Statt Tagesgeld: Bank stellt revolutionäre Alternative vor – das steckt dahinter

Berlin.

Gute Tages- und Festgeldangebote gelten oft nur für bestimmte Laufzeiten und in manchen Fällen auch nur für neue Kunden

Gerade für die längerfristige Geldanlage kann sich daher der Blick auf Alternativen lohnen

Das Finanztech-Unternehmen UnitPlus bietet eine solche Alternative an – wir haben uns das Konzept genauer angeschaut

Momentan finden sich zahlreiche attraktive Tagesgeldangebote auf dem Markt. Allerdings bieten nur wenige davon dauerhaft stabile Zinsen. In der Regel endet das Zinsangebot nach einem halben Jahr und für die Kundinnen und Kunden gelten danach die Standardkonditionen. Dies ist besonders für diejenigen ein Problem, die mit langfristigen Sparzielen und regelmäßigen Einzahlungen planen. Hier bietet der Finanztechnologie-Konzern UnitPlus eine innovative Lösung an: CashPlus – eine neuartige Form des Tagesgeldkontos*. Wir haben dieses Modell eingehend analysiert.

CashPlus statt Tagesgeld? Für wen die neue Sparmethode interessant ist

Im Unterschied zum normalen Tagesgeld sind die Zinsen bei UnitPlus direkt an die Notenbankpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) gekoppelt. Für das CashPlus-Konto gelten keine Auflagen wie Maximalbeträge oder Laufzeitbegrenzungen – auch wird nicht zwischen Neu- und Bestandskunden unterschieden. Anders als beim traditionellen Tagesgeld gibt es zudem eine Kreditkarte zum CashPlus-Konto* dazu, mit der weltweit kostenlos auch ohne Fremdwährungsgebühren bezahlt werden kann.

ANZEIGE

Derzeit liegt der Zinssatz für das CashPlus-Konto bei 3,98 Prozent. Anpassungen an den Euro-Zinssatz seien jederzeit möglich, heißt es auf der Website des Unternehmens. Das CashPlus-Konto ist damit ein Hybrid aus Bank- und Tagesgeldkonto. Ähnlich wie bei der C24 Bank, wo es ebenfalls Zinsen für das Guthaben gibt. Im Unterschied zum C24-Deal* ist CashPlus jedoch nicht zeitlich befristet – und unterscheidet sich in einigen Punkten vom normalen Tagesgeld:

CashPlus Tagesgeld Zinsen 3,98 Prozent – jederzeit Anpassung an den kurzfristigen Euro-Zinssatz Bei verschiedenen Banken zwischen drei und vier Prozent – oft für maximal sechs Monate. Danach greift ein niedrigerer Basiszinssatz. Zinsertrag (Gutschrift) An Werktagen Monatlich oder vierteljährlich Laufzeit Keine Beschränkung Meist sechs Monate Zinsgarantie in der Neukundenaktion – danach oft unter ein Prozent Zinsen. Mindest- und Höchstbetrag Unbegrenzt Oft auf bis zu 100.000 Euro begrenzt Sicherheit Über Sondervermögen in jeder Höhe geschützt EU-Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro greift Gebühren 0,6 Prozent des angelegten Geldes pro Jahr – keine fixen Gebühren Meist kostenlos – es können aber Auflagen gelten wie eine verpflichtende Girokontoeröffnung. Zahlungsverkehr Weltweit kostenlos mit der UnitPlus Mastercard bezahlen und Geldabheben + 0,1 Prozent Cashback Nur Ein- und Auszahlungen auf ein Referenzkonto – kein direkter Zahlungsverkehr möglich Infrastruktur Verzinsung erfolgt über Kapitalmarkt Geld als Einlage bei einer Bank Sicherheit der Zinserträge Langfristig sicher – mögliche marginale Wertanpassungen durch Geld-Brief-Spanne an der Börse Sicher bis auf bei Bankinsolvenz

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Bank stellt „Tagesgeld 2.0“ vor – Was das Sparangebot einzigartig macht

„Als größte Pluspunkte ist die Verzinsung von CashPlus zu nennen, die direkt an die Notenbankpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) gekoppelt“, erklärt UnitPlus-Co-Founder Fabian Mohr unserer Redaktion. Auch können Kundinnen und Kunden weltweit ganz ohne Fremdwährungsgebühr mit CashPlus bezahlen. Das hat noch einen weiteren positiven Effekt: „Bei jeder Kartentransaktion mit der UnitPlus Mastercard erhält man 0,10 Prozent Cashback gutgeschrieben.“

Die Verzinsung passt sich dynamisch an die Notenbankpolitik an. Fabian Mohr, Co-Founder von UnitPlus

Das Geld werde aber nicht einfach als Cash ausgezahlt, sondern in CashPlus angelegt. Mohr weiter: „Die Anleger erhalten damit die Möglichkeit, über das Cashback selbst auch wieder Zinsen zu erwirtschaften.“ Hierfür muss die Kreditkarte nicht einmal zwingend mitgeführt werden. Die UnitPlus-Bankkarte kann „problemlos auch bei Apple Pay und Google Pay integriert werden“. Anlegerinnen und Anleger bewerten das Angebot von UnitPlus auf „Trustpilot“ im Schnitt mit 4,6 von 5 möglichen Sternen.

