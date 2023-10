Prime Day 2023: Beste Deals - Top-Angebote des Tages bei Amazon

Berlin. Der zweite Amazon Prime Day des Jahres ist gestartet. Satte Rabatte und viele exklusive Angebote für Amazon Prime-Mitglieder machen die zwei Tage zum idealen Zeitpunkt für Weihnachtseinkäufe. Wenige Wochen später steht Ende November zudem der Black Friday an – ebenfalls eine Möglichkeit, um tolle Schnäppchen zu ergattern. Was sind besten Angebote sein? Hier im Artikel schauen wir uns die Deals genauer an.

Allen voran die Eigenmarken von Amazon waren am Prime Day immer mit am stärksten reduziert und zählten bei den Prime-Kundinnen und Kunden zu den besten und beliebtesten Angeboten. Ganze vorn dabei ist der Amazon Fire TV Stick. Aber auch elektrische Zahnbürsten sind bereits jetzt stark reduziert. Prime-Kunden profitieren übrigens von einer schnellen Lieferung, häufig schon am nächsten Tag. Zur Registrierung für Amazon Prime geht es hier.

Amazon Prime Day: Diese Produkte sind bis zu 50 Prozent und mehr reduziert

Weitere stark-reduzierte Produkte finden Sie hier:

Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV vorm Prime Day stark reduziert

Foto: Hersteller

➣ Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV * mit 55 Zoll (140 cm), 4K UHD, lokales Dimmen, Sprachsteuerung mit Alexa

* mit 55 Zoll (140 cm), 4K UHD, lokales Dimmen, Sprachsteuerung mit Alexa Preis: 529,99 Euro (-34 Prozent)

Highlights: Der Amazon Fire TV Omni QLED Serie Smart-TV bietet ein 4K-Quantum-Dot-Display für eine klare und farbintensive Bildqualität. Unterstützt durch HDR, einschließlich Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive, garantiert der Fernseher realistische und dynamische Bilder. Die adaptive Helligkeit und das Full Array Local Dimming optimieren die Darstellung in Abhängigkeit von der Raumbeleuchtung und dem dargestellten Inhalt. Zudem ermöglicht die integrierte Alexa-Sprachsteuerung eine intuitive Bedienung und schnellen Zugriff auf eine breite Palette von Streaming-Diensten.

Gut zu wissen: Testberichte äußern sich zum Amazon Fire TV Omni QLED Serie Smart-TV überwiegend positiv. Die meisten Tester loben die helle QLED-Anzeige, den höheren Kontrast und bessere Farben als das Vorgängermodell, wie PCMag schreibt. Weitere Fernseher-Deals vom Amazon Prime Day finden Sie hier.

Samsung QLED 4K Q70C 65 Zoll Fernseher beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Der Samsung QLED 4K Q70C mit 65 Zoll aus dem Jahr 2023 setzt auf den Quantum Prozessor 4K, der mithilfe künstlicher Intelligenz Bild und Ton anpasst. Für Gamer könnte die Motion Xcelerator Turbo+ Technologie von Interesse sein, die eine Darstellung von Bewegtbildern in 4K-/120-Hz-Qualität verspricht. Das Feature Quantum HDR hebt den Kontrastumfang hervor und versucht, ein detaillierteres Bild zu liefern. Der Samsung Smart Hub & Gaming Hub zentralisiert Smart-TV- und Gaming-Apps, während der Object Tracking Sound Lite versucht, den Ton den Bewegungen auf dem Bildschirm anzupassen.

Gut zu wissen: Laut einem Test von Hifi.de ist der Samsung Q70C ein QLED-Fernseher aus der mittleren Preisklasse, der einige Features bietet, die normalerweise teureren Modellen vorbehalten sind – etwa Gaming in 4K mit bis zu 120 Hertz. Im direkten Vergleich mit dem preisgünstigeren Samsung Q60C zeigt der Q70C im Filmmaker-Modus nur geringe Unterschiede in der Bildqualität. Der Fernseher verfügt über ein 120-Hertz-Panel, hebt sich jedoch nicht von den Mini-LED-Fernsehern ab und steht somit unter Modellen wie dem Samsung QN90C.

