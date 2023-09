Amazon Same-Day-Lieferung: Städte & Regionen, Filter & Co. – Alle Infos

Wer bei Amazon bestellt, kann unter Umständen noch am selben Tag beliefert werden. Wie funktioniert die Same-Day-Lieferung? Alle Infos.

Amazon-Pakete können über die Same-Day-Lieferung noch am selben Tag zugestellt werden.

Lieferung am selben Tag

Berlin. Das Internet hat die Welt des Einkaufens revolutioniert. Viele Händler bieten immer kürzere Lieferzeiten an. Der stationäre Einzelhandel kann da kaum mithalten. Auf die Spitze hat es sicher Amazon getrieben. Denn wer beim größten Online-Händler der Welt einkauft, kann bei bestimmten Produkten sogar noch mit einer Zustellung am selben Tag rechnen. Same-Day-Lieferung nennt Amazon diesen Service. Übrigens ist dieser Service auch beim anstehenden Amazon Prime Day verfügbar.

Wie funktioniert die Amazon-Same-Day-Lieferung? Welche Kosten kommen auf Kunden zu? Und in welchen Städten und Regionen steht dieser Service überhaupt zur Verfügung? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten für die Amazon-Same-Day-Lieferung für Sie zusammengefasst.

Wie funktioniert Amazons Same-Day-Lieferung?

Die Same-Day-Lieferung steht nicht für alle Produkte zur Verfügung. Wenn ein Produkt noch am gleichen Tag zugestellt werden kann, weist das Amazon auf der Seite des jeweiligen Produkts aus. Kunden, die in den für die Same-Day-Lieferung verfügbaren Postleitzahlbereichen wohnen, können bei ihrer Bestellung dann einfach diese Option wählen und ihre Artikel zwischen 18 und 22 Uhr am selben Tag erhalten. Dieser Service ist von Montag bis Samstag verfügbar. Feiertage sind ausgenommen.

Verfügbarkeit der Same-Day-Lieferung: Städte und Regionen

Die Same-Day-Lieferung ist in einigen ausgewählten größeren Städten und Regionen verfügbar. Ob die Same-Day-Lieferung in Ihrer Region zur Verfügung steht, muss im Einzelfall bei jeder Bestellung überprüft werden. Das gilt selbst dann, wenn Ihre Region eigentlich für die Same-Day-Lieferung vorgesehen ist.

Bekannt ist, dass die Same-Day-Zustellung in diesen Regionen verfügbar ist (die Liste wird fortlaufend aktualisiert):

Aachen

Teile des Ruhrgebiets

Augsburg

Berlin

Bonn

Braunschweig

Bremen

Köln

Dresden

Düsseldorf

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Heidelberg

Mannheim

München

Münster

Nürnberg

Leipzig

Stuttgart

Kosten der Same-Day-Lieferung bei Amazon

Die Kosten für die Same-Day-Lieferung können variieren. Für Prime-Mitglieder ist dieser Service oft zu reduzierten Preisen oder sogar kostenlos verfügbar, abhängig vom Bestellwert und der Verfügbarkeit der Produkte. Nicht-Prime-Mitglieder können den Service gegen eine Gebühr nutzen. Allerdings muss der Bestellwert bei mindestens 20 Euro liegen. Das gilt auch für Prime-Kunden.

Wie finden Sie Produkte für die Same-Day-Lieferung über den Filter?

Auf der Produktseite wird, nachdem eine Lieferadresse ausgewählt wurde, eine Filteroption für Same-Day-Artikel angezeigt. Ein Countdown zeigt an, wie viel Zeit noch bleibt, um den Artikel zu bestellen, damit er noch am selben Tag zugestellt wird.

Was tun, wenn Ihre Same-Day-Lieferung nicht ankommt?

Sollte es zu Verzögerungen oder Problemen mit Ihrer Same-Day-Lieferung kommen, wenden Sie sich an den Amazon-Kundenservice. Für gewöhnlich können Sie den Status Ihrer Bestellung aber auch einfach online einsehen.