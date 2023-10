Prime Day Deal-Ticker: Apple mit Hammer-Angebot - 40 Prozent reduziert

Berlin. Der Amazon Prime Day ist eines der größeren Shopping-Ereignisse des Jahres. Um Mitternacht sind zahlreiche Angebote mit satten Rabatten online gegangen. Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft sorgt Amazon mit den zweiten Prime Day des Jahres noch einmal dafür, dass Verbraucher viele Markenprodukte zu günstigen Preisen und mit vielen Rabatten kaufen können. Ende November läutet der Black Friday dann die heiße Shopping-Phase des Jahres ein.

Hier in unserem News-Blog zum Amazon Prime Day zeigen wir Ihnen die neusten Angebote. Ob Markenprodukte wie Apple, Samsung, Bosch oder besonders stark nachgefragte Geräte wie etwa Kaffeevollautomaten oder Waschmaschinen oder Laptops - hier im News-Blog erfahren Sie vor und am Prime Day die neuesten Empfehlungen unserer Redaktion. Wir geben Ihnen auch, wann immer es möglich ist, günstigere Alternativen, damit Sie eine Menge Geld sparen können.

➣ Amazon Prime Day 2023: Die besten Angebote auf einen Blick

Deal-Ticker zum Amazon Prime Day: iPad von Apple stark reduziert

Bislang konnten wir noch nicht so viele Apple-Produkte beim Prime Day erspähen. Das hat sich geändert. Denn das Apple iPad Pro 2021 gibt es nun um satte 40 Prozent reduziert. Zum Angebot geht es hier: Apple 2021 iPad Pro (11", Wi-Fi, 2 TB) für 1.249,00 statt 2089 Euro* (-40 Prozent)

Foto: Hersteller

Sony-Produkte stark reduziert

Beim Prime Day sind zahlreiche Produkte von Sony reduziert.

Sony Alpha ZV-E10 beim Prime Day

Foto: Hersteller

➣➣➣ Zum Amazon-Deal geht es hier: Sony Alpha ZV-E10 *

* Preis: 639,00€ (-26% Rabatt)

639,00€ (-26% Rabatt) Alternative: Bei eBay: Sony Vlogging-Kamera ZV-1F * für 487,99 Euro / Regulärer Preis: 649 Euro (-25 %)

Gut zu wissen: Die Sony Alpha ZV-E10 überzeugt mit einem klaren und deutlichen Ton dank ihres integrierten 3-Kapsel-Mikrofons und einem effektiven Windschutz, wie "Imtest" schreibt. Ihr Hybrid-Autofokus-System arbeitet schnell und leise, unterstützt durch KI-basiertes Echtzeit-Tracking und Augenerkennung. Die Kamera bietet zudem eine individuelle Konfigurierbarkeit mit anpassbaren Tasten und Rädern für einen erleichterten Zugriff auf wichtige Funktionen.

Es gibt weitere Sony-Kameras im Angebot beim Prime Day:





➣➣➣ Sony Alpha 7R IIIA Spiegellose Vollformat-Kamera für 1.899,90 Euro (-24 Prozent)

Amazon Fire TV-4-Serie Smart-TV mit 55 Zoll beim Prime Day

Satte 43 Prozent gibt es auf dem Amazon Fire TV 4.

Foto: Hersteller

Gut zu wissen: Der Amazon Fire TV 4 erhielt im Test von Computer Bild die Note "befriedigend". Die Stärken des Geräts liegen in seiner natürlichen Farbabstimmung und der Vielfalt an Streaming-Optionen. Allerdings wurde kritisiert, dass es dem TV an Farb- und Leuchtkraft mangelt, insbesondere im HDR-Modus, der etwas blass und dunkel erscheint. Für einen Aufpreis bietet das Schwestermodell Amazon Fire TV Omni eine bessere Bildqualität und zusätzliche Funktionen.

➣➣➣ Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV* mit 55 Zoll (140 cm), 4K UHD, lokales Dimmen, Sprachsteuerung mit Alexa, Preis: 529,99 Euro (-34 Prozent)

➣➣➣ Zum Angebot von Amazon: Amazon Fire TV-4-Serie Smart-TV mit 55 Zoll (140 cm)*, 4K UHD

Sonicare & Oral-B mit Top-Angebote

Die elektrischen Zahnbürsten von Sonicare und Oral-B gehören zu den besten Produkten, was die moderne Zahnpflege zu bieten hat. Beim Amazon Prime Day haben wir schon einige besonders stark reduzierte Produkte erspäht.

Philips Sonicare DiamondClean 9400 am Prime Day

Foto: Hersteller

Preis: 174,99 Euro ( 38 % Rabatt )

) ➣➣ Zum Angebot von Amazon : Philips Sonicare DiamondClean 9400 Elektrische Zahnbürste *

: * Alternative bei Ebay für 214 Euro

Gut zu wissen: Stiftung Warentest kürte die Philips Sonicare DiamondClean 9400 zum Testsieger mit einem Qualitätsurteil von "gut (1,8)". Die Zahnbürste fiel dabei mit einer durchweg positiven Bewertung und einer starken Akkulaufzeit von fast 120 Minuten auf.