➣➣➣ Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung QLED 4K Q60B (55 Zoll)* für 555 Euro (-13 %)

➣➣➣ Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Neo QLED 4K QN90C (85 Zoll)* für 3399 Euro (-15 %)

➣➣➣ Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung Neo QLED 4K QN90C (75 Zoll)* für 2699 Euro (-37 %)

Samsung Neo QLED 4K QN90C 65 Zoll Fernseher beim Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Der Samsung Neo QLED 4K QN90C mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll bietet eine 4K-Auflösung und setzt auf die fortschrittliche QLED-Technologie. Mit dem Neural Quantum Prozessor 4K, der auf künstlicher Intelligenz und 20 neuronalen Netzwerken basiert, verspricht der Fernseher ein optimiertes Seherlebnis. Für Audio-Enthusiasten bietet er Dolby Atmos und einen virtuellen 3D-Surround-Sound durch OTS+. Besonders für Gamer könnte die Unterstützung von 4K-Inhalten bei 120 Hertz interessant sein. Zudem integriert der Fernseher den Samsung Smart Hub, der den Zugriff auf eine Vielzahl von Smart-TV- und Gaming-Apps ermöglicht.

Gut zu wissen: Laut TechRadar überzeugt der Samsung Neo QLED 4K QN90C mit herausragender Bildqualität dank des Neural Quantum Prozessors und der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Das Neo Quantum HDR+ sorgt für dynamische HDR-Inhalte, wobei Dolby Vision nicht unterstützt wird. Der Gaming Hub bietet Cloud-Gaming, doch das Smart-TV-Interface könnte einfacher sein. Trotz höherem Preis bietet der QN90C bemerkenswerte Features.

➣➣➣ Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung QLED 4K Q60C (75 Zoll)* für 1360,10 Euro (-34 %)

➣➣➣ Ähnliche Alternative ebenfalls auf Amazon im Angebot: Samsung QLED 4K Q60C (85 Zoll)* für 1887,32 Euro (-37 %)

Philips Sonicare DiamondClean 9400 am Prime Day

Foto: Hersteller

Preis: 174,99 Euro ( 38 % Rabatt )

) ➣➣ Zum Angebot von Amazon : Philips Sonicare DiamondClean 9400 Elektrische Zahnbürste *

: * Alternative bei Ebay für 214 Euro

Highlights: Eine App-Unterstützung ermöglicht Nutzern, ihr Putzverhalten zu überwachen und zu optimieren. Die Philips Sonicare DiamondClean 9400 bietet verschiedene Putzprogramme und Intensitätsstufen, was eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers ermöglicht. Ein Drucksensor ist ebenfalls integriert, um übermäßigen Druck beim Putzen zu vermeiden und das Zahnfleisch zu schützen.

Gut zu wissen: Stiftung Warentest kürte die Philips Sonicare DiamondClean 9400 zum Testsieger mit einem Qualitätsurteil von "gut (1,8)". Die Zahnbürste fiel dabei mit einer durchweg positiven Bewertung und einer starken Akkulaufzeit von fast 120 Minuten auf.

Oral-B iO Series 9 am Prime Day

Foto: Hersteller

Preis: 211,99 Euro (-48% Rabatt)

➣➣ Zum Angebot von Amazon: Oral-B iO Series 9 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush *

Highlights: Die Oral-B iO Series 9 ist eine hochmoderne elektrische Zahnbürste, die mit einer Fülle von Features ausgestattet ist. Sie bietet Echtzeit-Feedback durch ihre App und den Bürstenkopf selbst, was de,m Hersteller zufolge das Putzverhalten verbessern soll. Die Zahnbürste verfügt über sieben Reinigungsmodi, die über ein interaktives Farbdisplay ausgewählt werden können. Es gibt auch einen Drucksensor, der die Benutzer warnt, wenn sie zu hart oder zu weich bürsten. Die iO Series 9 ist kombiniert ein leichtes, komfortables Design mit einer schnellen magnetischen Ladetechnologie.

Gut zu wissen: Die Oral-B iO Series 9 kam bei Testern gut an. Das lag unter anderem an ihrem intelligenten Drucksensor sowie dem Feedback über das Putzverhalten. Weiterer Pluspunkt: die lange Akkulaufzeit. Trotz ihres höheren Preises wurde die iO Series 9 für ihre fortschrittlichen Funktionen und die Verbesserung der Putzgewohnheiten gelobt. Allerdings gibt es auch Tester, die meinen, dass frühere Versionen genauso gut, dafür aber nicht so teuer seien. Günstigere Angebote für elektrische Zahnbürsten am Prime Day finden Sie hier.

