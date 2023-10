Prime Day Waschmaschine: Die besten Angebote von Amazon

Waschmaschinen gehören zu den Beststellern am Amazon Prime Day. Hier finden Sie die beliebtesten Hersteller und Angebote auf Amazon.

Amazon Prime Day 2023 Waschmaschine am Prime Day: Die besten Angebote

Berlin. Der Amazon Prime Day ist für viele Verbraucher ein guter Moment, um nach neuen Haushaltgeräten Ausschau zu halten. Selbst Produkte von bekannten Marken wie Miele, Siemens & Co. sind im Aktionszeitraum bei Amazon oft reduziert.

Bei welchen Waschmaschinen gibt es die höchsten Rabatte? Oft fällt der Vergleich nicht leicht, denn gerade beim Prime Day sind meist unzählige Produkte im Angebot. Wir haben uns die besten Angebote für die verschiedenen Waschmaschinen-Modelle angeschaut und für Sie eine Auswahl erstellt.

Ein wichtiger Hinweis vorneweg: Es gibt keine Garantien, dass die hier aufgeführten Produkte am Ende wirklich beim nächsten Prime Day reduziert sind, allerdings zeigen Erfahrungen aus den Vorjahren, dass diese Produkte häufig stark reduziert wurden.

Amazon Prime Day 2023: Beste Waschmaschinen - Alle Angebote im Überblick

Siemens WG54G106EM iQ500 (10kg) Midea MF200W80WB-14AS (8jg) Gorenje WAM 74 SAP (7kg)

Siemens WG54G106EM Waschmaschine iQ500 (10kg)

Foto: Hersteller

Bei Amazon: Siemens iQ500 (WG54G106EM) * für 649 Euro

* Alternative für 10kg Wäsche: CHiQ CFL100-14586IM3XBW * für 449 Euro

Highlights: Die Siemens WG54G106EM Waschmaschine iQ500 ist mit der Energieeffizienzklasse A besonders energiesparend. Das speedPack L ermöglicht durch die varioSpeed-Option eine Beschleunigung des Waschprozesses und somit eine Zeitersparnis. Das integrierte Anti-Flecken-System sorgt für die optimale Behandlung und Entfernung der 16 hartnäckigsten Flecken.

Gut zu wissen: Die Maschine ist mit einem modernen LED simpleTouch Display ausgestattet, das eine komfortable Bedienung und ideale Lesbarkeit bietet. Ein spezielles Waschprogramm für Outdoor-Bekleidung und Imprägnieren ist vorhanden, das Funktionskleidung schont und deren wasserabweisende Eigenschaften erneuert. Diese Waschmaschine ist eine Amazon Exclusive Edition.

Midea MF200W80WB-14AS Waschmaschine (8kg)

Foto: Hersteller

Bei Amazon: Midea MF200W80WB-14AS * für 409 Euro

* für 409 Euro Alternative bei MediaMarkt: BEKO WLM81434NPSA (8kg) * für 399,99 Euro / Regulärer Preis: 879 Euro (-54 %)

Highlights: Die Midea MF200W80WB-14AS Waschmaschine bietet eine Kapazität von 8 kg und ist mit der Energieeffizienzklasse A klassifiziert. Die Inverter Technologie trägt zur Effizienz und Leistung der Maschine bei. Mit der Turbo Wash-Funktion wird die Waschzeit durch Erhöhung der Waschfrequenz um bis zu 40 Prozent reduziert.

Gut zu wissen: Die Mengenautomatik und Wasserstandswahl ermöglichen eine Anpassung des Wasserverbrauchs an die tatsächliche Belastung, was zur Senkung der Wasserrechnungen beiträgt. Trotz ihrer Kapazität ist die Maschine mit einer Tiefe von nur 480 mm relativ kompakt. Die Waschmaschine kann auch über eine App gesteuert werden, was für zusätzlichen Komfort sorgt.

Gorenje WAM 74 SAP Waschmaschine mit Dampffunktion (7 kg)

Foto: Hersteller

Bei Amazon: Gorenje WAM 74 SAP * für 389,99 Euro

* für 389,99 Euro Alternative bis 7kg mit Dampffunktion: Haier HW70-BP14636N * für 366,73 Euro

Highlights: Die Gorenje WAM 74 SAP Waschmaschine bietet Platz für bis zu 7 kg Wäsche und ist mit einem Inverter PowerDrive Motor ausgestattet. Die WaveActive Trommel sorgt für eine sanfte Wäschepflege. Die SteamTech Dampffunktion und 16 verschiedene Programme bieten Vielseitigkeit in der Wäschepflege.

Gut zu wissen: Die Maschine ermöglicht die Festlegung von Lieblingsprogrammen für eine personalisierte Nutzung. Sicherheitsfunktionen wie AquaStop und Kindersicherung sind integriert, um den Betrieb sicherer zu gestalten. Die Maschine hat kompakte Abmessungen von 60 × 85 × 46,5 cm, was sie für verschiedene Raumgrößen geeignet macht.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.