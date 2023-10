Prime Day Kindle, Amazon Fire TV Stick & Co.: Beste Angebote

Die Eigenprodukte sind am Amazon Prime Day meist besonders stark reduziert. Wir haben uns die Angebote angeschaut – die Top-Deals.

Amazon Prime Day 2023 Fire TV, Kindle & Co. am Prime Day: Beste Angebote

Berlin. Zum zweiten Mal veranstaltet Amazon in diesem Jahr einen Prime Day. Am 10. und 11. Oktober sind viele Produkte stark reduziert. Dazu zählen auch die Amazon-Eigenprodukte wie der Fire TV Stick oder der Kindle eReader. Schon jetzt können Käuferinnen und Käufer bei diesen Angeboten sparen. Wir haben uns die Produkte genauer angeschaut und die besten Angebote für Amazon-Produkte herausgesucht. Noch ein Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert, damit Sie die besten Angebote schnell finden können.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Amazon Prime Day 2023: Die besten Amazon-Deals - unsere Tipps im Überblick

Amazon Fire TV-Stick Kindle eReader Amazon Echo Blink Outdoor HD-Überwachungskamera Amazon Fire TV Cube Fire HD 10 Kids Pro-Tablet Amazon Fire Max 11-Tablet

Fire TV-Stick-Angebote am Amazon Prime Day

Der Fire TV Stick 4k Max ist die Premiumvariante des Fire-TV-Stick-Familie. An den Prime Days zählen die Sticks zu den beliebtesten Angeboten.

Foto: Amazon

Unsere Highlights: Die "Fire TV Ambient Experience verwandelt" den TV in ein intelligentes Display mit einer Informationsanzeige – oder Alternativ in eine Bildergalerie mit beeindruckenden Kunstwerken. Kunden können ihre Kalender und Erinnerungen einsehen, Notizen für Familienmitglieder hinterlassen, Smart-Geräte steuern und vieles mehr. Zudem können personalisierte Hintergrundbilder erstellt werden, indem man Alexa einen kreativen Befehl gibt. Der neue Fire TV Stick 4K bietet eine fast 30 Prozent bessere Leistung als die vorherige Generation

Gut zu wissen: Sogenannte TV-Sticks wie der "Fire" von Amazon dienen als Streaming-Player. Mittels Einstecken in den HDMI-Eingang des Fernsehers wird der Zugriff auf diverse Streaming-Plattformen gewährt. Diese bleiben allerdings weiterhin gesondert kostenpflichtig; der TV-Stick ermöglicht den Zugang lediglich technisch. Übrigens: Neben dem Fire TV-Stick vertreibt Amazon vmit dem TV-Cube ein Kombigerät aus Echo-Gerät und Streaming-Produkt.

➣ Ähnliche Produkte auf Amazon im Angebot: Alexa-Sprachfernbedienung Pro, mit Remote Finder, TV-Steuerungstasten und Tastenbeleuchtung für 29,99 Euro (-25% Rabatt)

Amazon Fire TV Cube beim Prime Day

Foto: Hersteller

➣➣➣ Zum Deal auf Amazon : Amazon Fire TV Cube, Streaming-Mediaplayer mit Sprachsteuerung mit Alexa*

: Amazon Fire TV Cube, Streaming-Mediaplayer mit Sprachsteuerung mit Alexa* Preis: 109,99 Euro (-31 % Rabatt)

Highlights: Der Amazon Fire TV Cube überzeugt als schneller Streaming-Mediaplayer mit einem Octa-Core-Prozessor und der Unterstützung für Wi-Fi 6E. Nutzer können mit Alexa nicht nur das Gerät, sondern auch kompatible Fernseher und Soundbars steuern. Die Bildqualität in 4K, unterstützt durch Dolby Vision und HDR, sorgt für ein beeindruckendes Seherlebnis. Zudem dient der Cube als zentrale Steuereinheit für das Smart Home und ermöglicht den einfachen Zugriff auf eine Vielzahl von Entertainment-Inhalten.

Gut zu wissen: In einem Testbericht von "The Verge" wird der Amazon Fire TV Cube 2022 als der bisher schnellste und fähigste Streaming-Player des Unternehmens gelobt. Er bietet eine Kombination aus Echo-Lautsprecher und Fire TV, die sowohl Hands-free Alexa-Sprachbefehle als auch 4K-Streaming in allen gängigen HDR-Formaten unterstützt. Trotz seiner verbesserten Leistung und Konnektivität, einschließlich Wi-Fi 6E und einem neuen HDMI-Eingang, wird der Fire TV Cube für die Einblendung zu vieler Werbeanzeigen kritisiert. Die Rezensenten bemängeln das Fehlen von Unterstützung für Apple AirPlay und Google Cast.

