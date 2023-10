Prime Day Kopfhörer: Beste Deals & Angebote von Amazon

Berlin. Am Amazon Prime Day gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Angebote für Elektronikartikel. Unsere Erfahrung zeigt, dass es sich am Prime Day lohnen kann, gerade die hochpreisigen Kopfhörer im Auge zu behalten. Denn viele der beliebtesten Modelle von Sony bis Bose sind am Prime Day bei Amazon zu reduzierten Preisen erhältlich.

Dieser Artikel listet die besten Kopfhörer-Angebote für Amazon Prime Kunden auf. Dazu gibt es die wichtigsten Produktinformationen.

Kopfhörer am Prime Day: Die besten Deals

Apple EarPods mit Lightning Anschluss am Amazon Prime Day

Zurück zu den Wurzeln: Kabelgebundene Kopfhörer von Apple sind am Amazon Prime Day bei den Kunden häufig gefragt.

Foto: Amazon

Amazon-Deal: Apple EarPods mit Lightning Anschluss * für 17,14 Euro / Regulärer Preis: 19,16 Euro (-11 %)

Unsere Highlights: Die Apple EarPods sind speziell an die Geometrie des Ohrs angepasst und bieten einen bequemen Sitz. Sie liefern eine hohe Audioqualität und verfügen über eine im Kabel integrierte Fernbedienung.

Gut zu wissen: Die EarPods sind mit einer Vielzahl von Apple-Geräten kompatibel, darunter iPhone, iPad und iPod touch. Voraussetzung ist das Betriebssystem iOS 10 oder höher.

Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Ladecase (2022) am Amazon Prime Day

Air-Pods von Apple waren bei den letzten Prime Days von Amazon stark reduziert.

Foto: Amazon

Unsere Highlights: Die Apple AirPods Pro bieten eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung und adaptive Transparenz. Außerdem sind personalisiertes 3D-Audio und vier Paar Silikon-Ohrstöpsel im Lieferumfang enthalten.

Gut zu wissen: Dank der Schutzklasse IPX4 sind die AirPods Pro schweiß- und wasserresistent. Das MagSafe Ladegerät bietet ebenfalls Schutz vor Staub und Feuchtigkeit.

