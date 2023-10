Smartphone & Handy am Prime Day stark reduziert: Beste Deals

Berlin.

Smartphones sind beim Amazon Prime Day oft stark reduziert

Auch bei diesem zweiten Prime Day des Jahres gibt es zahlreiche Angebote für Handys

Wir haben die besten Deals für Verbraucher aufgelistet

Amazon bietet seinen Kundinnen und Kunden eine große Auswahl an Smartphones zum Kauf an. Viele Käufer warten jedoch bis zum Amazon Prime Day, um im Rahmen der Verkaufsaktion von exklusiven Rabatten zu profitieren. Besonders beliebt sind am Prime Day hochwertige Fernseher, Laptops und natürlich Smartphones. Android-Geräte von Marken wie Samsung, Huawei und Xiaomi sind an den Aktionstagen besonders stark reduziert. Aber auch Apple-Modelle, die sonst eher selten im Angebot sind, können am Prime Day günstiger erworben werden.

Wir haben hier die besten Angebote für die beliebtesten Handymodelle aufgelistet, bei denen Amazon-Prime-Kunden gute Chancen auf einen großen Rabatt haben. Außerdem geben wir zu jedem Modell wichtige Hinweise.

Amazon Prime Day 2023: Die besten Smartphone und Handy-Deals

Hier finden Sie weitere Top-Empfehlungen aus der Redaktion:

Samsung Galaxy S23+ mit 512GB Speicherplatz beim Amazon Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Das Samsung Galaxy S23+ bietet mit 512 GB Speicher und 8 GB RAM eine solide technische Basis, wobei besonders die Unterstützung der 5G-Technologie hervorsticht. Die 50 MP-Weitwinkelkamera verspricht durch die Nightography-KI gute Aufnahmen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Der leistungsstarke Prozessors verspricht auch bei intensiver Nutzung wie Video-Streaming oder Gaming eine ausdauernde Akkulaufzeit.

Gut zu wissen: ComputerBILD beschreibt das Samsung Galaxy S23+ als gelungenen Kompromiss zwischen dem kleineren S23 und dem leistungsstarken S23 Ultra. Das Smartphone überzeugt im Test mit einer überdurchschnittlichen Leistung in allen Testkategorien und erreicht eine Testnote von 1,3 ("sehr gut"). Besonders hervorgehoben wird das hohe Arbeitstempo und das reaktionsschnelle Bedientempo. Einige Kritikpunkte sind der nicht erweiterbare Speicher und das Fehlen einer Klinkenbuchse. Trotzdem wird das S23+ als Geheimtipp der Serie bezeichnet, da es fast alle Funktionen des Ultra-Modells bietet.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Galaxy S23 Ultra mit 512 Gb Speicherplatz* für 1198,99 Euro (-24 %)

Samsung Galaxy S23 mit 128GB Speicher ohne Vertrag beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Das Samsung Galaxy S23, ausgestattet mit 128 GB Speicher und 8 GB RAM, unterstützt 5G und bietet USB- sowie Wi-Fi-Konnektivität. Auffällig ist sein Engagement für Nachhaltigkeit: Es verwendet teilrecyceltes Glas und PET-Film, und auch die Verpackung setzt auf umweltfreundliche Materialien. Die 50 MP-Weitwinkelkamera, kombiniert mit der Nightography-KI, verspricht verbesserte Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Prozessor, der für längeres Video-Streaming und Gaming optimiert ist, sorgt für eine lange Akkulaufzeit und hohe Aufladegeschwindigkeit.

Gut zu wissen: Das Samsung Galaxy S23 wurde im Test von CHIP für das exzellente Display des Smartphones gelobt. Bei der Ausstattung wurden keine kritischen Lücken festgestellt, und die Akkulaufzeit wurde als stark bewertet. Allerdings kann sich das Galaxy S23 in Bezug auf die Akkukapazität nicht mit den größeren Modellen, dem S23 Ultra und dem S23 Plus, messen. Ein Hauptkritikpunkt war der hohe Einführungspreis von rund 900 Euro, ein weiterer die lange Ladezeit des Geräts.

➣➣➣Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Galaxy A23 5G (64 GB / 4 GB)* für 188,99 Euro (-18 %)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G mit 128 GB Speicher beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Das Samsung Galaxy Z Flip3 5G kombiniert kompaktes Design mit leistungsstarken Funktionen. Mit einer Größe von 4,2 Zoll im zusammengeklappten Zustand passt es bequem in kleine Taschen. Das 1,9 Zoll Frontdisplay ermöglicht den schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen und Medien, ohne das Gerät öffnen zu müssen. Trotz seiner Flexibilität ist es robust: Es ist IPx8-wassergeschützt und hält bis zu 30 Minuten in 1,5m Wassertiefe stand. Der Rahmen aus Armur Aluminium schützt das Scharnier und verleiht dem Smartphone zusätzliche Stabilität.

