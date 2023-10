Auto am Prime Day: Bei diesen Top-Deals sparen Autofahrer viel Geld

Am Amazon Prime Day gibt es eine große Auswahl an Autozubehör zu reduzierten Preisen. Jetzt informieren!

Die Testsieger-Luftpumpe von DeWALT gibt es derzeit stark reduziert am Amazon Prime Day.

Amazon Prime Day 2023 Eiskratzer, Kompressor & Co: Beste Deals für Autofahrer

Berlin. Am Amazon Prime Day werden Produkte aus fast allen Bereichen zu günstigen Preisen angeboten. So wandern derzeit Smartphones, Fernseher, Laptops und viele weitere Artikel zu stark reduzierten Preisen in den digitalen Einkaufswagen.

In unserem Amazon Prime Day Newsblog stellen wir die besten Angebote für Produkte rund ums Auto vor. Ob Blitzerwarner, Eiskratzer, Handyhalter oder Luftpumpe – Amazon bietet Prime-Kunden eine große Auswahl an Autozubehör mit Rabatten von bis zu 50 Prozent.

Amazon Prime Day: Kfz-Produkte stark reduziert

Es gibt eine große Auswahl an Autozubehör auf dem Markt. Wir haben für Sie die besten Angebote für Autozubehör herausgesucht, damit Sie bis 0 Uhr von den exklusiven Sonderangeboten bei Amazon profitieren können:

Highlights: Der Dewalt Akku-Kompaktkompressor ist ein leistungsstarkes Gerät zum Aufpumpen und Absaugen von Luft für universelle Anwendungen, sowohl für Fahrrad- als auch für Autoreifen. Die Luftdruckanzeige kann individuell auf bar, kPA und PSI eingestellt werden, um den genauen Druck je nach Bedarf zu überwachen. Eine Besonderheit des Kompressors ist der 2-Stufen-Luftdruckschalter, der je nach Anwendung einen hohen Druck oder ein großes Volumen ermöglicht.

Gut zu wissen: Der Kompressor ist in einem robusten Gehäuse untergebracht, das zusätzlich durch einen Schutzbügel geschützt wird. Ein großer Tragegriff erleichtert den Transport und eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für gute Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Im Lieferumfang des Akku- und Netzkompressors sind außerdem ein Hochdruck- und ein Volumenschlauch, ein Satz Ventilaufsätze und Adapter sowie ein Anschlusskabel für den Zigarettenanzünder enthalten.