Oral-B iO Series 9 am Prime Day

Foto: Hersteller

Preis: 211,99 Euro (-48% Rabatt)

➣➣ Zum Angebot von Amazon: Oral-B iO Series 9 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush *

Gut zu wissen: Die Oral-B iO Series 9 kam bei Testern gut an. Das lag unter anderem an ihrem intelligenten Drucksensor sowie dem Feedback über das Putzverhalten. Weiterer Pluspunkt: die lange Akkulaufzeit. Die Zahnbürste verfügt über sieben Reinigungsmodi und einen Quad-Timer, der alle 30 Sekunden vibriert, um den Benutzer daran zu erinnern, den Putzbereich zu wechseln. Der Drucksensor ändert die Farbe, um anzuzeigen, ob zu hart, zu weich oder mit dem richtigen Druck geputzt wird. Trotz ihres höheren Preises wurde die iO Series 9 für ihre fortschrittlichen Funktionen und die Verbesserung der Putzgewohnheiten gelobt. Allerdings gibt es auch Tester, die meinen, dass frühere Versionen genauso gut, dafür aber nicht so teuer seien. Günstigere elektrische Zahnbürsten vom Amazon Prime Day finden Sie hier.

Neue Top-Angebote im Deal-Ticker zum Amazon Prime Day 2023: Rabatte bei Amazon-SmartTVs

Amazon legt bei seinen eigenen Produkten schon zwei Tage vor dem Prime Day ordentlich los. Dabei fallen besonders drei Fernseher ins Auge. Weitere Fernseher-Angebote zum Prime Day finden Sie in diesem Artikel.

➣ Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV* mit 55 Zoll (140 cm), 4K UHD, lokales Dimmen, Sprachsteuerung mit Alexa, Preis: 529,99 Euro (-34 Prozent)

➣ Amazon Fire TV-4-Serie Smart-TV* mit 43 Zoll (109 cm), 4K UHD, Preis: 299,99 Euro (-40 Prozent)

➣ Amazon Fire TV-2-Serie HD-Smart-TV* mit 32 Zoll (81 cm), Preis: 149,99 Euro (-46 Prozent)

Der Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV mit 55 Zoll ist stark reduziert. Und das schon vor dem Prime Day.

Foto: Hersteller

Infos zum Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV*: Testberichte äußern sich zum Amazon Fire TV Omni QLED Serie Smart-TV überwiegend positiv. Die meisten Tester loben die helle QLED-Anzeige, den höheren Kontrast und bessere Farben als das Vorgängermodell bietet, wie PCMag schreibt.

Neue Angebote im Prime-Day-Ticker: Apple-Produkte schon jetzt deutlich reduziert

Einige Apple-Produkte sind schon vor dem Prime Day auf Amazon deutlich reduziert. Ganz vorne dabei ist natürlich das iPhone.

Der kleine Bruder des iPhone Pro Max: Das iPhone 14 Pro kommt ebenfalls mit einer starken Leistung und einer guten Kamera.

Foto: Amazon

Gut zu wissen: Das iPhone 14 Pro Max und das iPhone 14 Pro werden von vielen Nutzern gefeiert. Der größte Unterschied liegt in der Displaygröße: Das iPhone 14 Pro kommt mit einem 6,1-Zoll Super Retina XDR Display – das Pro Max Modell hat ein noch großzügigeres 6,7-Zoll Display. Dies macht das Pro Max ideal für Nutzer, die mehr Bildschirmfläche, zum Beispiel für Videos, wünschen. Die besten Apple-Produkte am Amazon Prime Day finden Sie hier.

Neue Angebote zum Prime Day: Smartwatches besonders beliebt

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Smartwatches. Qualität hat hier oft seinen Preis, allerdings gibt es auch günstige Produkte.

Die Fossil Gen 6 ist bei Amazon schon um 40 Prozent reduziert.

Foto: Hersteller

➣ Amazon-Deal: Fossil Smartwatch * für 179 Euro / Regulärer Preis: 299 Euro (-40 %)

Highlights: Die Fossil Gen 6 ist eine leistungsstarke Smartwatch, die das neue Wear OS 3 im Jahr 2022 unterstützen wird. Sie zeichnet sich durch ein schlankes Design aus und verfügt über ein 1,28-Zoll-AMOLED-Display, das zu den besten gehört. Trotz ihrer Funktionen hat sie bloß eine Akkulaufzeit von knapp einem Tag – kann jedoch in weniger als einer Stunde vollständig aufgeladen werden. Die besten Smartwatch-Angebote zum Prime Day finden Sie hier.

Es bieten sich auch diese Alternativen an:

➣ Amazon-Deal: Google Pixel Watch * für 295,99 Euro / Regulärer Preis: 379 Euro (-22 %)

➣ Amazon-Deal: Samsung Galaxy Watch5 Pro (45mm) * für 383 Euro / Regulärer Preis: 429 Euro (-11 %)

➣ Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) * für 416,19 Euro. Bei MediaMarkt für 399 Euro *