Fire TV-Stick-Angebote am Amazon Prime Day

Foto: Amazon

Unsere Highlights: Die "Fire TV Ambient Experience verwandelt" den TV in ein intelligentes Display mit einer Informationsanzeige – oder Alternativ in eine Bildergalerie mit beeindruckenden Kunstwerken. Kunden können ihre Kalender und Erinnerungen einsehen, Notizen für Familienmitglieder hinterlassen, Smart-Geräte steuern und vieles mehr. Zudem können personalisierte Hintergrundbilder erstellt werden, indem man Alexa einen kreativen Befehl gibt. Der neue Fire TV Stick 4K bietet eine fast 30 Prozent bessere Leistung als die vorherige Generation

Gut zu wissen: Sogenannte TV-Sticks wie der "Fire" von Amazon dienen als Streaming-Player. Mittels Einstecken in den HDMI-Eingang des Fernsehers wird der Zugriff auf diverse Streaming-Plattformen gewährt. Diese bleiben allerdings weiterhin gesondert kostenpflichtig; der TV-Stick ermöglicht den Zugang lediglich technisch. Übrigens: Neben dem Fire TV-Stick vertreibt Amazon vmit dem TV-Cube ein Kombigerät aus Echo-Gerät und Streaming-Produkt.

➣ Ähnliche Produkte auf Amazon im Angebot: Alexa-Sprachfernbedienung Pro, mit Remote Finder, TV-Steuerungstasten und Tastenbeleuchtung für 29,99 Euro (-25% Rabatt)

Amazon Echo Dot am Prime Day wohl stark reduziert

Der Amazon Echo Dot ist am Prime Day reduziert.

Foto: Hersteller

Highlights: Der Echo Dot steht an der Spitze von Amazons Liste der smarten Lautsprecher und präsentiert sich in einem schlanken Design, komplettiert mit allen Alexa-Funktionen. Dies ermöglicht den Nutzern, ihre Lieblingsmusik zu hören, aktuelle Nachrichten zu erhalten, sich über das Wetter zu informieren, vernetzte Haushaltsgeräte zu bedienen und vieles mehr. Im Vergleich zu früheren Modellen liefert der Echo Dot dank verbesserter Lautsprechertechnologie einen deutlich präziseren und intensiveren Sound.

Gut zu wissen: Der Amazon Echo Dot der fünften Generation bietet einige Neuerungen, darunter einen leicht vergrößerten Treiber und Bewegungssensoren für Tap-Gesten. Auch wenn die Klangqualität keine großen Sprünge gemacht hat, bietet der Echo Dot ein solides Hörerlebnis für seinen Preis. Er übertrifft in der Klangqualität den Google Nest Mini, kann aber mit größeren, teureren Modellen wie dem Amazon Echo oder Google Nest Audio nicht mithalten. Weitere Eigenmarken von Amazon zum Prime Day finden Sie hier.

Apple AirPods Pro ein Klassiker am Amazon Prime Day

Apple AirPods Pro ein Klassiker am Amazon Prime Day.

Foto: Hersteller

➣ Zum Angebot geht es hier: Apple AirPods Pro der 2. Generation (2022)*

Highlights: Die zweite Generation der AirPods Pro ist mit dem neuen H2-Chip ausgestattet. Eine aktive Geräuschunterdrückung und der Transparenzmodus ermöglichen eine noch immersivere räumliche Audioerfahrung. Die AirPods Pro bieten in ihrer neusten Version auch eine verbesserte Akkulaufzeit, ein neues Ladegehäuse und eine zusätzliche Ohrstöpselgröße für eine bessere Passform.

Was man sonst noch wissen muss: Die AirPods Pro bieten jetzt bis zu sechs Stunden Hörzeit mit aktiver Geräuschunterdrückung und insgesamt bis zu 30 Stunden Hörzeit mit dem Ladegehäuse. Das neue Ladegehäuse ist schweiß- und wasserresistent und verfügt über einen Anschluss für eine Lanyard-Schlaufe. Mit der Ortungsfunktion können Benutzer mit den meisten iPhones ihr Ladegehäuse schnell finden.