Kindle-Angebote am Amazon Prime Day

Das neue Flaggschiff von Kindle lässt sich kabellos aufladen.

Foto: Amazon

Unsere Highlights: Der eReader Kindle von Amazon bietet mit seinem "E-Ink-Technologie" ein papierähnliches Display, das selbst bei direktem Sonnenlicht gut lesbar ist. Die lange Akkulaufzeit und das integrierte Wöterbuch sind ebenfalls als Highlights zu nennen. Zudem ist das Modell Kindle Paperwhite gegen eindringendes Wasser geschützt (IPX8-Zertifikat). Die Modelle können gegen Aufpreis "ohne Werbung" bestellt werden, die ansonsten auf dem Sperrbildschirm gezeigt werden.

Gut zu wissen: Das Amazon Kindle 2022 überzeugt mit einem scharfen Display und USB-C-Ladung, bietet jedoch nicht die Wasserdichtigkeit oder einstellbare Farbtemperatur der Frontbeleuchtung wie das Paperwhite. Mit 16 GB Speicherplatz übertrifft es das Basismodell des Paperwhite. Die Leseerfahrung wird durch die anpassbare Frontbeleuchtung und den Dark Mode verbessert. Trotz kleiner Mängel bietet das Kindle 2022 ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, schreibt etwa "The Verge".

Echo Dot (5. Gen., 2022) beim Prime Day

Mehr als nur ein Bluetooth-Lautsprecher: Der Echo Dot von Amazon.

Foto: Amazon

Highlights: Der Echo Dot steht an der Spitze von Amazons Liste der smarten Lautsprecher und präsentiert sich in einem schlanken Design, komplettiert mit allen Alexa-Funktionen. Dies ermöglicht den Nutzern, ihre Lieblingsmusik zu hören, aktuelle Nachrichten zu erhalten, sich über das Wetter zu informieren, vernetzte Haushaltsgeräte zu bedienen und vieles mehr. Im Vergleich zu früheren Modellen liefert der Echo Dot dank verbesserter Lautsprechertechnologie einen deutlich präziseren und intensiveren Sound.

Gut zu wissen: Der Amazon Echo Dot der fünften Generation bietet einige Neuerungen, darunter einen leicht vergrößerten Treiber und Bewegungssensoren für Tap-Gesten. Auch wenn die Klangqualität keine großen Sprünge gemacht hat, bietet der Echo Dot ein solides Hörerlebnis für seinen Preis. Er übertrifft in der Klangqualität den Google Nest Mini, kann aber mit größeren, teureren Modellen wie dem Amazon Echo oder Google Nest Audio nicht mithalten.

Blink Outdoor, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Das Blink Outdoor und Mini Bundle bietet eine umfassende Überwachungslösung für den Innen- und Außenbereich. Die Outdoor-Kamera ist batteriebetrieben und witterungsbeständig, bietet HD-Videoqualität und Infrarot-Nachtsicht. Im Inneren sorgt die Blink Mini mit 1080p HD-Video und Zwei-Wege-Audio für Sicherheit. Beide Kameras sind mit Bewegungserfassung ausgestattet und senden Benachrichtigungen direkt an Ihr Smartphone. Die Einrichtung ist unkompliziert und erfordert keine professionelle Installation. Mit Alexa-Kompatibilität ermöglichen die Kameras eine bequeme Sprachsteuerung.

Gut zu wissen: Die Outdoor-Kamera von Blink, jetzt im Besitz von Amazon, hat sich seit ihrer ersten Einführung verbessert und bietet nun 1080p-Videoqualität, Alexa-Sprachbefehle und IFTTT-Applets, wie in der PCMag-Review hervorgehoben wird. Die Kamera ist witterungsbeständig und wird von zwei AA-Batterien betrieben, die bis zu zwei Jahre halten können. Die Videoqualität ist scharf, aber die Nachtsicht könnte verbessert werden. Ein Abonnement ist erforderlich, um Videos in der Cloud zu speichern, aber es besteht auch die Möglichkeit, Videos lokal zu speichern. Die Kamera ist preiswert, aber die Wyze Cam Outdoor* bietet mehr Funktionen.

