Beste Deals beim Prime Day: Diese Hammer-Angebote sind stark reduziert

Der zweite Amazon Prime Day des Jahres ist gestartet. Was sind die besten Deals? Wir haben uns ein paar Angebote angeschaut.

Der Amazon Prime Day läuft auf Hochtouren: Es gibt viele exklusive Angebote und Rabatte, die nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sind

Top-Marken von Samsung, Apple sind bis Mitternacht im Angebot

Wir geben Ihnen einen Überblick über die besten Angebote, damit Sie kein Schnäppchen verpassen. Wir haben diesen Artikel nach Kategorien sortiert. Er wird fortlaufend aktualisiert

Der zweite Amazon Prime Day des Jahres ist gestartet. Satte Rabatte und viele exklusive Angebote für Amazon Prime-Mitglieder machen die zwei Tage zur ersten Gelegenheit für Weihnachtseinkäufe. Wenige Wochen später steht Ende November zudem der Black Friday an – ebenfalls eine Möglichkeit, um tolle Schnäppchen zu ergattern. Was sind die besten Angebote? Hier im Artikel schauen wir uns die Deals genauer an.

Prime-Kunden profitieren übrigens von einer schnellen Lieferung, häufig schon am nächsten Tag. Zur Registrierung für Amazon Prime geht es hier.

Prime Day 2023: Die bei unseren Lesern beliebtesten Angebote

Amazon Prime Day: Diese Produkte sind besonders interessant

Smartphone-Deals

Prime Day Apple: Zubehör für iPhone & Co.

Fahrzeug-Zubehör am Amazon Prime Day

Fire TV-Stick-Angebote am Amazon Prime Day

Gut zu wissen: Sogenannte TV-Sticks wie der "Fire" von Amazon dienen als Streaming-Player. Mittels Einstecken in den HDMI-Eingang des Fernsehers wird der Zugriff auf diverse Streaming-Plattformen gewährt. Diese bleiben allerdings weiterhin gesondert kostenpflichtig; der TV-Stick ermöglicht den Zugang lediglich technisch. Übrigens: Neben dem Fire TV-Stick vertreibt Amazon vmit dem TV-Cube ein Kombigerät aus Echo-Gerät und Streaming-Produkt.

Dyson-Alternativen am Prime Day

Akku-Staubsauger: Tineco Pure ONE S15 PRO Smart * für 449 statt 598 Euro (-25 %)

statt 598 Euro (-25 %) Haartrockner: Philips MoistureProtect * für 59,99 statt 89,99 Euro (-33 %)

Weitere Top-Angebote von Dyson und Alternativen am Amazon Prime Day finden Sie in unserem Artikel .

Elektrische Zahnbürsten und Mundduschen am Prime Day

Speichermedien mit Rabatten von über 50 Prozent

Amazon Prime Day 2023: Beste Fernseher - Angebote im Überblick

Fernseher-Deals bis 200 Euro

32 Zoll: Amazon Fire TV-2-Serie HD-Smart-TV * für 149,99 statt 279,99 Euro (-46 %)

statt 279,99 Euro (-46 %) 32 Zoll: CHIQ TV L32H7G * für 194,99 statt 299 Euro (-35 %)

Fernseher-Deals von 200 bis 500 Euro

Fernseher-Deals von 500 bis 1.000 Euro

55 Zoll: LG 55QNED819QA QNED-TV * für 699 statt 1.299 Euro (-46 %)

Weitere Fernseher-Deals vom Amazon Prime Day finden Sie nachfolgend.

Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV vorm Prime Day stark reduziert

➣ Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV * mit 55 Zoll (140 cm), 4K UHD, lokales Dimmen, Sprachsteuerung mit Alexa

* mit 55 Zoll (140 cm), 4K UHD, lokales Dimmen, Sprachsteuerung mit Alexa Preis: 529,99 Euro (-34 Prozent)

Gut zu wissen: Testberichte äußern sich zum Amazon Fire TV Omni QLED Serie Smart-TV überwiegend positiv. Die meisten Tester loben die helle QLED-Anzeige, den höheren Kontrast und bessere Farben als das Vorgängermodell, wie PCMag schreibt. Weitere Fernseher-Deals vom Amazon Prime Day finden Sie hier.

