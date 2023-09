Prime Day Sony: Beste Angebote von Amazon

Berlin. Mit dem Amazon Prime Day bekommen Prime-Nutzer die Gelegenheit, Sony-Produkte wie Smartphones, Tablets oder Fernseher zu günstigeren Konditionen zu bekommen. Wie unsere Erfahrung von vergangenen Prime Days gezeigt haben, sind gerade Elektronik-Artikel renommierter Marken wie Sony, LG & Co. während des Aktionszeitraums oft stark reduziert.

In diesem Artikel bringen wir Ordnung in den unübersichtlichen Dschungel der besten Angebote von Amazon. Die besten Rabatte für verschiedene Sony-Produkte tragen wir hier für Kunden von Amazon Prime zusammen und liefern wichtige Hinweise gleich mit.

Ein wichtiger Hinweis vorneweg: Es gibt keine Garantien, dass die hier aufgeführten Produkte am Ende wirklich beim nächsten Prime Day im Oktober reduziert sind, allerdings zeigen Erfahrungen aus den Vorjahren, dass diese Produkte häufig stark reduziert wurden.

Amazon Prime Day 2023: Beste Sony-Deals – unsere Tipps im Überblick

Smartphone Smart-TV Kopfhörer Kamera

Die besten Smartphone-Angebote von Sony am Amazon Prime Day

Smartphones sind beim Amazon Prime Day häufig stark reduziert.

Foto: BMO

Unsere Highlights: Sony ist seit 2001 im Handymarkt aktiv. Die "Xperia"-Serie, 2008 gestartet, beinhaltet ein breites Spektrum mobiler Geräte ganz unterschiedlicher Preisklassen. Zwischen 300 und 1.300 Euro Grundpreis ist alles dabei. Die Modelle vereint das Herstellerversprechen, im Preis-Leistungsverhältnis besonders gute Bildschirme und Bildqualitäten anzubieten. Ebenfalls ist die Kameratechnik hervorzuheben. Eine Notwendigkeit, denn Sony vertreibt auch digitale Kameras.

Gut zu wissen: Produktvergleiche wie der Xperia-Test von Chip.de bestätigen den guten Ruf der Sony-Handys. Kaum ein Produkt, das nicht für seine Ausstattung oder Leistung gelobt wird. Ein großer Kritikpunkt fällt auf: der Preis. Wer bereit ist, kleine Einbußen bei Verarbeitung, Kamera & Co. in Kauf zu nehmen, kommt bei anderen Herstellern günstiger davon. Umso mehr lohnt sich am Prime Day ein Blick in die Sony-Angebote.

Die besten Smart TV-Angebote von Sony am Amazon Prime Day

Auch Fernseher kann man beim Amazon Prime Day häufig stark rabattiert kaufen.

Foto: BMO

Unsere Highlights: Wie bei den Xperia-Smartphones, setzt Sony auch bei Fernsehern auf Top-Bildtechnologie. Begriffe wie 4K und OLED, die lebendige Farben und hohe Kontraste bieten sollen, kommen häufig vor. Viele Sony-Fernseher unterstützen außerdem Dolby Atmos, Smart-Funktionen sind selbstverständlich und die Zeiten komplizierter Menüs vorbei.

Gut zu wissen: Qualität lässt sich Sony gut bezahlen. Über 5.000 Euro für deinen 65 Zoll-Fernseher sind möglich, aber es geht auch günstiger. Weil man sich bei Sony, so heißt es in Berichten häufig, auf Bildqualität, Sound und Verarbeitung verlassen kann, geht ein Griff zu günstigeren LED-Modellen in Ordnung.

Die besten Kopfhörer-Angebote von Sony am Amazon Prime Day

Klassiker beim Amazon Prime Day: Bluetooth-Kopfhörer.

Foto: BMO

Unsere Highlights: Sony ist auf dem Kopfhörermarkt durchaus eine Größe. Eigenen Aussagen zufolge nutzten 2021 elf Prozent der Deutschen Sony-Headphones. Im Preissegment leicht unter Apple & Co. angesiedelt, locken die Kopfhörer mit viel gelobtem Noise-Cancelling, Multi-Konnektivität zu zwei Geräten gleichzeitig und Akkulaufzeiten bis zu 30 Stunden. Bei eingeschaltetem Noise-Cancelling, versteht sich.

Gut zu wissen: Die Modellpalette ist unübersichtlich. Deshalb lohnt es sich, Produkte ähnlicher Preisgrößen zu vergleichen. So tat es Chip.de mit den In Ear-Hörern der Serie WF-1000 und den LinkBuds. Überraschend gut kommen die LinkBuds S weg, ein Konkurrenzprodukt zu AirPods und Galaxy Buds. Dabei sind sie das günstigste Produkt im Vergleich. Mit den im gleichen Artikel erwähnten Over Ear-Kopfhörern (Serie WH-1000) ist es ähnlich: Gute Leistung bei ungefähr halbem Preis im Konkurrenzvergleich. Eine genaue Recherche lohnt sich bei Sony-Kopfhörern also sehr.

Die besten Digitalkamera-Angebote von Sony am Amazon Prime Day

Kameras dürften beim Amazon Prime Day auch oft ihren Besitzer wechseln.

Foto: BMO

Amazon-Deal: Sony Alpha 6400 * für 840,53 Euro / Regulärer Preis: 1.149 Euro (-27 %)

* für 840,53 Euro / Regulärer Preis: 1.149 Euro (-27 %) Amazon-Deal: Sony RX100 III * für 499 Euro / Regulärer Preis: 849 Euro (-41 %)

* für 499 Euro / Regulärer Preis: 849 Euro (-41 %) Bei eBay: Sony Vlogging-Kamera ZV-1F * für 487,99 Euro / Regulärer Preis: 649 Euro (-25 %)

Unsere Highlights: Sony stellt ein breites Kamera-Sortiment für Hobby-Fotografen, Profis und auch Vlogger her. Eigens entwickelte Bildsensoren und Verarbeitungstechnologien begründen unter anderem den guten Ruf der Sony-Kameras. Viele Sony-Systemkameras sind spiegellos konstruiert, also keine "Spiegelreflexkameras". Dieses Detail verringert das Gewicht des Geräts, ohne dass die Bildqualität leidet.

Gut zu wissen: Einsteigern und erfahrenen Hobby-Fotografen werden häufiger die Serien Sony Alpha 6000 und 6400 (Systemkameras, 24 Megapixel, Alpha 6400 mit hoher Videoauflösung) und Sony RX100 bzw. DSC-HX empfohlen. Diese Modelle vereinen Qualitäten von Kompakt- sowie Systemkameras und sind zudem preislich günstiger als die Profi-Modelle.