Weitere Produkte aus der Blink-Reihe bei Amazon im Angebot

➣ Blink Mini – Kompakte, smarte Plug-in-Überwachungskamera für innen* für 20,99 Euro (-40 Prozent Rabatt)

➣ Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera* für 89,99 Euro (-50 Prozent Rabatt)

➣ Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera* für 49,99 Euro (-50 Prozent Rabatt)

Fire HD 10 Kids Pro-Tablet beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Das 10,1-Zoll-Tablet ist speziell für Kinder konzipiert und kommt mit einer robusten, kindgerechten Hülle und einer zweijährigen Sorglos-Garantie. Unter der Haube arbeitet ein leistungsstarker Octa-Core-Prozessor mit 3 GB RAM, der ein flüssiges Benutzererlebnis garantiert. Das Full-HD-Display, gefertigt aus verstärktem Aluminium-Silikat-Glas, stellt Inhalte brillant und farbintensiv dar. Die integrierten Filter des Web-Browsers und die Möglichkeit für Eltern, bestimmte Websites zu sperren, sorgen für ein sicheres Surf-Erlebnis.

Gut zu wissen: "PCMag" hebt die kinderfreundlichen Funktionen und die Elternkontrollen des Amazon Fire HD 10 Kids hervor. Es wird als eine kostengünstige Option für Eltern gelobt, die ihren Kindern Zugang zu einer sorgfältig kuratierten Bibliothek von kinderfreundlichen Inhalten ermöglichen möchten. Die robuste Hülle und die detaillierten elterlichen Kontrollmöglichkeiten sind besonders hervorzuheben. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass der App Store einige beliebte Comics-Apps und Spiele vermisst und nicht genügend Leistung für Action-Gaming bietet.

Ähnliche Produkte auf Amazon im Angebot

➣ Fire HD 8 Kids-Tablet, 8-Zoll-HD-Display*, für Kinder von 3 bis 7 Jahren für 89,99 Euro (-44% Rabatt)

➣ Fire HD 8 Kids Pro-Tablet, 8-Zoll-HD-Display, für Kinder von 6 bis 12 Jahren für 89,99 Euro (-44% Rabatt)

➣ Fire HD 10 Kids-Tablet, ab Vorschulalter, für 134,99 Euro (-37% Rabatt)

Amazon Fire Max 11-Tablet

Foto: Hersteller

➣➣➣ Zum Deal auf Amazon : Amazon Fire Max 11-Tablet*

: Amazon Fire Max 11-Tablet* Preis: 189,99 Euro (-30%)

Highlights: Das Amazon Fire Max 11-Tablet präsentiert sich als leistungsstarkes und vielseitiges Gerät, das sowohl Unterhaltung als auch Produktivität in den Vordergrund stellt. Der klare 11-Zoll-Bildschirm bietet eine beeindruckende Auflösung und ist ideal für das Streaming von Medieninhalten, während der leistungsstarke Octa-Core-Prozessor und 4 GB RAM ein reibungsloses und reaktionsschnelles Benutzererlebnis gewährleisten. Das schlanke Aluminium-Design, verstärkt durch robustes Glas, verspricht eine erhöhte Widerstandsfähigkeit, und die beeindruckende Akkulaufzeit von 14 Stunden garantiert, dass das Tablet den ganzen Tag über einsatzbereit ist.

Gut zu wissen: Das Amazon Fire Max 11 wird in einem Test vom "Guardian" für sein ansprechendes Design gelobt, stößt jedoch aufgrund seiner Software auf Kritik. Das Tablet läuft mit Fire OS 8, basierend auf Android 11, und bietet nur eine grundlegende Split-Screen-Multitasking-Funktion. Es fehlt die Fähigkeit, freischwebende Fenster zu haben. Ein weiteres großes Problem ist der Amazon App Store. Das Fire Max 11 hat keinen offiziellen Zugang zum Google Play Store oder zu den Apps von Google.

Ähnliche Produkte bei Amazon im Angebot:

➣ Fire HD 10-Tablet für 84,99 Euro*

➣ Fire HD 10 Plus-Tablet für 114,99 Euro*

➣ Fire HD 8-Tablet, 8-Zoll-HD-Display, 32 GB für 64,99 Euro

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.