Samsung QLED 4K Q70C 65 Zoll Fernseher beim Prime Day

Gut zu wissen: Laut Test von Hifi.de ist der Samsung Q70C ein QLED-Fernseher aus der mittleren Preisklasse, der einige Features bietet, die normalerweise teureren Modellen vorbehalten sind – etwa Gaming in 4K mit bis zu 120 Hertz. Im direkten Vergleich mit dem preisgünstigeren Samsung Q60C zeigt der Q70C im Filmmaker-Modus nur geringe Unterschiede in der Bildqualität. Der Fernseher verfügt über ein 120-Hertz-Panel, hebt sich jedoch nicht von den Mini-LED-Fernsehern ab und steht somit unter Modellen wie dem Samsung QN90C.

Prime Day 2023: Kopfhörer-Deals

Prime Day-Angebote: Kochgeschirr und Küchengeräte

Prime Day Tablets: Amazon Fire Max 11-Tablet

➣➣➣ Zum Deal auf Amazon : Amazon Fire Max 11-Tablet *

: * Preis: 189,99 Euro (-30%)

Gut zu wissen: Das Amazon Fire Max 11 wird in einem Test vom "Guardian" für sein ansprechendes Design gelobt, stößt jedoch aufgrund seiner Software auf Kritik. Das Tablet läuft mit Fire OS 8, basierend auf Android 11, und bietet nur eine grundlegende Split-Screen-Multitasking-Funktion. Es fehlt die Fähigkeit, freischwebende Fenster zu haben. Ein weiteres großes Problem ist der Amazon App Store. Das Fire Max 11 hat keinen offiziellen Zugang zum Google Play Store oder zu den Apps von Google. Weitere Tablet-Angebote vom Prime Day finden Sie hier.

Amazon Prime Day: Kindle Paperwhite Signature Edition

Amazon Prime Day: Kindle Paperwhite Signature Edition.

Gut zu wissen: Das Amazon Kindle 2022 überzeugt mit einem scharfen Display und USB-C-Ladung, bietet jedoch nicht die Wasserdichtigkeit oder einstellbare Farbtemperatur der Frontbeleuchtung wie das Paperwhite. Mit 16 GB Speicherplatz übertrifft es das Basismodell des Paperwhite. Die Leseerfahrung wird durch die anpassbare Frontbeleuchtung und den Dark Mode verbessert. Trotz kleiner Mängel bietet das Kindle 2022 ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, schreibt etwa "The Verge".

Wie bei generell allen Angeboten gilt: Nicht immer ist der Deal von Amazon auch der beste. Daher lohnt sich immer ein Preisvergleich – Vergleichsportale wie "Idealo" oder "billiger.de" können eine Hilfe sein. Der Braun Series 9 Pro ist etwa auch bei MediaMarkt im Angebot* und kann von Ort abgeholt oder online bestellt werden. Die Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 gibt es bei Otto* für aktuell unter 100 Euro. Der Technik-Einzelhändler "expert" hat wiederum den Kindle Paperwhite Signature Edition* im Angebot.

Amazon Prime Day 2023: Beste Deals für Saug- und Wischroboter

Philips Homerun Serie 3000 Saugroboter mit Wischfunktion am Amazon Prime Day

Amazon-Deal: Philips Homerun Serie 3000 Saugroboter mit Wischfunktion * für 540,99 statt 679,99 Euro (- 20 Prozent)

Gut zu wissen: Der Staubsaugerroboter von Philips passt seine Saugleistung automatisch an, wenn er auf einem Teppich steht, und verfügt über vier Saugstufen: Eco, Normal, High und Max. Er kann sowohl saugen als auch wischen und entfernt so Staub und Schmutz auf Hartböden effizienter. Tester sagen: Der Philips HomeRun der 3000er Serie bietet eine gute Leistung zu einem angemessenen Preis.

Die besten Angebote für Saugroboter finden Sie in unserem Artikel .

Smartwatch am Amazon Prime Day – Die beliebtesten Angebote im Überblick:

Fossil Gen 6 am Amazon Prime Day

Gut zu wissen: Laut einem Test von CHIP überzeugt die Fossil Gen 6 nicht nur durch ihr edles Design, sondern auch durch ihre technischen Features. Das neueste Modell von Fossil ist mit dem besonders leistungsstarken Snapdragon-Prozessor ausgestattet, der als der schnellste in einer Smartwatch gilt. Trotz der beeindruckenden Hardware hat das Display eine niedrige Pixeldichte, wodurch die Darstellung unscharf erscheint.

Weitere Angebote für Smartwatches beim Prime Day finden Sie hier.

