Prime Day Saugroboter: Beste Angebote von Amazon

Saugroboter sind am Amazon Prime Day erfahrungsgemäß besonders günstig. Hier finden Sie die besten Angebote. Jetzt informieren!

Amazon Prime Day 2023 Saugroboter am Prime Day: Beste Angebote von Amazon

Berlin. Saugroboter sind erfahrungsgemäß am Amazon Prime Day besonders günstig zu erwerben. Das gilt auch für das zweite Shopping-Event des Jahres, die Amazon Prime Deal Days im Oktober. Die Alltagshelfer gibt es in vielen verschiedenen Varianten – zum Beispiel als Saug- und Wischroboter mit und ohne Ladestation. Für viele dieser Modelle gibt es am Aktionstag bei Amazon attraktive Angebote.

Welche Deals sich für Amazon Prime-Kunden besonders lohnen, haben wir in einer Liste der besten Putzroboter zusammengestellt.

Amazon Prime Day 2023: Beste Deals für Saug- und Wischroboter – unsere Tipps im Überblick

Philips Homerun Serie 3000 Saugroboter mit Wischfunktion am Amazon Prime Day

Putzroboter sind beim Amazon Prime Day häufig stark reduziert.

Foto: Amazon

Amazon-Deal: Philips Homerun Serie 3000 Saugroboter mit Wischfunktion * für 540,99 statt 679,99 Euro (- 20 Prozent)

Unsere Highlights: Der Staubsaugerroboter Philips Homerun Serie 3000 verfügt über eine hohe Saugkraft von bis zu 4.000 Pascal, die selbst groben Schmutz wie Krümel mühelos aufnimmt. Mithilfe der 360-Grad-Lasernavigation (LiDAR) scannt der Roboter die Wohnung und erstellt den Reinigungspfad, wobei er auch unter Möbeln und in Ecken reinigt. Nach der Reinigung kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück.

Gut zu wissen: Der Staubsaugerroboter von Philips passt seine Saugleistung automatisch an, wenn er auf einem Teppich steht, und verfügt über vier Saugstufen: Eco, Normal, High und Max. Er kann sowohl saugen als auch wischen und entfernt so Staub und Schmutz auf Hartböden effizienter. Tester sagen: Der Philips HomeRun der 3000er Serie bietet eine gute Leistung zu einem angemessenen Preis.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, Staubsaugerroboter beim Prime Day

Foto: Hersteller

➣➣➣ Zum Amazon-Deal geht es hier: ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, Staubsaugerroboter

Preis: 798,90 Euro (-14% Rabatt)

Highlights: Der ECOVACS DEEBOT X1 OMNI ist ein moderner Staubsaugerroboter mit Wischfunktion, der Funktionen wie etwa eine automatische Staubentleerung und Wassersäuberung mitbringt. Mit einer Saugleistung von bis zu 5.000Pa und einem neuen Wischsystem beseitigt er Flecken und Tierhaare effizient. Das Gerät ist zudem mit einer Kamera für optimierte Hindernisvermeidung ausgestattet. Mit einer Batterielaufzeit von über 260 Minuten und der TrueMapping 2.0-Technologie garantiert der X1 OMNI eine gründliche und effiziente Reinigung selbst in komplexen Raumstrukturen.

Gut zu wissen: Der ECOVACS DEEBOT X1 OMNI ist ein im Test vom Tech-Portal "The Verge" gut abschneidender Roboterstaubsauger, der jedoch einige Herausforderungen in Bezug auf seine Sprachsteuerungsfunktion hat. Der integrierte Sprachassistent reagiert manchmal nicht sofort und kann Schwierigkeiten haben, Befehle während des Betriebs des Staubsaugers zu hören, wie das Portal weiter schreibt. Die Speicherung von Fotos und Videos auf den Servern von ECOVACS könnte potenzielle Datenschutzprobleme aufwerfen.

Tikom G8000 Pro Saugroboter mit Wischfunktion am Amazon Prime Day

Nie wieder selbst Staub saugen – dieser Traum wird mit einem Saugroboter wahr. Mehrere Modelle sind während der Amazon Prime Deal Days zu reduzierten Preisen erhältlich.

Foto: Amazon

Amazon-Deal: Tikom G8000 Pro Saugroboter mit Wischfunktion * für 139,99 statt 279,99 Euro (- 50 Prozent)

Unsere Highlights: Der Saugroboter Tikom G8000 Pro bietet eine 2-in-1-Reinigungslösung, die sowohl kehrt als auch wischt. Mit einer Saugleistung von 4500PA und einer intelligenten Gyroskop-Navigation reinigt er die Wohnung schnell und gründlich. Der Roboter kann per App, Sprachassistent oder mit der mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden.

Gut zu wissen: Der G8000 erkennt Teppiche automatisch und erhöht die Saugleistung entsprechend. Außerdem verfügt der Roboter über Begrenzungsbänder, mit denen Sperrzonen festgelegt werden können. Bei niedrigem Akkustand kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück. Erfahrungen zeigen: Der Tikom G8000 ist ein einfacher Saugroboter, der mit seiner starken Saugleistung überzeugen kann. Dazu ist er ideal für die Reinigung von Tierhaaren, Teppichen und Hartböden. Tester äußern sich rundum positiv über das Gerät.

AIRROBO P20 Saugroboter am Amazon Prime Day

Auch App-gesteuerte Staubsaugerroboter sind am Prime Day oft rekordverdächtig günstig.

Foto: Amazon

Amazon-Deal: AIRROBO P20 Saugroboter * für 126,04 statt 179,99 Euro (- 30 Prozent)

Unsere Highlights: Der Saugroboter AIRROBO P20 verfügt über eine Saugleistung von 2800 Pascal und ein dreistufiges Reinigungssystem. Mit der Scraper-Technologie kann der Roboter feinsten Staub aus Bodenfugen und Teppichkanten entfernen.

Gut zu wissen: Der Staubroboter kann über die AIRROBO-App, Sprachbefehle oder die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Außerdem verfügt das Gerät über einen großen Staubbehälter mit einem Fassungsvermögen von 0,6 Litern und eine dreifache HEPA-Filtertechnologie. Was sagen Tester? Der AIRROBO P20 wird für seine hervorragende Reinigungsleistung und die benutzerfreundliche App gelobt. Er ist preisgünstig, hat jedoch Schwierigkeiten, tiefen Teppich zu reinigen und bleibt häufig stecken. Trotz dieser Herausforderungen bietet der AIRROBO P20 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

