handhabung, obwohl Nutzer sich an einige Besonderheiten gewöhnen müssen. Der Akku überzeugt mit seiner langen Laufzeit. Die Happybrush Vibe 3 ist eine empfehlenswerte Option für umweltbewusste Konsumenten, die Wert auf eine solide Zahnreinigung und nachhaltige Produkte legen.