Günstigere Alternative: Apple AirPods im kabelgebundenen Ladecase *

Amazon Fire Max 11-Tablet

Foto: Hersteller

➣➣➣ Zum Deal auf Amazon : Amazon Fire Max 11-Tablet*

: Amazon Fire Max 11-Tablet* Preis: 189,99 Euro (-30%)

Highlights: Das Amazon Fire Max 11-Tablet präsentiert sich als leistungsstarkes und vielseitiges Gerät, das sowohl Unterhaltung als auch Produktivität in den Vordergrund stellt. Der klare 11-Zoll-Bildschirm bietet eine beeindruckende Auflösung und ist ideal für das Streaming von Medieninhalten, während der leistungsstarke Octa-Core-Prozessor und 4 GB RAM ein reibungsloses und reaktionsschnelles Benutzererlebnis gewährleisten. Das schlanke Aluminium-Design, verstärkt durch robustes Glas, verspricht eine erhöhte Widerstandsfähigkeit, und die beeindruckende Akkulaufzeit von 14 Stunden garantiert, dass das Tablet den ganzen Tag über einsatzbereit ist.

Gut zu wissen: Das Amazon Fire Max 11 wird in einem Test vom "Guardian" für sein ansprechendes Design gelobt, stößt jedoch aufgrund seiner Software auf Kritik. Das Tablet läuft mit Fire OS 8, basierend auf Android 11, und bietet nur eine grundlegende Split-Screen-Multitasking-Funktion. Es fehlt die Fähigkeit, freischwebende Fenster zu haben. Ein weiteres großes Problem ist der Amazon App Store. Das Fire Max 11 hat keinen offiziellen Zugang zum Google Play Store oder zu den Apps von Google. Weitere Tablet-Angebote vom Prime Day finden Sie hier.

Ähnliche Produkte bei Amazon im Angebot:

➣ Fire HD 10-Tablet für 84,99 Euro*

➣ Fire HD 10 Plus-Tablet für 114,99 Euro*

➣ Fire HD 8-Tablet, 8-Zoll-HD-Display, 32 GB für 64,99 Euro

Amazon Prime Day: Kindle Paperwhite Signature Edition

Amazon Prime Day: Kindle Paperwhite Signature Edition.

Foto: Hersteller

Highlights: Der eReader Kindle von Amazon bietet mit seinem "E-Ink-Technologie" ein papierähnliches Display, das selbst bei direktem Sonnenlicht gut lesbar ist. Die lange Akkulaufzeit und das integrierte Wöterbuch sind ebenfalls als Highlights zu nennen. Zudem ist das Modell Kindle Paperwhite gegen eindringendes Wasser geschützt (IPX8-Zertifikat). Die Modelle können gegen Aufpreis "ohne Werbung" bestellt werden, die ansonsten auf dem Sperrbildschirm gezeigt werden.

Gut zu wissen: Das Amazon Kindle 2022 überzeugt mit einem scharfen Display und USB-C-Ladung, bietet jedoch nicht die Wasserdichtigkeit oder einstellbare Farbtemperatur der Frontbeleuchtung wie das Paperwhite. Mit 16 GB Speicherplatz übertrifft es das Basismodell des Paperwhite. Die Leseerfahrung wird durch die anpassbare Frontbeleuchtung und den Dark Mode verbessert. Trotz kleiner Mängel bietet das Kindle 2022 ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, schreibt etwa "The Verge".

Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip (13,6 Zoll) am Amazon Prime Day

Foto: Amazon

Unsere Highlights: Das MacBook Air 2022 wiegt nur 1,24 kg und ist mit einem 13,6 Zoll großen Liquid Retina Display ausgestattet. Es wird von einem M2 Chip angetrieben, der eine 8-Core CPU und GPU sowie 8 GB Arbeitsspeicher bietet. Das Gerät bietet außerdem eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden.

Gut zu wissen: Das Technikportal "The Verge" hebt in seinem Testbericht über das MacBook Air M2 (2022) die Neugestaltung und Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell hervor. Das Gerät ist dünner und leichter, bietet aber gleichzeitig eine verbesserte Bildschirmqualität und eine leistungsstärkere Webcam. Trotz der höheren Kosten wird das MacBook für seine alltägliche Leistung und Akkulaufzeit gelobt. Ein Kritikpunkt ist jedoch, dass es unter intensiven Arbeitslasten warm wird und aggressiv drosselt. Weitere Laptop-Deals vom Prime Day finden Sie hier.

