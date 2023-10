Prime Day Smartphone & Handy: Beste Angebote von Amazon

Berlin. Amazon bietet seinen Kundinnen und Kunden eine große Auswahl an Smartphones zum Kauf an. Viele Käufer warten jedoch bis zum Amazon Prime Day, um im Rahmen der Verkaufsaktion von exklusiven Rabatten zu profitieren. Besonders beliebt sind am Prime Day hochwertige Fernseher, Laptops und natürlich Smartphones. Android-Geräte von Marken wie Samsung, Huawei und Xiaomi sind an den Aktionstagen besonders stark reduziert. Aber auch Apple-Modelle, die sonst eher selten im Angebot sind, können am Prime Day günstiger erworben werden.

Bevor es am 11. Oktober losgeht, haben wir hier die beliebtesten Handymodelle aufgelistet, bei denen Amazon Prime Kunden gute Chancen auf einen großen Rabatt haben. Außerdem geben wir zu jedem Modell wichtige Hinweise.

Ein wichtiger Hinweis vorneweg: Es gibt keine Garantien, dass die hier aufgeführten Produkte am Ende wirklich beim nächsten Prime Day im Oktober reduziert sind, allerdings zeigen Erfahrungen aus den Vorjahren, dass diese Produkte häufig stark reduziert wurden. Wir aktualisieren diesen Artikel aber am Amazon Prime Day fortlaufend, damit Sie am Amazon Prime Day schnell die besten Angebote finden.

Amazon Prime Day 2023: Die besten Smartphone und Handy-Deals – unsere Tipps im Überblick

Samsung Galaxy S23 Ultra Google Pixel 6 Pro Apple iPhone 14 Pro XIAOMI Redmi Note 12 Pro

Samsung Galaxy S23 Ultra am Amazon Prime Day

Amazon-Deal: Samsung Galaxy S23 Ultra (256GB) * für 1.303,43 Euro / Regulärer Preis: 1.410,76 Euro (-8 %)

Unsere Highlights: Das Samsung Galaxy S23 Ultra überzeugt im Test von Chip.de in allen Bereichen. Der neu verbaute Snapdragon-Prozessor sorgt für eine hervorragende Performance – bei einer Akkulaufzeit von über 16 Stunden. Zudem sorgen das 6,8 Zoll große Display und die beiden Telekameras für gestochen scharfe Bilder und Videos. Abgerundet wird der Funktionsumfang durch den integrierten S Pen, der eine präzise Bedienung des Smartphones ermöglicht.

Gut zu wissen: Das Samsung Galaxy S23 Ultra war beim ersten Amazon Prime Day am 11. Juli stark reduziert und damit eines der begehrtesten Angebote. Ursprünglich für über 1.000 Euro gelistet, konnte es für knapp 900 Euro erworben werden. Der Preisnachlass von 17 Prozent ließ viele Nutzer zuschlagen.

Google Pixel 6 Pro am Amazon Prime Day

Unsere Highlights: Mit dem Pixel 6 Pro sagt Google Premium-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S21+ und dem iPhone 13 Pro den Kampf an. Erstmals setzt Google bei seinen Pixel-Smartphones auf einen eigenen Prozessor, den Google Tensor Chipsatz. Dieser sorgt für eine schnelle Leistung und unterstützt KI- und Machine-Learning-Prozesse.

Gut zu wissen: Bei Chip.de punktet das Pixel 6 Pro mit der Note "sehr gut" (1,4 Punkte). Nicht ohne Grund: Das gestochen scharfe OLED-Display mit HDR-Funktionalität unterstützt Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz. Außerdem kann das Gerät dank seiner KI-Fähigkeiten selbstständig live in Chats in beide Richtungen übersetzen oder Audioaufnahmen automatisch transkribieren.

Apple iPhone 14 Pro am Amazon Prime Day

Unsere Highlights: Das iPhone 14 Pro ist eines der Vorzeigemodelle von Apple für das Jahr 2023 und überzeugt mit der Qualität von Kamera und Display und hat darüber hinaus eine lange Akkulaufzeit. Auch die Auflösung ist gut: Das OLED-Panel hat eine Auflösung von 2.556 x 1.179 Pixel, was einer Pixeldichte von 463 ppi entspricht.

Gut zu wissen: Das iPhone 14 Pro wurde von Stiftung Warentest als eines der besten Smartphones des Jahres 2023 bewertet und erhielt die Gesamtnote 1,6. Im Vergleich zum regulären iPhone 14 und iPhone 14 Plus konnte die Pro-Version vor allem mit dem neuen 48 Megapixel Sensor der Hauptkamera und dem neuen Autofokus der Selfie-Kamera punkten.

XIAOMI Redmi Note 12 Pro am Amazon Prime Day

Unsere Highlights: Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro ist ein Mittelklasse-Smartphone, das eine Vielzahl von High-End-Funktionen zu einem erschwinglichen Preis bietet. So verfügt das Gerät über ein 6,67 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1080x2400 Pixeln und eine Hauptkamera mit beeindruckenden 108 Megapixel, das schöne Aufnahmen bei Tageslicht und Dämmerung ermöglicht.

Gut zu wissen: Chip.de bewertet das Redmi Note 12 Pro mit "sehr gut". Die Leistung ist zwar nicht auf Top-Niveau, aber für alltägliche Anwendungen und sogar 3D-Spiele völlig ausreichend. Das Handy punktet außerdem mit einem seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor und einer KI-Gesichtsentsperrung für zusätzliche Sicherheit.

