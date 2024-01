Berlin. Wo sind die Ersparnisse für ein Jahr besser angelegt – als Tages- oder Festgeld? Wir haben die Spitzen-Angebote 2024 im Vergleich.

Für ein einjähriges Sparen bietet sich das Tagesgeld oder Festgeld an – wo gibt es mehr Rendite?

Wir haben die besten Fest- und Tagesgeldangebote aus unseren Vergleichen gegenübergestellt

Dabei zeigt sich: Nicht nur die Höhe der Zinsen ist für ein Tages- oder Festgeld ausschlaggebend

Lieber Tagesgeld statt Wertpapiere – das geht aus einer Umfrage von Kantar im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) hervor. 2023 war das Tagesgeld das bevorzugte Anlageprodukt. 37 Prozent der 1000 Befragten gaben das an. Ein Grund für diese Popularität: Die Zinsen für das Tagesgeld waren im vergangenen Jahr dank der mehrfachen Leitzinsanpassungen deutlich gesteigen. Auch aktuell finden Sparerinnen und Sparer attraktive Angebote am Markt. Aber was ist für eine einjährige Anlage besser – das Fest- oder Tagesgeld? Wir haben nachgerechnet.

Die meisten Zinsen für das Tagesgeld bietet derzeit die spanische Openbank * (4,02 %). Dieser Aktionszins für Neukunden greift nur für sechs Monate – im Anschluss gilt der Basiszinssatz von 2,8 Prozent. Bei einer Anlagesumme von 3000 Euro für ein Jahr kommt man auf 103,91 Euro Zinsertrag. Besser ist das Tagesgeld der J&T Direktbank * mit 3,7 Prozent Zinsen. Hier greift keine Laufzeitbefristung – deshalb fällt der Zinsertrag mit 111 Euro nach einem Jahr höher aus.

Openbank* J&T Direktbank* Zinsen 4,02 Prozent 3,7 Prozent Basiszinssatz 2,80 Prozent – Anlagesumme 3.000 Euro 3.000 Euro Zinsen nach 6 Monaten 60,81 Euro 55,50 Euro Zinsen nach 12 Monaten 103,91 111 Euro

Festgeld versus Tagesgeld – der Faktor ist für die Rendite entscheidend

Das beste Angebot für ein einjähriges Festgeld kommt aktuell von der italienischen Banca Sistema – 4,40 Prozent Zinsen * sind möglich. Ebenfalls über vier Prozent Zinsen verspricht das Festgeld der J&T Direktbank * und das Flexgeld der Openbank *. Die beste deutsche Bank im Vergleich 2024 ist die Creditplus mit 3,85 Prozent Zinsen * für zwölf Monate. Für unsere Berechnung haben wir 5000 Euro als Anlagebetrag ausgewählt. Nach einem Jahr kommt man bei der J&T Direktbank auf eine Rendite von 210 Euro – bei der Openbank sind es 205 Euro.

Ein Nachteil vieler Festgeldangebote: Es gelten Mindestanlagesummen. Bei der Banca Sistema sind es 20.000 Euro. Bei der J&T Direktbank (5000 Euro) ist die Grenze niedriger. Die Openbank setzt gar keine Mindestanlage voraus. Weiterer Vorteil: Das Flexgeld der Openbank kann schon vor Ende der Laufzeit beendet werden. Dabei fallen keine Kosten an.

Im direkt Vergleich bietet das Festgeld für eine einjährige Anlage meist die höhere Rendite. Der Grund: Die besseren Tagesgeldzinsen gelten meist nur für ein halbes Jahr. Angebote wie von der Openbank schneiden im Vergleich daher schlechter ab. Anders sieht es schon bei einer kürzeren Anlagezeit von bloß sechs Monaten aus.

Tagesgeld J&T Direktbank* Festgeld Openbank* Zinsen 3,7 Prozent 4,10 Prozent Verzinsung monatlich Über die gesamte Laufzeit Anlagesumme 3.000 Euro 3.000 Euro Zinsen nach 6 Monaten 55,50 Euro 57 Euro Zinsen nach 12 Monaten 111 Euro 123 Euro

Top-Renditen ohne Zinsbefristung: Alternativen zum Fest- und Tagesgeld

Gemein haben sowohl das Tages- als auch das Festgeld: Längere Laufzeiten von einem Jahr oder mehr verzinsen die Banken derzeit generell schlechter. Sparerinnen und Sparer mit einer längerfristigen Anlageperspektive sollten sich daher auch über Alternativen zum Tagesgeld und Festgeld informieren. Neben klassischen Wertpapiergeschäften wie Aktien oder ETFs haben sich mittlerweile auch hybride Modelle am Markt etabliert. Dazu zählt das CashPlus-Bankkonto von Unitplus * oder auch das Cash-Invest-Portfolio von quirion *. Beide Anlagemodelle orientieren sich stark an der Leitzinsentwicklung.

Im Unterschied zum Tages- und Festgeld sind bei Unitplus und quirion keine befristeten Laufzeiten im Spiel. Auch die Höhe der Anlagesumme ist bei beiden Alternativen frei wählbar. Es wird versucht, die Vorteile der traditionellen Geldanlage mit denen vom Kapitalmarkt zu kombinieren. In individuellen Fällen kann das rentabler sein als reine Tages- oder Festgeldangebote – umso mehr lohnt sich immer ein Vergleich. Die Investition in verschiedene Anlagearten wird von vielen Finanzexperten zudem empfohlen.

Fazit zum Fest- und Tagesgeld: Welche Anlageform wann die bessere ist

Unser Fazit: Für die kurzzeitige Geldanlage unter einem Jahr oder den Notgroschen eignet sich das Tagesgeld hervorragend. Für die mittel- bis längerfristige Anlage sind Festgeldangebote oder Kapitalmarkt-orientierte Alternativen zu empfehlen. Wertpapiere wie ETFs sollten generell immer mit Geld angelegt werden, welches kurzfristig nicht benötigt wird. Grundsätzlich sind Wertpapiergeschäfte für lange Anlagezeiten interessant. Und man sollte über eine gewisse Erfahrung verfügen.

