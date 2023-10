Fernseher am Prime Day stark reduziert: Beste Deals für SmartTVs

Fernseher gehören zu den Bestseller am Amazon Prime Day. Hier finden Sie die besten Angebote – jetzt informieren.

Amazon Prime Day 2023 Fernseher am Prime Day: Beste Angebote & Deals von Amazon

Berlin.

Fernseher sind bei Verbrauchern am Amazon Prime Day besonders nachgefragt

Auch dieses Mal gibt es einige Premium-SmartTVs im Angebot bei den Prime Days

Es gibt aber auch günstigere Produkte. Wir haben die besten Angebote für Sie herausgesucht

Beim Kauf eines Fernsehers am Amazon Prime Day gilt es, Nerven zu behalten und – neben dem Preis – die technischen Spezifikationen im Blick zu haben: Auflösung, Bildfrequenz, Anschlussmöglichkeiten, Zubehör und Kompatibilität. In dieser Übersicht helfen wir Ihnen, die Prime Day-Angebote mit den Preisen alternativer Anbieter zu vergleichen, um sicherzustellen, dass Sie wirklich ein Schnäppchen machen.

Wichtig: Der Amazon Prime Day richtet sich an potentielle Schnäppchenjäger, die bereits über ein Prime-Abo verfügen. Wer noch nicht über solch ein Abo verfügt, kann es hier abschließen * und die Vorteile der Mitgliedschaft ab dem nächsten Kauf nutzen.

Amazon Prime Day 2023: Beste Fernseher - Alle Angebote im Überblick

Fernseher-Deals bis 200 Euro

32 Zoll: Amazon Fire TV-2-Serie HD-Smart-TV * für 149,99 statt 279,99 Euro (-46 %)

statt 279,99 Euro (-46 %) 32 Zoll: CHIQ TV L32H7G * für 169 statt 299 Euro (-43 %)

Fernseher-Deals von 200 bis 500 Euro

Fernseher-Deals von 500 bis 1.000 Euro

55 Zoll: LG 55QNED819QA QNED-TV * für 699 statt 1.299 Euro (-46 %)

statt 1.299 Euro (-46 %) 58 Zoll: Philips 4K UHD-TV 58PUS8507/12 * für 736,37 statt 999 Euro (-26 %)

Amazon Fire TV-4-Serie Smart-TV mit 55 Zoll beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Der Amazon Fire TV-4-Serie Smart-TV mit 55 Zoll bietet 4K Ultra HD-Qualität, unterstützt durch Technologien wie HDR10 und HLG. Die Bildqualität ist scharf, mit einer bemerkenswerten Farbwiedergabe. Die Alexa-Sprachfernbedienung erleichtert die Navigation, ermöglicht die Suche nach Inhalten und das Abrufen von Informationen mit einem einfachen Sprachbefehl. Benutzer haben Zugriff auf eine breite Palette von Streaming-Diensten, darunter Netflix, Prime Video und Disney+.

Gut zu wissen: Der Amazon Fire TV 4 erhielt im Test von Computer Bild die Note "befriedigend". Die Stärken des Geräts liegen in seiner natürlichen Farbabstimmung und der Vielfalt an Streaming-Optionen. Allerdings wurde kritisiert, dass es dem TV an Farb- und Leuchtkraft mangelt, insbesondere im HDR-Modus, der etwas blass und dunkel erscheint. Für einen Aufpreis bietet das Schwestermodell Amazon Fire TV Omni eine bessere Bildqualität und zusätzliche Funktionen.

Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV vorm Prime Day stark reduziert

Foto: Hersteller

➣ Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV * mit 55 Zoll (140 cm), 4K UHD, lokales Dimmen, Sprachsteuerung mit Alexa

* mit 55 Zoll (140 cm), 4K UHD, lokales Dimmen, Sprachsteuerung mit Alexa Preis: 529,99 Euro (-34 Prozent)

Highlights: Der Amazon Fire TV Omni QLED Serie Smart-TV bietet ein 4K-Quantum-Dot-Display für eine klare und farbintensive Bildqualität. Unterstützt durch HDR, einschließlich Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive, garantiert der Fernseher realistische und dynamische Bilder. Die adaptive Helligkeit und das Full Array Local Dimming optimieren die Darstellung in Abhängigkeit von der Raumbeleuchtung und dem dargestellten Inhalt. Zudem ermöglicht die integrierte Alexa-Sprachsteuerung eine intuitive Bedienung und schnellen Zugriff auf eine breite Palette von Streaming-Diensten.

Gut zu wissen: Testberichte äußern sich zum Amazon Fire TV Omni QLED Serie Smart-TV überwiegend positiv. Die meisten Tester loben die helle QLED-Anzeige, den höheren Kontrast und bessere Farben als das Vorgängermodell, wie PCMag schreibt.

