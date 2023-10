Tagesgeld oder Festgeld? Wo 100 Euro Zinsen pro Jahr möglich sind

Berlin.

Sowohl die Angebote fürs Tages- als auch fürs Festgeld hatten sich zuletzt deutlich verbessert – primär bei kurzen Anlagezeiten

Doch welche Geldanlage verspricht in einem Jahr die höhere Rendite? Wir haben die besten Fest- und Tagesgeldangebote im Vergleich

So viel vorweg: Die Anlagezeit ist der entscheidende Faktor – schon wenige Monate können den Ausschlag für ein Angebot geben

Das Thema Sparen treibt derzeit viele Verbraucherinnen und Verbraucher um. Daten des Statistischen Bundesamts zufolge wurde in Deutschland 2022 im Schnitt 11,1 Prozent des Einkommens gespart. Im Vergleich zu anderen Industriestaaten ist das eine Rekord-Quote. In Italien liegt die Sparquote bei bloß 2,1 Prozent, in Japan bei 5,4 und in den USA bei 3,7 Prozent, heißt es in einem Beitrag von „Tagesschau.de“ dazu.

Tagesgeld oder Festgeld besser? Wo es nach einem Jahr über 100 Euro Zinsen gibt

Die Jahre der Niedrigzinspolitik waren für viele Deutsche daher besonders schmerzvoll. Doch mittlerweile wendet sich das Blatt – sowohl Tages- als auch Festgeldangebote versprechen wieder mehr Zinsen und damit eine höhere Rendite. Die besten Angebote für das Tagesgeld kommen auf über vier Prozent Zinsen und sind teils besser als mancher Festgeld-Deal in unserem Vergleich. Was lohnt sich für ein einjähriges Sparen mehr? Wir haben nachgerechnet.

Das derzeit beste Tagesgeld bietet die Suresse Direkt Bank* mit 4,02 Prozent Zinsen. Dieser Sonderzinssatz greift für sechs Monate und gilt nur für Neukunden. Im Anschluss greift der Basiszinssatz von derzeit 2,8 Prozent. Bei einer Anlagesumme von 3000 Euro für ein Jahr kommt man auf 103,91 Euro Zinsertrag. Besser ist das Tagesgeld der J&T Direktbank* mit 3,7 Prozent Zinsen. Hier greift keine Laufzeitbefristung, weshalb der Zinsertrag mit 111 Euro nach einem Jahr etwas höher ausfällt.

Suresse Direkt Bank* J&T Direktbank* Zinsen 4,02 Prozent 3,7 Prozent Basiszinssatz 2,80 Prozent – Anlagesumme 3.000 Euro 3.000 Euro Zinsen nach 6 Monaten 60,81 Euro 55,50 Euro Zinsen nach 12 Monaten 103,91 111 Euro

Festgeld versus Tagesgeld – der Faktor ist für die Rendite entscheidend

Das beste Angebot für ein einjähriges Festgeld kommt aktuell von der Resurs Bank über Weltsparen – 4,15 Prozent Zinsen* gibt es. Auch das Festgeld+ von Klarna verspricht mit 4,12 Prozent Zinsen* in einem Jahr eine hohe Rendite im Festgeld-Vergleich. Für die Berechnung haben wir wieder die 3.000 Euro als Anlagebetrag gewählt. Nach einem Jahr kommt man bei der Resurs Bank auf eine Rendite von 124,50 Euro, bei Klarna ist sie mit 123,60 Euro etwas geringer.

Trotz fast identischer Zinssätze ist das Festgeld für eine Geldanlage von einem Jahr oder länger die ertragreichere Anlageform. Der Grund: Die besseren Tagesgeldzinsen gelten meist nur für ein halbes Jahr. Angebote wie von der Suresse Direkt Bank fallen deshalb weg. Anders sieht es schon bei einer Anlagezeit von sechs Monaten aus. Bei 3.000 Euro Anlagesumme kommt man bei der Suresse Direkt Bank auf 60,81 Euro Zinsertrag.

Tagesgeld J&T Direktbank* Festgeld Resurs Bank* Zinsen 3,7 Prozent 3,97 (6 Monate) 4,15 Prozent (12 Monate) Verzinsung monatlich Über die gesamte Laufzeit Anlagesumme 3.000 Euro 3.000 Euro Zinsen nach 6 Monaten 55,50 Euro 59,55 Euro Zinsen nach 12 Monaten 111 Euro 124,50 Euro

Top-Renditen ohne Zinsbefristung: Alternativen zum Fest- und Tagesgeld

Im gleichen Zeitraum sind es bei Klarna (Festgeld+) mit 61,50 Euro nur knapp mehr. Hier sollten Sparer das flexiblere Tagesgeld als Anlage wählen. Der Vorteil hier: Das Geld kann flexibel verwaltet werden, Ein- und Auszahlungen sind hier jederzeit möglich. Das Festgeld rechnet sich bei einer Laufzeit von unter einem Jahr derzeit nicht und eignet sich damit für die mittelfristige Geldanlage. Zur Wahrheit gehört aber auch: Längere Laufzeiten verzinsen die Banken derzeit generell schlechter.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Sparerinnen und Sparer mit einer längerfristigen Anlageperspektive sollten sich daher auch über Alternativen zum Tagesgeld und Festgeld informieren. Neben klassischen Wertpapiergeschäften wie Aktien oder ETFs haben sich mittlerweile auch hybride Modelle am Markt etabliert. Dazu zählt etwa das CashPlus-Bankkonto von UnitPlus oder auch das Cash-Invest-Portfolio von quirion*. Beide Sparmodelle orientieren sich stark an der Leitzinsentwicklung.

Fazit zum Fest- und Tagesgeld: Welche Anlageform wann die bessere ist

Im Unterschied zum Tages- und Festgeld sind keine befristeten Laufzeiten im Spiel. Auch die Höhe der Anlagesumme ist bei beiden Alternativen frei wählbar. Es wird versucht, die Vorteile der traditionellen Geldanlage mit denen vom Kapitalmarkt zu kombinieren. In individuellen Fällen kann das rentabler sein als reine Tages- oder Festgeldangebote – umso mehr lohnt sich immer ein Vergleich. Die Investition in verschiedene Anlagearten wird von vielen Finanzexperten zudem empfohlen.

Unser Fazit: Für die kurzzeitige Geldanlage unter einem Jahr oder den Notgroschen eignet sich das Tagesgeld hervorragend. Für die mittel- bis längerfristige Anlage sind Festgeldangebote oder Kapitalmarkt-orientierte Alternativen zu empfehlen. Wertpapiere wie ETFs sollten generell immer mit Geld angelegt werden, welches kurzfristig nicht benötigt wird. Grundsätzlich sind Wertpapiergeschäfte für lange Anlagezeiten interessant. Und man sollte über eine gewisse Erfahrung verfügen.