Philips Series 2200 Kaffeevollautomat beim Prime Day

Foto: Hersteller

➣➣➣ Zum Amazon-Deal geht es hier: Philips Series 2200 * für 333,99 Euro / Regulärer Preis 549,99 Euro (-39 %)

* für 333,99 Euro / Regulärer Preis 549,99 Euro (-39 %) Bei Euronics: Philips EP 2224/10 (Series 2200) * für 279 Euro (-26 %)

Highlights: Der Philips Series 2200 Kaffeevollautomat verfügt über das LatteGo System, das die Zubereitung von Milchschaum ermöglicht. Drei verschiedene Kaffeespezialitäten sind auf Knopfdruck verfügbar. Die Bedienung erfolgt über ein interaktives Touchdisplay.

Gut zu wissen: Der Philips EP2231/40 der 2200 Series LatteGo ist ein Kaffeevollautomat, der sich durch seine einfache Handhabung auszeichnet, wie "Computer Bild" in seinem Testbericht schreibt. Allerdings gibt es auch einige Kritikpunkte. Der Espresso und die Crema seien nur mittelmäßig. Der Milchschaum könnte feiner und cremiger sein. Der Vollautomat bietet nur drei Kaffeeprogramme.

Es gibt weitere Philips-Kaffeevollautomaten mit Rabatten beim Prime Day:





➣➣➣ Philips Series 3200 Kaffeevollautomat – Klassischer Milchaufschäumer* für 299,99 Euro (-33 Prozent)

➣➣➣ Philips Saeco Xelsis Deluxe Kaffeevollautomat für 899,00 Euro (-10 Prozent)

De'Longhi Magnifica Evo ECAM 292.81.B Kaffeevollautomat

Foto: Hersteller

➣➣➣ Hier geht es zum Amazon-Deal : De'Longhi Magnifica Evo ECAM 292.81.B *

: * Preis: 439,99 Euro (-21 Prozent)

Highlights: Der De'Longhi Magnifica Evo ECAM 292.81.B ist ein Kaffeevollautomat, der mit seiner Vielfalt an Getränken überzeugt. Mit 7 Direktwahltasten lassen sich Espresso, Kaffee, Long Coffee, Cappuccino und Latte Macchiato einfach zubereiten. Das hochwertige Mahlwerk bietet 13 Mahlgrade und ist sowohl für Kaffeebohnen als auch Kaffeepulver geeignet. Das LatteCrema-System und das farbige, beleuchtete Bedienfeld sorgen für Benutzerfreundlichkeit. Die Reinigung ist unkompliziert dank automatischer Entkalkungs- und Reinigungsfunktion sowie spülmaschinenfesten Teilen.

Gut zu wissen: Der De'Longhi Magnifica Evo ECAM 292.81.B wird für seine einfache Bedienung und die Qualität des Kaffees geschätzt. Benutzer loben die Vielfalt der Kaffeeoptionen und die Möglichkeit, die Stärke und Temperatur des Kaffees anzupassen. Die Maschine ist zudem leicht zu reinigen und zu warten. Weitere Kaffevollautomaten-Angebote zum Prime Day finden Sie hier.

Es gibt weitere Kaffeevollautomaten im Angebot beim Prime Day:

➣➣➣ De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B, Kaffeevollautomat* für 249,99 Euro (-14 Prozent)

➣➣➣ De'Longhi Magnifica Evo ECAM 292.81.B Kaffeevollautomat* mit LatteCrema Milchsystem für 439,99 Euro (-21 Prozent)

➣➣➣ De'Longhi Magnifica Evo ECAM 292.33.SB Kaffeevollautomat* mit Milchaufschäumdüse für 359,99 Euro (-19 Prozent)

➣➣➣ De'Longhi PrimaDonna Soul Perfetto ECAM 612.55.SB Kaffeevollautomat* mit LatteCrema Milchsystem für 999,99 Euro (-23Prozent)

Wie bei generell allen Angeboten gilt: Nicht immer ist der Deal von Amazon auch der beste. Daher lohnt sich immer ein Preisvergleich – Vergleichsportale wie "Idealo" oder "billiger.de" können eine Hilfe sein. Der Braun Series 9 Pro ist etwa auch bei MediaMarkt im Angebot* und kann von Ort abgeholt oder online bestellt werden. Die Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 gibt es bei Otto* für aktuell unter 100 Euro. Der Technik-Einzelhändler "expert" hat wiederum den Kindle Paperwhite Signature Edition* im Angebot.

