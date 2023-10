Prime Day Bosch: Beste Angebote von Amazon

Berlin. In der kommenden Woche stehen der nächste Prime Day an. Aus Sicht von Amazon ist der Zeitpunkt am 10. und 11. Oktober sicherlich nicht ganz ungünstig. Einerseits ist Weihnachten nur noch knapp zweieinhalb Monate entfernt, andererseits ist der Black Friday noch weit entfernt, so dass dem US-Konzern die alleinige Aufmerksamkeit der Amazon Prime-Kunden zuteil wird.

Besonders gefragt sind bei den Prime Days die Werkzeuge von Bosch. Der Hersteller aus Deutschland ist für seine Qualität bekannt, die Produkte entsprechend hoch im Preis. An den Prime Days von Amazon sind die Werkzeuge von Bosch oft stark reduziert. Nachfolgend finden Sie die beliebtesten Bosch-Deals zu den Prime Days.

Ein wichtiger Hinweis vorneweg: Es gibt keine Garantien, dass die hier aufgeführten Produkte am Ende wirklich beim nächsten Prime Day reduziert sind, allerdings zeigen Erfahrungen aus den Vorjahren, dass diese Produkte häufig stark reduziert wurden.

Amazon Prime Day 2023: Beste Bosch-Deals - Alle Angebote im Überblick

Bosch Professional 12V System Akkuschrauber Bosch Bit und Ratschenset Bosch Professional Winkelschleifer GWS 880 Bosch Professional Akku-Handstaubsauger GAS 18V-1 Bosch Professional 40-tlg. Schrauberbitset Bosch elektrische Fahrradpumpe Bosch Titanium Bohrer und Schrauber-Set

1. Bosch Professional 12V System Akkuschrauber GSR 12V-15 beim Amazon Prime Day

Amazon-Deal: Akkuschrauber Bosch GSR 12V-15 inkl. Akku und Ladegerät* für 136,99 Euro / Regulärer Preis: 142,61 Euro (-4 %)

Highlights: Der Bosch Professional Akkuschrauber ist ein Kraftpaket in kompakter Form, das für seine Leistungsstärke und Handhabungsfreiheit geschätzt wird. Mit einem kraftvollen 2-Gang-Getriebe liefert er ein Drehmoment von 30 Nm, was ihn zu einer guten Wahl für eine Vielzahl von Bohr- und Schraubarbeiten macht. Die integrierte LED-Leuchte sorgt für optimale Sichtverhältnisse bei der Arbeit.

Gut zu wissen: Käufer erhalten zwei 2,0 Ah Akkus, was die Arbeitszeit verlängert. Mitgeliefert werden auch 39 weitere Teile sowie eine Tasche. Bosch hat auch die Electronic Cell Protection (ECP) integriert, um den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung zu schützen.

2. Bosch Bit und Ratschenset beim Amazon Prime Day

Highlights: Das Bosch Bit und Ratschenset hat insgesamt 27 Teile. Die farbcodierten Schrauberbits erleichtern die schnelle Identifizierung und Auswahl des benötigten Bittyps. Nutzer schätzen die Qualität und Vielseitigkeit des Sets.

Gut zu wissen: Das Set enthält auch vier Steckschlüssel und eine Ratsche, was die Anwendungsmöglichkeiten erweitert. Die mitgelieferte Aufbewahrungsbox mit transparentem Deckel ist ziemlich praktisch.

3. Bosch Professional Winkelschleifer GWS 880 beim Prime Day

Highlights: Der Bosch Professional Winkelschleifer ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das für seine Langlebigkeit und Leistung bekannt ist. Mit einem Scheibendurchmesser von 125 mm und einem kompakten Getriebegehäuse ist er ideal für Arbeiten an engen Stellen.

Gut zu wissen: Sicherheitsmerkmale wie der Wiederanlaufschutz und die verdrehsichere Schutzhaube sind integriert, um die Sicherheit bei der Arbeit zu gewährleisten.

4. Bosch Professional Akku-Handstaubsauger GAS 12V beim Amazon Prime Day

Highlights: Der kabellose Bosch Akku-Handstaubsauger hat eine starke Saugleistung. Er ist ideal für die Reinigung von Werkstätten und Arbeitsbereichen. Die 650 Watt starke Turbine befördert pro Sekunde 15 Liter Luft durch den 408 Quadratzentimeter großen Filter.

Gut zu wissen: Der Staubsauger arbeitet mit einer Lautstärke von 84 dB. Er kann für die Reinigung von schwer erreichbarer Flächen benutzt werden. Der Staubsauger kommt allerdings ohne Akku.

5. Bosch Professional 40-tlg. Schrauberbitset am Amazon Prime Day

Highlights: Dieses umfangreiche Set bietet eine breite Palette von Bits, die für Bohrschrauber und Schraubendreher aller Marken geeignet sind. Die praktische Aufbewahrungsbox sorgt für eine gute Benutzerfreundlichkeit.

Gut zu wissen: Das Set enthält einen magnetischen Universalhalter mit Quick-Change-Funktion, der den Bitwechsel erleichtert und beschleunigt.

6. Bosch elektrische Fahrradpumpe / Luftpumpe / Mini Kompressor EasyPump

Highlights: Die EasyPump von Bosch ist eine elektrische Luftpumpe mit einem Gewicht von 430 g, die für das Aufpumpen von Reifen, Bällen und kleinem Wasserspielzeug bis zu einem Druck von 10,3 bar geeignet ist. Sie verfügt über eine Autostop-Funktion, die die Pumpe automatisch abschaltet, wenn der voreingestellte Druck erreicht ist. Das Digital-Display zeigt den aktuellen Druck, den Sollwert und den Akku-Ladestand an.

Gut zu wissen: Die Pumpe ist mit einer LED-Leuchte ausgestattet, die den Ventilbereich beleuchtet, um das Aufpumpen bei geringer Beleuchtung zu erleichtern. Sie schaltet sich bei Nichtverwendung automatisch ab, um Energie zu sparen. Das Aufladen erfolgt einfach über ein USB-C-Kabel. Im Lieferumfang sind die EasyPump, ein USB-Kabel, ein Volumenadapter, eine Ballnadel, ein Presta-Ventiladapter, eine Stofftasche und ein Karton enthalten.

7. Bosch Titanium Bohrer und Schrauber-Set beim Primeday

Highlights: Das Bosch 70-teilige X-Line Titanium Bohrer- und Schrauberbit-Set ist für die Bearbeitung von Holz, Stein und Metall konzipiert. Es ist kompatibel mit allen handgeführten und stationären Bohrmaschinen. Das Set wird in einem praktischen Bosch X-Line Koffer geliefert, der für eine übersichtliche Anordnung des Inhalts sorgt.

Gut zu wissen: Das Set enthält Spiralbohrer, die für Metall, Plexiglas und Kunststoffe geeignet sind, sowie Steinbohrer für Mauerwerk, Kalk-, Natur- und Kunststein. Auch Holzbohrer für Hartholz, Weichholz und Kunststoff sind enthalten. Die Vielseitigkeit des Sets macht es zu einem nützlichen Werkzeug für eine breite Palette von Bohr- und Schraubanwendungen.