+++ viele Informationen finden Sie auch auf unserer Themenseite Kreditkarte +++

Erfahrungen mit CashPlus: Wie Anleger das „Tagesgeld 2.0“ bewerten

Positive Erfahrungen:

Kundenservice: Viele Kunden loben den Kundenservice von UnitPlus, insbesondere die schnelle und individuelle Antwort auf Anfragen.

Viele Kunden loben den Kundenservice von UnitPlus, insbesondere die schnelle und individuelle Antwort auf Anfragen. Einfache Anmeldung: Die Registrierung und Kontoeröffnung wird als unkompliziert und schnell beschrieben.

Die Registrierung und Kontoeröffnung wird als unkompliziert und schnell beschrieben. Gute Zinssätze: Einige Kunden schätzen die attraktiven Zinssätze, die UnitPlus bietet, und betonen, dass sie trotz Gebühren immer noch besser seien als bei vielen Konkurrenten.

Einige Kunden schätzen die attraktiven Zinssätze, die UnitPlus bietet, und betonen, dass sie trotz Gebühren immer noch besser seien als bei vielen Konkurrenten. Flexibilität: Kunden schätzen die Flexibilität, die UnitPlus biete – insbesondere die Möglichkeit, jederzeit auf ihr Investment zugreifen zu können.

Kunden schätzen die Flexibilität, die UnitPlus biete – insbesondere die Möglichkeit, jederzeit auf ihr Investment zugreifen zu können. Innovative Idee: Das Konzept von UnitPlus, insbesondere das CashPlus-Angebot, wird als innovativ und zukunftsweisend beschrieben.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Negative Erfahrungen:

Technische Probleme: Einige Kunden berichten von technischen Problemen, insbesondere mit der App, die als unzuverlässig und unübersichtlich beschrieben wird.

Einige Kunden berichten von technischen Problemen, insbesondere mit der App, die als unzuverlässig und unübersichtlich beschrieben wird. Unklare Zinsdarstellung: Einige Kunden finden die Darstellung der Zinsen und die täglichen Schwankungen in der App verwirrend und wünschen sich mehr Transparenz.

Einige Kunden finden die Darstellung der Zinsen und die täglichen Schwankungen in der App verwirrend und wünschen sich mehr Transparenz. Registrierungsprobleme: Es gab Berichte über Probleme mit dem Video-Ident-Verfahren während der Registrierung.

In der Summe überwiegen die positiven Erfahrungen. Vielfach von Anlegern gelobt wird, dass es bei UnitPlus weder versteckte Gebühren noch Lockangebote gebe. Auch der schnelle und freundliche Support wird in vielen Kommentaren lobend erwähnt. Im Unterschied zu vielen anderen Banken und Finanzdienstleistern gehe UnitPlus zudem auf die Trustpilot-Kommentare ein und gebe konstruktiv Rückmeldung.

Fazit zum CashPlus-Deal: Tagesgeld-Alternative mit vielen Extras

Unser Fazit zum Tagesgeld 2.0 von UnitPlus: Das Angebot ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Zum einen verspricht CashPlus längerfristig bessere Zinsen als viele Tagesgeld-Angebote – angelehnt an die Zinsentwicklung im Euroraum. Zum anderen gibt es eine Kreditkarte mit Cashback-Funktion kostenfrei dazu. Gerade Sparer mit einer längerfristigen Anlageperspektive, die keine Lust auf das „Zins-Hopping“ haben, profitieren von diesen Rahmenbedingungen.

Zu erwähnen ist, dass die Zinsen sinken, sollten auch die Leitzinsen wieder sinken. Der Vorteil könnte in Zukunft also schnell auch zum Nachteil werden. Da das Geld jedoch nicht gebunden und täglich verfügbar ist, könnte man es in einer solchen Situation auf eine andere Geldanlage umschichten. Mohr und viele andere Finanzexperten gehen jedoch davon aus, dass die Zinsen über einen absehbaren Zeitraum auf ungefähr dem jetzigen Zinsniveau ausharren werden.

„Die Notenbanken in Europa und den USA senden aktuell diese Signale, da die Inflation weiterhin deutlich über der angestrebten Zielmarke von zwei Prozent verharrt“, erklärt Mohr. Hiervon profitieren die Anlegerinnen und Anleger in Deutschland, die ihr Geld nicht oder nicht ausschließlich in Wertpapieren anlegen. In unserem Finanzratgeber zum Festgeld und Tagesgeld informieren wir Sie täglich über die besten Angebote am Markt und schätzen diese ein.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.