Gut zu wissen: Das Samsung Galaxy Z Flip3 5G besticht im Test von T3 durch sein einzigartiges Klappdesign. Ein Kritikpunkt ist das Kamerasytem, das zwar solide, aber nicht herausragend ist. Das Smartphone fühlt sich trotz seiner Faltbarkeit robust an, unterstützt durch Materialien wie Armor Aluminium und Corning Gorilla Glass Victus. Ein weiterer positiver Aspekt ist die verbesserte Bauqualität im Vergleich zu früheren Modellen, wobei der Scharniermechanismus fest und zuverlässig wirkt. Trotz seiner vielen Funktionen gibt es Bedenken hinsichtlich der Platzierung des Fingerabdruckscanners und der Dicke des Geräts im zusammengeklappten Zustand.

Sony Xperia 10 V am Prime Day

Foto: BMO

➣➣➣ Zum Angebot von Amazon : Sony Xperia 10 V *

: * Preis: 349,89 Euro (-22%)

Highlights: Das Xperia 10 V sticht mit seinem leichten 5G-Smartphone-Gehäuse hervor. Die Front-Stereolautsprecher, unterstützt durch Hi-Res-Audio, garantieren ein intensives Hörerlebnis. Die integrierte Technologie zur Szenenerkennung und die Auswahl an drei Objektiven machen das Fotografieren zum Kinderspiel und sorgen für vielseitige, qualitativ hochwertige Aufnahmen. Das Xperia 10 V ist robust, wasser- und staubdicht, und somit der ideale Begleiter für den Alltag.

Gut zu wissen: Das Sony Xperia 10 V überzeugt mit einem OLED-Display, das lebendige Farben und scharfe Bilder liefert, allerdings ist es auf eine Bildwiederholrate von 60 Hz beschränkt, wie Chip.de schreibt. Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 18 Stunden ziemlich stark, aber das Gerät unterstützt kein induktives Laden und benötigt eine längere Zeit zum vollständigen Aufladen. Die Triple-Kamera ermöglicht schöne Aufnahmen, bietet jedoch keine 4K-Videoaufnahme. Trotz seiner Qualitäten ist das Xperia 10 V im Vergleich zur Konkurrenz, die mehr Funktionen für den gleichen Preis bietet, nicht besonders preiswert.

Weitere Deals zum Sony Xperia beim Amazon Prime Deal Day:





➣➣➣ Sony Xperia 10 IV* (5G Smartphone, 6 Zoll, OLED-Display , Dreifach-Kamera, 3,5-mm-Audioanschluss, 5.000mAh Akku, Dual SIM hybrid) für 289,89 Euro

➣➣➣ Sony Xperia 5 IV* (5G Smartphone, 6,1 Zoll, 4K HDR 120 Hz OLED-Display, Dreifach-Kamera mit optischem Zoom (ZEISS T*) für

759,89 Euro

➣➣➣ Sony Xperia 1 III 5G Smartphone* (16,5 cm, 4K HDR OLED Display, Triple-Kamera System, Android 12 SIM Free, 12 GB RAM, 256 GB Speicher) für 589,89 Euro (-26% Rabatt)

Sony Xperia 1 V (Next Gen Exmor T Sensor, 6,5 Zoll) beim Prime Day

Foto: Hersteller

➣➣➣ Zum Deal von Amazon geht es hier : Sony Xperia 1 V

: Preis: 1.259,89 Euro (-10% Rabatt)

Highlights: Das Xperia 1 V ist ein Smartphone, das sich besonders an Fotografie-Enthusiasten richtet, dank seiner erweiterten Kamerafunktionen, inspiriert von Sonys Alpha-Kameras. Das Gerät bietet ein 6,5-Zoll-4K HDR OLED-Display, das für ein gutes visuelles Erlebnis sorgt, allerdings könnte die Akkulaufzeit bei intensiver Nutzung eine Herausforderung sein. Die Audiofunktionen sind solide, aber nichts Außergewöhnliches, und während die Leistung für den täglichen Gebrauch mehr als ausreichend ist, gibt es Konkurrenten mit schnelleren Chipsätzen. Das Design ist ansprechend, wenn auch nicht revolutionär.

Gut zu wissen: Das Sony Xperia 1 V wird bei "Chip.de" als ein Oberklasse-Smartphone dargestellt, das in fast allen Bereichen überzeugt, aber mit einer längeren Akkuladezeit zu kämpfen hat. Die Performance, das Display und insbesondere die Ausstattung werden gelobt. Eine der größten Neuerungen ist der Kamerasensor, der zwar eine gute Bildqualität liefert, aber nicht als Revolution betrachtet wird. Das Smartphone bietet eine starke Performance, auch für Gaming, und überzeugt mit seiner Fotoqualität.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.