Sony BRAVIA XR, XR-50X90S, 50 Zoll Fernseher

➣➣➣ Zum Amazon-Deal geht es hier: Sony BRAVIA XR, XR-50X90S, 50 Zoll Fernseher *

* Preis :799,00 Euro (-36% Rabatt)

Highlights: Der Sony BRAVIA XR-50X90S überzeugt mit seinem kognitiven Prozessor XR, der für ein naturgetreues Seh- und Hörerlebnis sorgt. Gamer freuen sich über den Low-Latency-Modus und die variable Bildwiederholfrequenz, die insbesondere PlayStation 5-Spiele zum Highlight machen. Die integrierte Google TV-Funktion ermöglicht eine einfache Sprachsteuerung und Zugriff auf eine breite Palette von Inhalten.

Gut zu wissen: Der Sony BRAVIA XR-50X90S punktet mit guter Farb- und Helligkeitsdarstellung in verschiedenen Nutzungsszenarien und einer exzellenten Google TV-Benutzeroberfläche. Die Fernbedienung ist gut gestaltet und der flexible Standfuß ein Plus. Allerdings ist der Sound einigen Testberichten zufolge nur mittelmäßig.

Es gibt weitere SmartTVs von Sony im Angebot am Prime Day





➣➣➣ Sony XR-65X90K/P BRAVIA XR 65 Zoll Fernseher* für 1.059 Euro (-15 Prozent)

➣➣➣ Sony BRAVIA XR, XR-55A80L, 55 Zoll Fernseher* für 1.709,05 Euro (-12 Prozent)

➣➣➣ Sony XR-65A75K/P BRAVIA XR 65 Zoll Fernseher* für 1.389,00 Euro (-5 Prozent)

Samsung QLED 4K Q70C 65 Zoll Fernseher beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Der Samsung QLED 4K Q70C mit 65 Zoll aus dem Jahr 2023 setzt auf den Quantum Prozessor 4K, der mithilfe künstlicher Intelligenz Bild und Ton anpasst. Für Gamer könnte die Motion Xcelerator Turbo+ Technologie von Interesse sein, die eine Darstellung von Bewegtbildern in 4K-/120-Hz-Qualität verspricht. Das Feature Quantum HDR hebt den Kontrastumfang hervor und versucht, ein detaillierteres Bild zu liefern. Der Samsung Smart Hub & Gaming Hub zentralisiert Smart-TV- und Gaming-Apps, während der Object Tracking Sound Lite versucht, den Ton den Bewegungen auf dem Bildschirm anzupassen.

Gut zu wissen: Laut einem Test von Hifi.de ist der Samsung Q70C ein QLED-Fernseher aus der mittleren Preisklasse, der einige Features bietet, die normalerweise teureren Modellen vorbehalten sind – etwa Gaming in 4K mit bis zu 120 Hertz. Im direkten Vergleich mit dem preisgünstigeren Samsung Q60C zeigt der Q70C im Filmmaker-Modus nur geringe Unterschiede in der Bildqualität. Der Fernseher verfügt über ein 120-Hertz-Panel, hebt sich jedoch nicht von den Mini-LED-Fernsehern ab und steht somit unter Modellen wie dem Samsung QN90C.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Neo QLED 4K QN90C (85 Zoll)* für 3.599 Euro (-10 %)

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Neo QLED 4K QN90C (75 Zoll)* für 2699 Euro (-37 %)

Samsung Neo QLED 4K QN90C 65 Zoll Fernseher beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Der Samsung Neo QLED 4K QN90C mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll bietet eine 4K-Auflösung und setzt auf die fortschrittliche QLED-Technologie. Mit dem Neural Quantum Prozessor 4K, der auf künstlicher Intelligenz und 20 neuronalen Netzwerken basiert, verspricht der Fernseher ein optimiertes Seherlebnis. Für Audio-Enthusiasten bietet er Dolby Atmos und einen virtuellen 3D-Surround-Sound durch OTS+. Besonders für Gamer könnte die Unterstützung von 4K-Inhalten bei 120 Hertz interessant sein. Zudem integriert der Fernseher den Samsung Smart Hub, der den Zugriff auf eine Vielzahl von Smart-TV- und Gaming-Apps ermöglicht.

Gut zu wissen: Laut TechRadar überzeugt der Samsung Neo QLED 4K QN90C mit herausragender Bildqualität dank des Neural Quantum Prozessors und der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Das Neo Quantum HDR+ sorgt für dynamische HDR-Inhalte, wobei Dolby Vision nicht unterstützt wird. Der Gaming Hub bietet Cloud-Gaming, doch das Smart-TV-Interface könnte einfacher sein. Trotz höherem Preis bietet der QN90C bemerkenswerte Features.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung QLED 4K Q60C (75 Zoll)* für 1360,10 Euro (-34 %)

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung QLED 4K Q60C (85 Zoll)* für 1887,32 Euro (-37 %)

