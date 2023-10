Prime Day Fernseher: Beste Angebote von Amazon

Fernseher gehören zu den Beststeller am Amazon Prime Day. Hier finden Sie die besten Angebote - jetzt informieren.

Amazon Prime Day 2023 Fernseher am Prime Day: Die besten Angebote

Berlin. Beim Kauf eines Fernsehers am Amazon Prime Day gilt es, Nerven zu behalten und – neben dem Preis – die technischen Spezifikationen im Blick zu haben: Auflösung, Bildfrequenz, Anschlussmöglichkeiten, Zubehör und Kompatibilität. In dieser Übersicht helfen wir Ihnen, die Prime Day-Angebote mit den Preisen alternativer Anbieter zu vergleichen, um sicherzustellen, dass Sie wirklich ein Schnäppchen machen.

Ein wichtiger Hinweis vorneweg: Es gibt keine Garantien, dass die hier aufgeführten Produkte am Ende wirklich beim nächsten Prime Day reduziert sind, allerdings zeigen Erfahrungen aus den Vorjahren, dass diese Produkte häufig stark reduziert wurden. Wir aktualisieren diesen Artikel aber am Amazon Prime Day fortlaufend, damit Sie am Amazon Prime Day schnell die besten Angebote finden.

55 Zoll: Nokia 4K UHD-Fernseher UN55GV310I 50 Zoll: Samsung RU7179 Ultra HD-Fernseher 42 Zoll: DYON Movie Smart 42 XT

1. Nokia 55 Zoll 4K UHD-Fernseher mit Android-TV UN55GV310I am Prime Day

Highlights: Der Nokia 55-Zoll-Fernseher bietet 4K UHD-Auflösung für klare und detaillierte Bilder. Er ist mit Android TV ausgestattet, das den Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Unterhaltungsinhalten ermöglicht. Die Sprachsteuerung mit Google Assistant erleichtert die Navigation und Suche nach Inhalten.

Gut zu wissen: Dieses Modell verfügt über einen Triple Tuner, der den Empfang von Fernsehsendern über verschiedene Quellen ermöglicht. Der integrierte Chromecast erleichtert das Streamen von Inhalten von mobilen Geräten auf den Fernseher.

2. Samsung 50 Zoll LED-TV RU7179 am Prime Day

Samsung 50 Zoll LED-TV RU7179 beim Amazon Prime Day.

Foto: Hersteller

Highlights: Der Samsung RU7179 bietet eine 4K UHD-Auflösung und ist mit Technologien wie HDR, PurColor und UHD Dimming für eine optimierte Bildqualität ausgestattet. Er unterstützt verschiedene Streaming-Dienste und ist mit Alexa, Google Assistant und Airplay 2 kompatibel. Der Fernseher bietet auch eine integrierte HD+ Funktion mit zusätzlichen Features.

Gut zu wissen: Der Fernseher verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 3x HDMI, 2x USB und WLAN. Für den Empfang von HD+ Sendern ist ein SAT-Empfang notwendig, und die Komfort-Funktionen sind für 6 Monate gratis testbar. Das Gerät gilt als günstiger Gaming-TV.

3. DYON Movie Smart 42 XT (42 Zoll) am Prime Day

DYON Movie Smart 42 XT (42 Zoll) beim Amazon Prime Day.

Foto: Hersteller

Bei Amazon: DYON Movie Smart 42 XT * für 209,99 Euro

für 209,99 Euro High End-Alternative: LG OLED42X37LA * für 1.177,48 Euro / Regulärer Preis: 1.699 Euro (-31 %)

Highlights: Der DYON Movie Smart 42 XT ist ein LED-Fernseher, der mit integrierten Apps für Prime Video und Netflix ausgestattet ist. HbbTV ermöglicht den Zugriff auf zusätzliche Inhalte und Informationen mit einem einfachen Tastendruck.

Gut zu wissen: Die CI+ Schnittstelle des Fernsehers ermöglicht die Nutzung von HD+ oder freenet Modulen, weshalb man keinen separaten Receiver benötigt. Testberichte für den DYON Movie Smart 42 XT heben hauptsächlich das gute Preis-Leistungs-Verhältnis des Fernsehers hervor. Die Bildqualität wird als zufriedenstellend bewertet. Es ist definitiv kein Premium-Produkt, aber solide im Preis.

