Forscher entdecken möglichen sechsten Geschmackssinn

Berlin. Zuerst waren es nur vier (süß, sauer, salzig, bitter). Nach dem Wissenschaftler Kikunae Ikeda wurden es fünf (süß, sauer, salzig, bitter, umami), und heute sollen es sogar sechs werden. Die Rede ist von den Grundgeschmacksrichtungen, die der Mensch mit der Zunge wahrnehmen kann. Forschende der University of Southern California in Los Angeles wollen nun eine sechste Sinnesqualität entdeckt haben: Ammoniumchlorid, das auch in Lakritz vorkommt.

Das Ergebnis ist zunächst nicht neu: Dass die Zunge auf Ammoniumchlorid reagiert, ist seit Jahrzehnten bekannt. Nicht aber, welches Empfängermolekül genau dafür verantwortlich ist. Das Forscherteam um die Neurowissenschaftlerin Emily Liman konnte nun zeigen: Salmiak, die salzig-scharfe Variante des hierzulande bekannten Lakritz, aktiviert einen Rezeptor auf Sinneszellen, von dem bereits bekannt ist, dass er auch sauren Geschmack wahrnimmt.

Das lässt sich nicht nur in Zellkulturen beobachten: In Experimenten haben die Forscher festgestellt, dass sich das Verhalten von Mäusen veränderte, je nachdem, ob sie den Salmiakrezeptor besaßen oder nicht. Funktionierte er, mieden die Mäuse Wasser, dem Ammoniumchlorid zugesetzt worden war. Funktionierte der Rezeptor nicht, ließen sich die Tiere nicht vom Geschmack des Salmiakwassers abschrecken.

Ammoniumchlorid: Geschmack als Schutz vor Schadstoffen

Ammoniumchlorid wird oft als ein unangenehmer Geschmack empfunden und hat sich wahrscheinlich entwickelt, um schädlichen Substanzen auszuweichen. Denn Stoffwechselprodukte von Ammoniumchlorid können in hohen Dosen für Tiere und Menschen giftig sein, sagt Studienleiterin Emily Liman: „Es ergibt also Sinn, dass wir Geschmacksmechanismen entwickelt haben, um es zu erkennen.“ Wie empfindlich Lebewesen auf Salmiakgeschmack reagieren, hängt ihrer Meinung nach stark von der Umgebung ab, in der sie leben.

Geschmacksrichtung umami bereits 1908 entdeckt

Den offiziellen Status eines neuen Geschmacks zu erlangen, ist allerdings kein leichtes Unterfangen. Wie das Beispiel des fleischig-würzigen Geschmacks umami zeigt, kann es Jahre dauern, bis ein Geschmack akzeptiert wird. Der japanische Chemieprofessor Kikunae Ikeda identifizierte die Sinneseigenschaft bereits 1908 und benannte sie nach den japanischen Wörtern „umai“ für „würzig“ und „mi“ für „Geschmack“. Doch erst Jahrzehnte später akzeptierte die westliche Wissenschaft, dass Umami ein eigenständiger Geschmack ist.