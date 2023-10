Prime Day Laptop: Beste Angebote von Amazon

Amazon Prime Day 2023 Laptops am Prime Day: Beste Angebote von Amazon

Berlin. Am Amazon Prime Day bietet der Online-Versandhändler jedes Jahr ein vielfältiges Angebot an stark reduzierten Artikeln an. Auch Elektronikartikel wie Laptops werden mit Rabatten angeboten. Die vergangenen Prime Days haben gezeigt, dass vor allem Notebooks von Herstellern wie LG, Windows stark reduziert wurden.

Hier erfahren Sie, bei welchen Notebooks Sie bei Amazon sparen können. Außerdem informieren wir Sie, worauf Sie beim Kauf von Notebooks am Prime Day achten sollten.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost

Ein wichtiger Hinweis vorneweg: Es gibt keine Garantien, dass die hier aufgeführten Produkte am Ende wirklich beim nächsten Prime Day im Oktober reduziert sind, allerdings zeigen Erfahrungen aus den Vorjahren, dass diese Produkte häufig stark reduziert wurden.

Amazon Prime Day 2023: Beste Laptop-Deals – unsere Tipps im Überblick

HP Laptop mit 17,3" FHD Display und Intel Core i3-1115G4 Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip (13,6 Zoll) Samsung Galaxy Book3 Laptop (15 Zoll) 2023 LG gram 17 Zoll Ultralight Notebook

HP Laptop mit 17,3" FHD Display und Intel Core i3-1115G4 beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Das HP 17 Laptop punktet mit einem leistungsstarken Intel Core i3-1115G4 Prozessor und 8GB DDR4 RAM, was ein flüssiges Multitasking ermöglicht. Das Hebescharnier-Design ist ein Pluspunkt für Ergonomie, es ermöglicht eine angenehmere Tippposition. Mit HP Fast Charge kann der Akku in nur 45 Minuten bis zu 50 Prozent aufgeladen werden, was die Wartezeiten erheblich reduziert. Das FHD-Display bietet mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln klare und brillante Bilder für eine optimale Darstellung digitaler Inhalte.

Gut zu wissen: "PCMag" bewertet den HP 17 als ein ausgezeichnetes Budget-Notebook für den allgemeinen Gebrauch, hervorgehoben durch sein scharfes, farbenfrohes Display. Trotz seiner Größe ist es relativ leicht und verfügt über eine komfortable Tastatur mit Nummernblock. Ein Manko ist der schnell volle 256GB SSD-Speicher. Und es fehlen Funktionen wie eine Tastaturbeleuchtung und ein Webcam-Privatsphärenschutz. Das Gerät bietet jedoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine solide Option für Benutzer, die ein großes Display bevorzugen.

➣➣➣ Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: HP Laptop | 17,3 Zoll (43,9 cm) mit FHD IPS Display für 499 Euro (-17 Prozent Ersparnis)

Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip (13,6 Zoll) am Amazon Prime Day

Ein Klassiker am Amazon Prime Day: Laptops von Apple.

Foto: Amazon

Unsere Highlights: Das MacBook Air 2022 wiegt nur 1,24 kg und ist mit einem 13,6 Zoll großen Liquid Retina Display ausgestattet. Es wird von einem M2 Chip angetrieben, der eine 8-Core CPU und GPU sowie 8 GB Arbeitsspeicher bietet. Das Gerät bietet außerdem eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden.

Gut zu wissen: Das Technikportal "The Verge" hebt in seinem Testbericht über das MacBook Air M2 (2022) die Neugestaltung und Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell hervor. Das Gerät ist dünner und leichter, bietet aber gleichzeitig eine verbesserte Bildschirmqualität und eine leistungsstärkere Webcam. Trotz der höheren Kosten wird das MacBook für seine alltägliche Leistung und Akkulaufzeit gelobt. Ein Kritikpunkt ist jedoch, dass es unter intensiven Arbeitslasten warm wird und aggressiv drosselt.

Samsung Galaxy Book3 Laptop (15 Zoll) am Amazon Prime Day

Samsung-Notebooks sind am Amazon Prime Day immer sehr beliebt.

Foto: Amazon

Amazon-Deal: Samsung Galaxy Book3 Laptop (15 Zoll) * für 906,55 Euro / Regulärer Preis: 1.077,98 Euro (-16 %)

Unsere Highlights: Das Samsung Galaxy Book3 verfügt über ein 15 Zoll großes AMOLED-Display und wird von einem Intel Core Prozessor der 13. Es bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB-A und zwei Thunderbolt 4-Ports. Das Audiosystem mit vier Lautsprechern und Dolby Atmos sorgt zudem für einen guten Klang.

Gut zu wissen: "PCWorld" bewertet das Samsung Galaxy Book 3 als zu teuer für ein Alltags-Laptop, obwohl es als Basis-Modell akzeptabel ist. Das Gerät ist für ein 15-Zoll-Modell dünn und leicht und bietet eine gute Akkulaufzeit. Allerdings wird die schwache Leistung, das blasse Display und die eher plastische Anmutung kritisiert. In Bezug auf Spezifikationen und Qualität ist es eines der schwächeren Samsung-Modelle, die der Autor in jenem Jahr getestet hat.

2023 LG gram 17 Zoll Ultralight Notebook am Amazon Prime Day

Klassiker beim Amazon Prime Day: Laptops von LG.

Foto: Amazon

Amazon-Deal: 2023 LG gram 17 Zoll Ultralight Notebook * für 1.511.59 Euro / Regulärer Preis: 1.914,96 Euro (-21 %)

Unsere Highlights: Das 17-Zoll-Ultralight-Notebook 2023 von LG gram ist ein leistungsstarker Begleiter für den Alltag, bietet bis zu 20 Stunden Videowiedergabe und wiegt nur 1.350 Gramm. Es läuft mit dem neuesten Betriebssystem Windows 11 und ist mit einem Intel Core i7-1360P Prozessor der 13. Das 17" 16:10 Display bietet eine Full HD Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln.

Gut zu wissen: Chip.de bewertet das LG Gram 17 (2023) als ein hochwertiges und leistungsfähiges Notebook, das sich durch sein stabiles und dennoch leichtes Gehäuse auszeichnet. Es bietet eine starke Leistung und eine lange Akkulaufzeit, was es zum idealen Begleiter für unterwegs macht. Allerdings ist der deutlich wahrnehmbare Lüfter, der bereits nach kurzer Zeit im Betrieb anspringt, ein Nachteil. Auch die Klangqualität der Lautsprecher konnte nicht besonders beeindrucken, obwohl der Preis des Notebooks als günstig eingestuft wird.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.